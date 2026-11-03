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#hokejisti #karš #sacensības #sportisti

Latvija, Somija, Norvēģija un Dānija vienojas nespēlēt pret Krievijas hokeja izlasēm

LETA
/
Latvijas Mediji
2026. gada 03. novembris, 16:28
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2026. gada 03. novembris, 16:28
Latvijas hokeja izlases spēlētājs Zemgus Girgensons.
Latvijas hokeja izlases spēlētājs Zemgus Girgensons.
Foto: Romāns Kokšarovs/LOK

Latvijas, Somijas, Norvēģijas un Dānijas hokeja federācijas vienojušās par kopīgu nostāju pret Krievijas hokeja izlašu atgriešanos starptautiskajās sacensībās, paziņojot par nespēlēšanu ar agresorvalstu izlasēm.

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Piektdien Sporta arbitrāžas tiesa (CAS) lēma likt Starptautiskajai Hokeja federācijai (IIHF) nekavējoties atjaunot Krievijas hokeja izlases starptautiskos turnīros, attiecinot lēmumu uz šīs sezonas pasaules čempionātiem pieaugušajiem vīriešiem, U-20 un U-18 hokeja izlasēm, kā arī pasaules meistarsacīkstēm sievietēm. Vīriešu čempionātos augstākajā divīzijā spēlē arī Latvijas izlases.

Latvijas Hokeja federācija (LHF) paziņojumā norādīja, ka organizācijas nostāja ir nemainīga kopš 2022. gada, un Latvijas izlases, kamēr turpinās Krievijas uzsāktais karš Ukrainā, nespēlēs pret Krievijas un Baltkrievijas valstsvienībām.

LHF atklāja, ka pēc IIHF paziņojuma sadarbībā ar Somijas, Norvēģijas un Dānijas hokeja federācijām aktīvi strādājusi, lai vienotos par kopīgu nostāju un turpmāko rīcību saistībā ar iespējamo Krievijas atgriešanos starptautiskajā hokejā.

"Šī sadarbība jau devusi konkrētus rezultātus. Visas četras federācijas ir publiski apliecinājušas savu nostāju un oficiāli informējušas IIHF, ka pašreizējos apstākļos to valstsvienības nespēlēs pret Krieviju. LHF atzinīgi vērtē un pilnībā atbalsta Somijas, Norvēģijas un Dānijas kolēģu pieņemtos lēmumus," teikts LHF paziņojumā.

LHF prioritāte ir spēlētāju, komandu personāla un viņu ģimeņu drošība. "Uzskatām, ka nedrīkst ignorēt iespējamos drošības riskus, tostarp apdraudējumu sportistu un komandu personāla fiziskajai un psiholoģiskajai labklājībai," piebilda LHF, kas turpina sadarbību ar ārvalstu hokeja federācijām, lai panāktu pēc iespējas plašāku atbalstu kopīgajai nostājai un vienotos par turpmākajiem soļiem IIHF ietvaros.

Pirmais turnīrs, kurā pēc CAS lēmuma var startēt Krievijas izlase, ir pasaules junioru čempionāts gadu mijā.

Pasaules vīriešu čempionāts no 14. līdz 30. maijam ir paredzēts Vācijas pilsētā Diseldorfā un Manheimā, taču Vācija neizslēdz iespēju atteikties no pasaules čempionāta rīkošanas.

Krievijas izlases bija diskvalificētas no IIHF sacensībām kopš 2022. gada februāra, kad Krievija sāka atkārtoto iebrukumu Ukrainā. Šajā periodā Krievijas komandas ir izlaidušas piecus pasaules čempionātus un 2026. gada olimpiskās spēles Milānā un Kortīnā.

KONTEKSTS

2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā. 

