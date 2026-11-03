Noslepkavoja, ietina palagā, atstāja uz balkona: VP pabeigusi izmeklēšanu par slepkavību Rēzeknē

2026. gada janvāra sākumā Valsts policija Rēzeknē saņēma informāciju par bezvēsts pazudušu personu. Veicot personas meklēšanas pasākumus, likumsargi atrada vīrieša līķi ar vardarbīgas nāves pazīmēm kādas daudzdzīvokļu mājas balkonā. Aizdomās par noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu likumsargi aizturēja divus vīriešus, kuriem piemēroja apcietinājumu. Amatpersonas ir pabeigušas izmeklēšanu šajā kriminālprocesā un šā gada 30. oktobrī nodevušas lietas materiālus prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai, informē policijā.
2026. gada 7. janvārī Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa amatpersonas saņēma informāciju par bezvēsts prombūtnē esošu 1999. gadā dzimušu vīrieti. Likumsargi nekavējoties uzsāka personas meklēšanu, un šā gada 9. janvārī, veicot meklēšanas pasākumus, kādā daudzdzīvokļu mājā Rēzeknē atrada vīrieša līķi ar vardarbīgas nāves pazīmēm. Vīrietis noslepkavots ar sevišķu cietsirdību pēc kā viņa līķi ietina palagā un novietoja uz balkona.
Veicot pirmstiesas izmeklēšanu un operatīvās meklēšanas pasākumus, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas sadarbībā ar Rīgas reģiona pārvaldes un Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes amatpersonām Rīgā aizturēja iespējamās vainīgās personas — 1993. un 1998. gadā dzimušus vīriešus.
Abiem aizturētajiem vīriešiem piemēroja ar brīvības atņemšanu saistītu drošības līdzekli — apcietinājumu. 1993. gadā dzimušajam vīrietim apcietinājums tika piemērots cita kriminālprocesa ietvaros.
Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka alkohola lietošanas laikā starp personām izcēlās konflikts, pēc kura tika izdarīts noziedzīgais nodarījums.
Kriminālprocess pret 1993. un 1998. gadā dzimušajiem vīriešiem kvalificēts pēc Krimināllikuma 117. panta ceturtā un desmitā punkta. Par šādu noziedzīgo nodarījumu paredzēts sods mūža ieslodzījums vai brīvības atņemšana uz laiku no desmit līdz divdesmit gadiem, kā arī probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
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2026. gada janvāra sākumā Valsts policija Rēzeknē saņēma informāciju par bezvēsts pazudušu personu. Veicot personas meklēšanas pasākumus, likumsargi atrada vīrieša līķi ar vardarbīgas nāves pazīmēm kādas daudzdzīvokļu mājas balkonā. Aizdomās par noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu likumsargi aizturēja divus vīriešus, kuriem piemēroja apcietinājumu. Amatpersonas ir pabeigušas izmeklēšanu šajā kriminālprocesā un šā gada 30. oktobrī nodevušas lietas materiālus prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai, informē policijā.
2026. gada 7. janvārī Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa amatpersonas saņēma informāciju par bezvēsts prombūtnē esošu 1999. gadā dzimušu vīrieti. Likumsargi nekavējoties uzsāka personas meklēšanu, un šā gada 9. janvārī, veicot meklēšanas pasākumus, kādā daudzdzīvokļu mājā Rēzeknē atrada vīrieša līķi ar vardarbīgas nāves pazīmēm. Vīrietis noslepkavots ar sevišķu cietsirdību pēc kā viņa līķi ietina palagā un novietoja uz balkona.
Veicot pirmstiesas izmeklēšanu un operatīvās meklēšanas pasākumus, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas sadarbībā ar Rīgas reģiona pārvaldes un Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes amatpersonām Rīgā aizturēja iespējamās vainīgās personas — 1993. un 1998. gadā dzimušus vīriešus.
Abiem aizturētajiem vīriešiem piemēroja ar brīvības atņemšanu saistītu drošības līdzekli — apcietinājumu. 1993. gadā dzimušajam vīrietim apcietinājums tika piemērots cita kriminālprocesa ietvaros.
Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka alkohola lietošanas laikā starp personām izcēlās konflikts, pēc kura tika izdarīts noziedzīgais nodarījums.
Kriminālprocess pret 1993. un 1998. gadā dzimušajiem vīriešiem kvalificēts pēc Krimināllikuma 117. panta ceturtā un desmitā punkta. Par šādu noziedzīgo nodarījumu paredzēts sods mūža ieslodzījums vai brīvības atņemšana uz laiku no desmit līdz divdesmit gadiem, kā arī probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
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