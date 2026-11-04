"Bijušajām deva naudu, lai apvainotu mani sišanā" — Zutis apsūdz Briedi viņa nomelnošanas kampaņā

Bokseris Mairis Briedis maksājis cilvēkiem, lai tie par Kristapu Zuti izplatītu nomelnojošu informāciju, cīņu organizācijas "KOK" podkāstā apgalvo Zutis.
Podkāsta vadītājs Jānis Eisaks Zutim norādīja, ka Mairis Briedis savos video ir norādījis to, ka Kristaps viņu ilgstoši vajājis. Tas Mairim neatstājot opcijas neizaicināt Zuti uz cīņu.
Zutis norādīja, ka Briedis regulāri ejot uz policiju un rakstot par iesniegumus par Kristapu, kā arī apsūdzēja viņu maksāšanā dažādiem blogeriem, lai viņi par Zuti izplatītu sliktu informāciju un sliktus video.
"Ja viņa vajāšana ir tas, ka viņš manām bijušajām dod naudu, lai viņas mani apvainotu sišanā. Publiski! Nevis policijā, bet tikai dzeltenajos medijos. Ja tā ir vajāšana, tad, iespējams, jā. Bet, manuprāt, viss ir tikai likumsakarīgi un es atbildu uz viņa darbībām," norādīja Kristaps.
Iepriekš vēstīts, ka bijušais pasaules čempions boksā Mairis Briedis un cīkstonis Kristaps Zutis nākamā gada 20. martā aizvadīs savstarpēju cīņu Rīgā, "Xiaomi Arēnā". Par gaidāmo dueli tika paziņots sestdien, 17. oktobrī, cīņu šova "KOK 129" laikā, pēc tam, kad Zutis jau pirmajā raundā uzvarēja britu Klārku Morisu.
Šobrīd gan gaidāmā cīņa ir iestrēgusi. Abi sportisti izplata pretrunīgas notiekošā versijas un skaidrības par vienošanos nav.
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Bokseris Mairis Briedis maksājis cilvēkiem, lai tie par Kristapu Zuti izplatītu nomelnojošu informāciju, cīņu organizācijas "KOK" podkāstā apgalvo Zutis.
Podkāsta vadītājs Jānis Eisaks Zutim norādīja, ka Mairis Briedis savos video ir norādījis to, ka Kristaps viņu ilgstoši vajājis. Tas Mairim neatstājot opcijas neizaicināt Zuti uz cīņu.
Zutis norādīja, ka Briedis regulāri ejot uz policiju un rakstot par iesniegumus par Kristapu, kā arī apsūdzēja viņu maksāšanā dažādiem blogeriem, lai viņi par Zuti izplatītu sliktu informāciju un sliktus video.
"Ja viņa vajāšana ir tas, ka viņš manām bijušajām dod naudu, lai viņas mani apvainotu sišanā. Publiski! Nevis policijā, bet tikai dzeltenajos medijos. Ja tā ir vajāšana, tad, iespējams, jā. Bet, manuprāt, viss ir tikai likumsakarīgi un es atbildu uz viņa darbībām," norādīja Kristaps.
Iepriekš vēstīts, ka bijušais pasaules čempions boksā Mairis Briedis un cīkstonis Kristaps Zutis nākamā gada 20. martā aizvadīs savstarpēju cīņu Rīgā, "Xiaomi Arēnā". Par gaidāmo dueli tika paziņots sestdien, 17. oktobrī, cīņu šova "KOK 129" laikā, pēc tam, kad Zutis jau pirmajā raundā uzvarēja britu Klārku Morisu.
Šobrīd gan gaidāmā cīņa ir iestrēgusi. Abi sportisti izplata pretrunīgas notiekošā versijas un skaidrības par vienošanos nav.
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