Imunologam Ņikiforenko par seksuālu vardarbību pret nepilngadīgu pacienti piespriež 11 gadus cietumā

Rīgas rajona tiesa šonedēļ imunologam Jevgēnijam Ņikiforenko par seksuālu vardarbību pret nepilngadīgu pacienti piespriedusi brīvības atņemšanu uz 11 gadiem un probācijas uzraudzību uz diviem gadiem.
Kā informēja prokuratūra, saskaņā ar apsūdzību ārsts pacientes vizītes laikā, zinot, ka viņa nav sasniegusi 16 gadus vecumu, izmantojot to, ka paciente uzticas viņam kā savas ģimenes ārstam imunologam un nepārzina ārsta kompetenci un pieļaujamos izmeklējumus, pateica, ka ir nepieciešams veikt ginekoloģiskās analīzes.
Ārsts lūdza novilkt visu apģērbu un apgulties uz kabinetā esošās kušetes, ko paciente arī izdarīja. Nolūkā pretdabiskā veidā apmierināt savu dzimumtieksmi, apsūdzētais īstenoja seksuālu vardarbību pret pacienti — ar pirkstiem veica vaginālu iekļūšanu cietušās ķermenī, informēja prokuratūra.
Tiesa apsūdzētājam piesprieda prokurora pieprasīto soda veidu un mēru, līdz ar to prokurore neplāno lūgt tiesu sagatavot pilnu spriedumu.
3. jūnijā Rīgas rajona tiesa Jūrmalā citā lietā par seksuālu vardarbību pret pacientēm Ņikiforenko piesprieda brīvības atņemšanu uz 13 gadiem un probācijas uzraudzību uz pieciem gadiem, nosakot aizliegumu strādāt kā ārstniecības personai un ārstniecības atbalsta personai uz septiņiem gadiem.
Tiesa lēma arī piedzīt no ārsta ar labu valstij kompensāciju 4500 eiro, ko Juridiskās palīdzības administrācija izmaksāja divām cietušajām, katrai pa 2250 eiro.
Arī pārējo cietušo pieteiktās kompensācijas tiesa apmierināja. Divos gadījumos tie ir 2000 eiro, vienā — 10 000 eiro.
Šajā lietā imunologs apsūdzēts par seksuāla rakstura darbībām nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi fiziskā saskarē ar cietušās ķermeni, ja tās izdarītas pret cietušās gribu, izmantojot uzticību un lietojot vardarbību, un par dzimumtieksmes apmierināšanu pretdabiskā veidā, kas saistīta ar vaginālu iekļūšanu cietušās ķermenī, pret cietušās gribu, izmantojot uzticību.
Kriminālprocesā par īpaši aizsargājamām cietušajām atzītas piecas ārsta pacientes, kuras kopumā bija pieteikušas morālā kaitējuma kompensācijas 14 000 eiro apmērā.
Apsūdzētais savu vainu viņam inkriminēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā neatzina, tāpat viņš neatzina arī cietušo pieteiktās morālā kaitējuma kompensācijas un valsts izmaksātās kompensācijas cietušajām.
Latvijas Radio sadarbībā ar Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centru "Re:Baltica" savulaik ziņoja, ka žurnālistiem vairākas sievietes apgalvojušas, ka imunologs veicis savai specialitātei neatbilstošas, vairāk ginekoloģiskas manipulācijas, kā arī tādas, kuras neveic pat ginekologa kabinetā. Pacientes ārsta veiktās darbības vērtēja kā seksuālu izmantošanu.
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Rīgas rajona tiesa šonedēļ imunologam Jevgēnijam Ņikiforenko par seksuālu vardarbību pret nepilngadīgu pacienti piespriedusi brīvības atņemšanu uz 11 gadiem un probācijas uzraudzību uz diviem gadiem.
Kā informēja prokuratūra, saskaņā ar apsūdzību ārsts pacientes vizītes laikā, zinot, ka viņa nav sasniegusi 16 gadus vecumu, izmantojot to, ka paciente uzticas viņam kā savas ģimenes ārstam imunologam un nepārzina ārsta kompetenci un pieļaujamos izmeklējumus, pateica, ka ir nepieciešams veikt ginekoloģiskās analīzes.
Ārsts lūdza novilkt visu apģērbu un apgulties uz kabinetā esošās kušetes, ko paciente arī izdarīja. Nolūkā pretdabiskā veidā apmierināt savu dzimumtieksmi, apsūdzētais īstenoja seksuālu vardarbību pret pacienti — ar pirkstiem veica vaginālu iekļūšanu cietušās ķermenī, informēja prokuratūra.
Tiesa apsūdzētājam piesprieda prokurora pieprasīto soda veidu un mēru, līdz ar to prokurore neplāno lūgt tiesu sagatavot pilnu spriedumu.
3. jūnijā Rīgas rajona tiesa Jūrmalā citā lietā par seksuālu vardarbību pret pacientēm Ņikiforenko piesprieda brīvības atņemšanu uz 13 gadiem un probācijas uzraudzību uz pieciem gadiem, nosakot aizliegumu strādāt kā ārstniecības personai un ārstniecības atbalsta personai uz septiņiem gadiem.
Tiesa lēma arī piedzīt no ārsta ar labu valstij kompensāciju 4500 eiro, ko Juridiskās palīdzības administrācija izmaksāja divām cietušajām, katrai pa 2250 eiro.
Arī pārējo cietušo pieteiktās kompensācijas tiesa apmierināja. Divos gadījumos tie ir 2000 eiro, vienā — 10 000 eiro.
Šajā lietā imunologs apsūdzēts par seksuāla rakstura darbībām nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi fiziskā saskarē ar cietušās ķermeni, ja tās izdarītas pret cietušās gribu, izmantojot uzticību un lietojot vardarbību, un par dzimumtieksmes apmierināšanu pretdabiskā veidā, kas saistīta ar vaginālu iekļūšanu cietušās ķermenī, pret cietušās gribu, izmantojot uzticību.
Kriminālprocesā par īpaši aizsargājamām cietušajām atzītas piecas ārsta pacientes, kuras kopumā bija pieteikušas morālā kaitējuma kompensācijas 14 000 eiro apmērā.
Apsūdzētais savu vainu viņam inkriminēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā neatzina, tāpat viņš neatzina arī cietušo pieteiktās morālā kaitējuma kompensācijas un valsts izmaksātās kompensācijas cietušajām.
Latvijas Radio sadarbībā ar Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centru "Re:Baltica" savulaik ziņoja, ka žurnālistiem vairākas sievietes apgalvojušas, ka imunologs veicis savai specialitātei neatbilstošas, vairāk ginekoloģiskas manipulācijas, kā arī tādas, kuras neveic pat ginekologa kabinetā. Pacientes ārsta veiktās darbības vērtēja kā seksuālu izmantošanu.
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