Ukrainas atbalstītāji nezaudē ticību, ka ukraiņi vēl ir ceļā uz uzvaru un agri vai vēlu Krievijas okupantu armijai nāksies atkāpties no Ukrainas zemes.
Ukrainas atbalstītāji nezaudē ticību, ka ukraiņi vēl ir ceļā uz uzvaru un agri vai vēlu Krievijas okupantu armijai nāksies atkāpties no Ukrainas zemes.
Foto: AFP/Scanpix / Latvijas Mediji

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Latvijas, Somijas, Norvēģijas un Dānijas hokeja federācijas vienojušās par kopīgu nostāju pret Krievijas hokeja izlašu atgriešanos starptautiskajās sacensībās, paziņojot par nespēlēšanu ar agresorvalstu izlasēm.

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Piektdien Sporta arbitrāžas tiesa (CAS) lēma likt Starptautiskajai Hokeja federācijai (IIHF) nekavējoties atjaunot Krievijas hokeja izlases starptautiskos turnīros, attiecinot lēmumu uz šīs sezonas pasaules čempionātiem pieaugušajiem vīriešiem, U-20 un U-18 hokeja izlasēm, kā arī pasaules meistarsacīkstēm sievietēm. Vīriešu čempionātos augstākajā divīzijā spēlē arī Latvijas izlases.

Latvijas Hokeja federācija (LHF) paziņojumā norādīja, ka organizācijas nostāja ir nemainīga kopš 2022. gada, un Latvijas izlases, kamēr turpinās Krievijas uzsāktais karš Ukrainā, nespēlēs pret Krievijas un Baltkrievijas valstsvienībām.

LHF atklāja, ka pēc IIHF paziņojuma sadarbībā ar Somijas, Norvēģijas un Dānijas hokeja federācijām aktīvi strādājusi, lai vienotos par kopīgu nostāju un turpmāko rīcību saistībā ar iespējamo Krievijas atgriešanos starptautiskajā hokejā.

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"Šī sadarbība jau devusi konkrētus rezultātus. Visas četras federācijas ir publiski apliecinājušas savu nostāju un oficiāli informējušas IIHF, ka pašreizējos apstākļos to valstsvienības nespēlēs pret Krieviju. LHF atzinīgi vērtē un pilnībā atbalsta Somijas, Norvēģijas un Dānijas kolēģu pieņemtos lēmumus," teikts LHF paziņojumā.

LHF prioritāte ir spēlētāju, komandu personāla un viņu ģimeņu drošība. "Uzskatām, ka nedrīkst ignorēt iespējamos drošības riskus, tostarp apdraudējumu sportistu un komandu personāla fiziskajai un psiholoģiskajai labklājībai," piebilda LHF, kas turpina sadarbību ar ārvalstu hokeja federācijām, lai panāktu pēc iespējas plašāku atbalstu kopīgajai nostājai un vienotos par turpmākajiem soļiem IIHF ietvaros.

Pirmais turnīrs, kurā pēc CAS lēmuma var startēt Krievijas izlase, ir pasaules junioru čempionāts gadu mijā.

Pasaules vīriešu čempionāts no 14. līdz 30. maijam ir paredzēts Vācijas pilsētā Diseldorfā un Manheimā, taču Vācija neizslēdz iespēju atteikties no pasaules čempionāta rīkošanas.

Krievijas izlases bija diskvalificētas no IIHF sacensībām kopš 2022. gada februāra, kad Krievija sāka atkārtoto iebrukumu Ukrainā. Šajā periodā Krievijas komandas ir izlaidušas piecus pasaules čempionātus un 2026. gada olimpiskās spēles Milānā un Kortīnā.

KONTEKSTS

2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā. 

Ukrainas atbalstītāji nezaudē ticību, ka ukraiņi vēl ir ceļā uz uzvaru un agri vai vēlu Krievijas okupantu armijai nāksies atkāpties no Ukrainas zemes.
Ukrainas atbalstītāji nezaudē ticību, ka ukraiņi vēl ir ceļā uz uzvaru un agri vai vēlu Krievijas okupantu armijai nāksies atkāpties no Ukrainas zemes.
Foto: AFP/Scanpix / Latvijas Mediji

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Tēma
Pasaules čempionāts hokejā Hokejs
Tēmturi
#hokejisti #karš #sacensības #sportisti
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