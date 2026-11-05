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#jaunuzņēmumi #mājokļi #raidījumi #tv

"Nevis iet prasīt, bet vienkārši jādara pašam". Māju ražotājs "Līvas Grupa" ķēries pie sporta bagiju ražošanas

LASI.LV
/
Latvijas Mediji
2026. gada 05. novembris, 16:34
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2026. gada 05. novembris, 16:34
"Līvas Grupas" un sporta bagija "Hornet" stāsts raidījumā "Darītspēks".
"Līvas Grupas" un sporta bagija "Hornet" stāsts raidījumā "Darītspēks".
Foto: Publicitātes

"Līvas Grupas" uzņēmējdarbība aptver atšķirīgas nozares, sākot no māju būvniecības un logu un durvju ražošanas līdz pat alus darīšanai. Pēdējos piecus gadus uzņēmēja aizraušanās kļuvusi vēl ambiciozāka — no nulles radīt sporta bagiju "Hornet", TV3 raidījumā "Darītspēks" atklāj uzņēmuma īpašnieks un dibinātājs Agris Smelteris.

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"Man vienmēr ir gribējies kaut ko darīt. Nevis iet kādam prasīt, lai tev kaut kas būtu, bet vienkārši jādara pašam," stāsta uzņēmējs.

Pirmā pašu ražotā māja tapa pirms vairāk nekā 20 gadiem. Smelteris atceras, ka pēc tās samontēšanas ilgu laiku pat neesot bijis pārliecināts, vai viss patiešām strādās tik labi, kā iecerēts. "Es biju laimīgs bez gala. Staigāju lepns pa pagastu un priecājos pats par savu māju, kuru salikām kopā," viņš atceras.

Pirmos gadus jaunais virziens peļņu vēl nenesa, un to palīdzēja uzturēt logu bizness. Taču nezināmais drīzāk bijis iemesls meklēt citu risinājumu, nevis atteikties no ieceres. Šodien saražoto māju skaits pārsniedz astoņus simtus, bet visas uzņēmumu grupas apgrozījums — astoņus miljonus eiro.

No mājām līdz bagijam

Pēdējos piecus gadus Smelteris kopā ar komandu strādā pie jauna izaicinājuma — sporta bagija "Hornet" projektēšanas un ražošanas. "Mērķis ir vienkāršs — jāuztaisa vislabākais! Es virzu, bet piedalās visa komanda. Viņi mūsu projektā dzīvo," saka uzņēmējs. Mērķis ir radīt konkurētspējīgu produktu starptautiskā līmenī.

SEB bankas valdes loceklis Arnis Škapars uzsver, ka šādi uzņēmēju stāsti ir atgādinājums, cik daudz ambīciju, ideju un uzņēmības ir tepat Latvijā. "Manuprāt, tādu uzņēmēju kā Agris nav daudz. Viņa stāsts parāda, cik plaša patiesībā var būt uzņēmējdarbība. Nav obligāti visu mūžu jāpaliek vienā nozarē un nav jāzina visas atbildes, pirms ķeries pie jaunas idejas. Agrim ir interese radīt, drosme sākt no jauna un spēja aizraut ar savu ieceri arī komandu. Tieši tā rodas lietas, par kurām pēc tam varam ar lepnumu teikt: tas ir radīts tepat Latvijā."

Lai sāktu uzņēmējdarbību, nav jābūt gatavām atbildēm uz visiem jautājumiem. Dažkārt pietiek ar pārliecību, ka gribi radīt kaut ko patiešām labu, un gatavību pārējo iemācīties ceļā. "Tu nevari to prieku nopirkt. Ja tu esi kaut ko radījis un tas patīk citiem cilvēkiem, tas rada īstu prieku," atzīst Agris Smelteris.

