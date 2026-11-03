Divi vīrieši cīnās par Magones sirdi? Viņa nezina, kuru izvēlēties

Pēc septiņiem vientulības gadiem Magones dzīvē beidzot parādījušies jauni pavērsieni mīlas jomā – viņas uzmanību iekarojuši uzreiz divi vīrieši. Taču līdz ar jaunām iespējām nāk arī sarežģīta izvēle, un Magone 360TV šovā “Slavenības. Bez filtra” atzīst, ka pati vēl nezina, kurā virzienā doties.
Lai labāk izprastu sevi un sakārtotu domas, Magone dodas pie koučes Vitas Stalīdzānes, kur izmēģina kakao ceremoniju. Tomēr ceļš uz iekšējo mieru izrādās ne tik vienkāršs, kā cerēts. Pat pareiza elpošana sagādā grūtības, bet mēģinājumi ieklausīties sevī pamazām aizved pie jautājumiem, no kuriem vairs nav iespējams izvairīties.
Sarunas laikā Magone atklāj, ka nonākusi īstās dzīves krustcelēs. Viņas sirdi uzrunājuši divi vīrieši, taču izvēle nav viegla – jebkurš lēmums var kādu sāpināt.
“Un atkal sirds sāpēs kaut kur kādam, un es negribu to darīt, bet nu tas būs jādara, jo stāv izvēle,” atzīst Magone.
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Pēc septiņiem vientulības gadiem Magones dzīvē beidzot parādījušies jauni pavērsieni mīlas jomā – viņas uzmanību iekarojuši uzreiz divi vīrieši. Taču līdz ar jaunām iespējām nāk arī sarežģīta izvēle, un Magone 360TV šovā “Slavenības. Bez filtra” atzīst, ka pati vēl nezina, kurā virzienā doties.
Lai labāk izprastu sevi un sakārtotu domas, Magone dodas pie koučes Vitas Stalīdzānes, kur izmēģina kakao ceremoniju. Tomēr ceļš uz iekšējo mieru izrādās ne tik vienkāršs, kā cerēts. Pat pareiza elpošana sagādā grūtības, bet mēģinājumi ieklausīties sevī pamazām aizved pie jautājumiem, no kuriem vairs nav iespējams izvairīties.
Sarunas laikā Magone atklāj, ka nonākusi īstās dzīves krustcelēs. Viņas sirdi uzrunājuši divi vīrieši, taču izvēle nav viegla – jebkurš lēmums var kādu sāpināt.
“Un atkal sirds sāpēs kaut kur kādam, un es negribu to darīt, bet nu tas būs jādara, jo stāv izvēle,” atzīst Magone.
VIDEO:
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