VIDEO: Rēzeknē autovadītāja modrība glābj tumsā pār ceļu skrienošu gājēju

Pussešos vakarā Rēzekni bija pārņēmusi piķa melna tumsa. Kāds vietējais iedzīvotājs nolēma, ka tieši šis ir īstais brīdis, lai saplūstu ar apkārtni un skrietu pāri šosejai. Taču autovadītājs gājēju pamanīja un laikus signalizēja, cenšoties pievērst viņa uzmanību, ziņo 360TV raidījums "Sadursme 360".
Var tikai iztēloties, kas notika gājēja prātā brīdī, kad atskanēja automašīnas signāltaure. Šoreiz jāuzteic šoferis par ātro reakciju, jo ne vienmēr šādas situācijas beidzas tik veiksmīgi. Tumšajā laikā cilvēks bez atstarojošiem elementiem uz apģērba autovadītājam var kļūt gandrīz nemanāms.
Valsts policijas pārstāvis Anrijs Vents atgādina — autovadītājam ir ļoti grūti laikus pamanīt tumši ģērbtu cilvēku, kurš pārvietojas gar ceļa malu bez atstarotāja.
Anrijs Vents, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Reaģēšanas biroja 1. nodaļas galvenais inspektors norāda: "Autovadītājs pats saprot, ka, braucot tumšā laikā, tumšu gājēju ceļa malā viņš neredz. To labo pusi nemaz nav iespējams ieraudzīt, ja cilvēkam nav atstarotāja vai kādas atstarojošas vestes."
Par atstarojošo elementu neizmantošanu gājējam var piemērot brīdinājumu vai salīdzinoši nelielu naudas sodu. Tomēr daudz smagākas par jebkuru sodu var būt sekas, ja autovadītājs cilvēku tumsā nepamana laikus. Atstarotājs nav tikai formalitāte — tas var izglābt dzīvību. Un šādu risku uz ceļa noteikti nav vērts uzņemties.
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Pussešos vakarā Rēzekni bija pārņēmusi piķa melna tumsa. Kāds vietējais iedzīvotājs nolēma, ka tieši šis ir īstais brīdis, lai saplūstu ar apkārtni un skrietu pāri šosejai. Taču autovadītājs gājēju pamanīja un laikus signalizēja, cenšoties pievērst viņa uzmanību, ziņo 360TV raidījums "Sadursme 360".
Var tikai iztēloties, kas notika gājēja prātā brīdī, kad atskanēja automašīnas signāltaure. Šoreiz jāuzteic šoferis par ātro reakciju, jo ne vienmēr šādas situācijas beidzas tik veiksmīgi. Tumšajā laikā cilvēks bez atstarojošiem elementiem uz apģērba autovadītājam var kļūt gandrīz nemanāms.
Valsts policijas pārstāvis Anrijs Vents atgādina — autovadītājam ir ļoti grūti laikus pamanīt tumši ģērbtu cilvēku, kurš pārvietojas gar ceļa malu bez atstarotāja.
Anrijs Vents, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Reaģēšanas biroja 1. nodaļas galvenais inspektors norāda: "Autovadītājs pats saprot, ka, braucot tumšā laikā, tumšu gājēju ceļa malā viņš neredz. To labo pusi nemaz nav iespējams ieraudzīt, ja cilvēkam nav atstarotāja vai kādas atstarojošas vestes."
Par atstarojošo elementu neizmantošanu gājējam var piemērot brīdinājumu vai salīdzinoši nelielu naudas sodu. Tomēr daudz smagākas par jebkuru sodu var būt sekas, ja autovadītājs cilvēku tumsā nepamana laikus. Atstarotājs nav tikai formalitāte — tas var izglābt dzīvību. Un šādu risku uz ceļa noteikti nav vērts uzņemties.
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