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"Līvas Grupas" un sporta bagija "Hornet" stāsts raidījumā "Darītspēks".
Agris Smelteris raidījumā "Darītspēks"
TV3 raidījums "Darītspēks", kurā "Līvas Grupas" dibinātājs Agris Smelteris iepazīstina ar uzņēmuma attīstību un sporta bagija "Hornet" tapšanu.
"Līvas Grupas" un sporta bagija "Hornet" stāsts raidījumā "Darītspēks".
"Līvas Grupas" un sporta bagija "Hornet" stāsts raidījumā "Darītspēks".
"Līvas Grupas" un sporta bagija "Hornet" stāsts raidījumā "Darītspēks".
"Līvas Grupas" un sporta bagija "Hornet" stāsts raidījumā "Darītspēks".
"Līvas Grupas" un sporta bagija "Hornet" stāsts raidījumā "Darītspēks".
"Līvas Grupas" un sporta bagija "Hornet" stāsts raidījumā "Darītspēks".
"Līvas Grupas" un sporta bagija "Hornet" stāsts raidījumā "Darītspēks".
"Līvas Grupas" un sporta bagija "Hornet" stāsts raidījumā "Darītspēks".
"Līvas Grupas" un sporta bagija "Hornet" stāsts raidījumā "Darītspēks".
"Līvas Grupas" un sporta bagija "Hornet" stāsts raidījumā "Darītspēks".
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Foto: Publicitātes

Nākamajā epizodē — MÁDARA Cosmetics līdzdibinātājas stāsts

Jau nākamajā "Darītspēks" epizodē iepazīsim MÁDARA Cosmetics un tā līdzdibinātāju Lotti Tisenkopfu-Iltneri. Pirms 20 gadiem darbs sākts ar pārliecību, ka Latvijas dabas spēks ir savienojams ar mūsdienu zinātni. Šodien MÁDARA Cosmetics izaudzis līdz 23 miljonu eiro apgrozījumam, aiz kura ir neskaitāmi mēģinājumi, kļūdas un neatlaidīgs ikdienas darbs. Skaties šo un citus Latvijas uzņēmēju stāstus raidījumā "Darītspēks", ik svētdienu kanālā TV3, plkst. 18.25 un portālā tv3.lv. Raidījums tapis sadarbībā ar SEB banku.

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#jaunuzņēmumi #mājokļi #raidījumi #tv
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"Līvas Grupas" uzņēmējdarbība aptver atšķirīgas nozares, sākot no māju būvniecības un logu un durvju ražošanas līdz pat alus darīšanai. Pēdējos piecus gadus uzņēmēja aizraušanās kļuvusi vēl ambiciozāka — no nulles radīt sporta bagiju "Hornet", TV3 raidījumā "Darītspēks" atklāj uzņēmuma īpašnieks un dibinātājs Agris Smelteris.

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"Man vienmēr ir gribējies kaut ko darīt. Nevis iet kādam prasīt, lai tev kaut kas būtu, bet vienkārši jādara pašam," stāsta uzņēmējs.

Pirmā pašu ražotā māja tapa pirms vairāk nekā 20 gadiem. Smelteris atceras, ka pēc tās samontēšanas ilgu laiku pat neesot bijis pārliecināts, vai viss patiešām strādās tik labi, kā iecerēts. "Es biju laimīgs bez gala. Staigāju lepns pa pagastu un priecājos pats par savu māju, kuru salikām kopā," viņš atceras.

Pirmos gadus jaunais virziens peļņu vēl nenesa, un to palīdzēja uzturēt logu bizness. Taču nezināmais drīzāk bijis iemesls meklēt citu risinājumu, nevis atteikties no ieceres. Šodien saražoto māju skaits pārsniedz astoņus simtus, bet visas uzņēmumu grupas apgrozījums — astoņus miljonus eiro.

