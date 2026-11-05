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#slavenības #šovi #tv

Čiris atklāj, ka pagājušajā gadā viņam diagnosticēta smaga slimība

LASI.LV
/
Latvijas Mediji
2026. gada 05. novembris, 13:45
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2026. gada 05. novembris, 13:45
Čiris.
Čiris.
Foto: Ekrānuzņēmums/360TV/Slavenības. Bez filtra

360TV šova “Slavenības. Bez filtra” rubrikā “Ekskluzīvi. Bez filtra” miljonārs Čiris sarunā ar Andri Buli atklāj līdz šim plašākai publikai nezināmu faktu par savu veselību – pērn viņam diagnosticēts prostatas vēzis. Lai gan šāda ziņa daudziem būtu smags trieciens, Čiris par savu pieredzi stāsta ar pārsteidzošu mieru, humora devu un pašironiju.

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Zvirbulis atzīst, ka uz diagnozi raugās mierīgi. Viņa attieksmi ietekmējuši arī citu vīriešu pieredzes stāsti. Īpaši atmiņā palicis kāds 90 gadus vecs latvietis, kurš par savu slimību runājis ar apbrīnojamu mieru. Šī saruna Čirim palīdzējusi uz diagnozi paraudzīties no cita skatupunkta un neļauties bailēm.

Čira attieksme pret tik nopietnu tēmu pārsteidz arī Andri Buli. Atklātajā sarunā miljonārs ļauj ielūkoties savā personīgajā dzīvē un parāda līdz šim mazāk zināmu savas personības pusi.

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#slavenības #šovi #tv
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360TV šova “Slavenības. Bez filtra” rubrikā “Ekskluzīvi. Bez filtra” miljonārs Čiris sarunā ar Andri Buli atklāj līdz šim plašākai publikai nezināmu faktu par savu veselību – pērn viņam diagnosticēts prostatas vēzis. Lai gan šāda ziņa daudziem būtu smags trieciens, Čiris par savu pieredzi stāsta ar pārsteidzošu mieru, humora devu un pašironiju.

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Zvirbulis atzīst, ka uz diagnozi raugās mierīgi. Viņa attieksmi ietekmējuši arī citu vīriešu pieredzes stāsti. Īpaši atmiņā palicis kāds 90 gadus vecs latvietis, kurš par savu slimību runājis ar apbrīnojamu mieru. Šī saruna Čirim palīdzējusi uz diagnozi paraudzīties no cita skatupunkta un neļauties bailēm.

Čira attieksme pret tik nopietnu tēmu pārsteidz arī Andri Buli. Atklātajā sarunā miljonārs ļauj ielūkoties savā personīgajā dzīvē un parāda līdz šim mazāk zināmu savas personības pusi.

VIDEO:

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#slavenības #šovi #tv
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