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Ukrainas mieram vajadzīgas tiešas sarunas starp Krieviju un Eiropu, paziņo Kušners

LETA
/
Latvijas Mediji
2026. gada 09. novembris, 22:00
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2026. gada 09. novembris, 22:00
Donalda Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs un Trampa znots Džareds Kušners.
Donalda Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs un Trampa znots Džareds Kušners.
Foto: Ukrainas prezidenta birojs

Krievijai un Eiropai jāsāk tiešas sarunas par "plašākiem drošības pasākumiem" kā daļu no jebkura miera līguma par Ukrainu, pirmdien pirms trīspusējām sarunām Abū Dabī paziņoja ASV sūtnis Džareds Kušners.

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Kušners, kurš ir arī prezidenta Donalda Trampa znots, pirms šonedēļ gaidāmajām sarunām, kurās piedalīsies Maskava, Kijiva un Vašingtona, piebilda, ka "mēs apzināmies, ka mūs gaida grūti lēmumi".

Kušnera komentāri izskanējuši brīdī, kad Ukraina un NATO sabiedrotie baidās, ka viņi tiks piespiesti piekāpties Krievijai, kura līdz šim ir izslēgusi tiešas sarunas ar Eiropas valstīm.

Stīvs Vitkofs un Džared Kušners Kijivā, Ukrainā, 2026. gada 6. septembrī.
Stīvs Vitkofs un Džared Kušners Kijivā, Ukrainā, 2026. gada 6. septembrī.
Foto: Ukrainas prezidenta birojs

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Krievijai un Eiropai jāsāk tiešas sarunas par "plašākiem drošības pasākumiem" kā daļu no jebkura miera līguma par Ukrainu, pirmdien pirms trīspusējām sarunām Abū Dabī paziņoja ASV sūtnis Džareds Kušners.

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Kušners, kurš ir arī prezidenta Donalda Trampa znots, pirms šonedēļ gaidāmajām sarunām, kurās piedalīsies Maskava, Kijiva un Vašingtona, piebilda, ka "mēs apzināmies, ka mūs gaida grūti lēmumi".

Kušnera komentāri izskanējuši brīdī, kad Ukraina un NATO sabiedrotie baidās, ka viņi tiks piespiesti piekāpties Krievijai, kura līdz šim ir izslēgusi tiešas sarunas ar Eiropas valstīm.

Stīvs Vitkofs un Džared Kušners Kijivā, Ukrainā, 2026. gada 6. septembrī.
Stīvs Vitkofs un Džared Kušners Kijivā, Ukrainā, 2026. gada 6. septembrī.
Foto: Ukrainas prezidenta birojs

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