No mājām līdz bagijam

Pēdējos piecus gadus Smelteris kopā ar komandu strādā pie jauna izaicinājuma — sporta bagija "Hornet" projektēšanas un ražošanas. "Mērķis ir vienkāršs — jāuztaisa vislabākais! Es virzu, bet piedalās visa komanda. Viņi mūsu projektā dzīvo," saka uzņēmējs. Mērķis ir radīt konkurētspējīgu produktu starptautiskā līmenī.

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SEB bankas valdes loceklis Arnis Škapars uzsver, ka šādi uzņēmēju stāsti ir atgādinājums, cik daudz ambīciju, ideju un uzņēmības ir tepat Latvijā. "Manuprāt, tādu uzņēmēju kā Agris nav daudz. Viņa stāsts parāda, cik plaša patiesībā var būt uzņēmējdarbība. Nav obligāti visu mūžu jāpaliek vienā nozarē un nav jāzina visas atbildes, pirms ķeries pie jaunas idejas. Agrim ir interese radīt, drosme sākt no jauna un spēja aizraut ar savu ieceri arī komandu. Tieši tā rodas lietas, par kurām pēc tam varam ar lepnumu teikt: tas ir radīts tepat Latvijā."

Lai sāktu uzņēmējdarbību, nav jābūt gatavām atbildēm uz visiem jautājumiem. Dažkārt pietiek ar pārliecību, ka gribi radīt kaut ko patiešām labu, un gatavību pārējo iemācīties ceļā. "Tu nevari to prieku nopirkt. Ja tu esi kaut ko radījis un tas patīk citiem cilvēkiem, tas rada īstu prieku," atzīst Agris Smelteris.

+9 foto
"Līvas Grupas" un sporta bagija "Hornet" stāsts raidījumā "Darītspēks".
Agris Smelteris raidījumā "Darītspēks"
TV3 raidījums "Darītspēks", kurā "Līvas Grupas" dibinātājs Agris Smelteris iepazīstina ar uzņēmuma attīstību un sporta bagija "Hornet" tapšanu.
"Līvas Grupas" un sporta bagija "Hornet" stāsts raidījumā "Darītspēks".
"Līvas Grupas" un sporta bagija "Hornet" stāsts raidījumā "Darītspēks".
"Līvas Grupas" un sporta bagija "Hornet" stāsts raidījumā "Darītspēks".
"Līvas Grupas" un sporta bagija "Hornet" stāsts raidījumā "Darītspēks".
"Līvas Grupas" un sporta bagija "Hornet" stāsts raidījumā "Darītspēks".
"Līvas Grupas" un sporta bagija "Hornet" stāsts raidījumā "Darītspēks".
"Līvas Grupas" un sporta bagija "Hornet" stāsts raidījumā "Darītspēks".
"Līvas Grupas" un sporta bagija "Hornet" stāsts raidījumā "Darītspēks".
"Līvas Grupas" un sporta bagija "Hornet" stāsts raidījumā "Darītspēks".
"Līvas Grupas" un sporta bagija "Hornet" stāsts raidījumā "Darītspēks".
1 / 9
Foto: Publicitātes

Nākamajā epizodē — MÁDARA Cosmetics līdzdibinātājas stāsts

Jau nākamajā "Darītspēks" epizodē iepazīsim MÁDARA Cosmetics un tā līdzdibinātāju Lotti Tisenkopfu-Iltneri. Pirms 20 gadiem darbs sākts ar pārliecību, ka Latvijas dabas spēks ir savienojams ar mūsdienu zinātni. Šodien MÁDARA Cosmetics izaudzis līdz 23 miljonu eiro apgrozījumam, aiz kura ir neskaitāmi mēģinājumi, kļūdas un neatlaidīgs ikdienas darbs. Skaties šo un citus Latvijas uzņēmēju stāstus raidījumā "Darītspēks", ik svētdienu kanālā TV3, plkst. 18.25 un portālā tv3.lv. Raidījums tapis sadarbībā ar SEB banku.

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#jaunuzņēmumi #mājokļi #raidījumi #tv
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