VIDEO: Sadursme starp diviem futbolistiem beidzas ar nāvi

Otrdien slimnīcā miris Spānijas futbola kluba "Tenerife" spēlētājs Hesuss de Migels Alameda, kurš spēles laikā cieta sadursmē ar vārtsargu, paziņojusi komanda.
Pirmdien "Tenerife" savā laukumā Spānijas pēc spēka otrās līgas — "La Liga 2" — turnīrā uzņēma "Andorra", un mača kompensācijas laikā 30 gadus vecajam de Migelam laukuma centrā virsū uztriecās viesu vārtsargs Žesuss Ovono, kuram nekavējoties tika parādīta sarkanā kartīte. De Migels palika guļam uz zāliena, bet pēc brīža viņam uz laiku apstājās sirdsdarbība.
Mačs tika apturēts un spēlētājs nogādāts slimnīcā, bet "Tenerife" vēlāk paziņoja, ka uzbrucēja veselības stāvoklis "neiroloģiski pasliktinājies".
"Sāpināti, ar aizsmakumu rīklē un nespējot noticēt, ka tas ir patiesi, mēs paziņojam par Hesusa de Migela Alamedas traģisko nāvi šajā otrdienā, 2026. gada 3. novembrī, plkst. 8," paziņoja klubs. "Nav vārdu, kas varētu sniegt mierinājumu, nav absolūti nekā, kas varētu mazināt šo skumjām pārpildīto sajūtu. Mēs esam kopā ar viņa sagrauto ģimeni, kopā ar viņa tuviniekiem, kuri šodien raud par šo nežēlīgo iznākumu."
De Migels profesionālajā futbolā debitēja 2015. gadā "Leganes" otrajā komandā un ir spēlējis vēl astoņos citos Spānijas klubos, tostarp "Tenerife", kurai viņš pievienojās pagājušajā gadā.
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Otrdien slimnīcā miris Spānijas futbola kluba "Tenerife" spēlētājs Hesuss de Migels Alameda, kurš spēles laikā cieta sadursmē ar vārtsargu, paziņojusi komanda.
Pirmdien "Tenerife" savā laukumā Spānijas pēc spēka otrās līgas — "La Liga 2" — turnīrā uzņēma "Andorra", un mača kompensācijas laikā 30 gadus vecajam de Migelam laukuma centrā virsū uztriecās viesu vārtsargs Žesuss Ovono, kuram nekavējoties tika parādīta sarkanā kartīte. De Migels palika guļam uz zāliena, bet pēc brīža viņam uz laiku apstājās sirdsdarbība.
Mačs tika apturēts un spēlētājs nogādāts slimnīcā, bet "Tenerife" vēlāk paziņoja, ka uzbrucēja veselības stāvoklis "neiroloģiski pasliktinājies".
"Sāpināti, ar aizsmakumu rīklē un nespējot noticēt, ka tas ir patiesi, mēs paziņojam par Hesusa de Migela Alamedas traģisko nāvi šajā otrdienā, 2026. gada 3. novembrī, plkst. 8," paziņoja klubs. "Nav vārdu, kas varētu sniegt mierinājumu, nav absolūti nekā, kas varētu mazināt šo skumjām pārpildīto sajūtu. Mēs esam kopā ar viņa sagrauto ģimeni, kopā ar viņa tuviniekiem, kuri šodien raud par šo nežēlīgo iznākumu."
De Migels profesionālajā futbolā debitēja 2015. gadā "Leganes" otrajā komandā un ir spēlējis vēl astoņos citos Spānijas klubos, tostarp "Tenerife", kurai viņš pievienojās pagājušajā gadā.
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