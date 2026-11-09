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22 gadus vecā Latvijas rekordiste Agate Caune paziņo par aiziešanu no profesionālā sporta

LETA
/
Latvijas Mediji
2026. gada 09. novembris, 12:48
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2026. gada 09. novembris, 12:48
Agate Caune.
Agate Caune.
Foto: European athletics

Par profesionālās sportistes karjeras noslēgšanu pirmdien paziņoja Latvijas skrējēja Agate Caune.

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Vien 22 gadus vecā sportiste par lēmumu aiziet no profesionāla sporta paziņoja savā sociālā medija"Instagram" kontā.

"Esmu pieņēmusi lēmumu noslēgt savu profesionālo karjeru skriešanā. Skriešana vienmēr paliks manā sirdī. Es turpināšu skriet, bet vairs ne profesionāli — veselībai, priekam un kopā ar draugiem," raksta Caune.

"Citi varbūt teiks, ka mana sportiskā karjera bija īsa, bet es teikšu pietiekami gara, lai piedzīvotu un sasniegtu ļoti daudz. Esmu labojusi vairākus jauniešu, junioru un pieaugušo rekordus dažādās skriešanas distancēs, startējusi augsta līmeņa starptautiskās sacensībās un izcīnījusi medaļas Eiropas U20 čempionātā. Pieredze, ko ieguvu, cilvēki, kurus satiku, un iespējas, ko sports man pavēra, ir neaprakstāmas. Par to visu esmu no sirds pateicīga."

Caune 2023. gadā Eiropas U-20 čempionātā izcīnīja zeltu 3000 un 5000 metru skrējienos, kā arī uzvarēja 5000 metru skrējienā Eiropas spēlēs. Viņas kontā ir vairāki Latvijas rekordi dažādās distancēs U-18, U-20 un U-23 grupās, kā arī nacionālais rekords 3000 metru skrējienā.

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Par profesionālās sportistes karjeras noslēgšanu pirmdien paziņoja Latvijas skrējēja Agate Caune.

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Vien 22 gadus vecā sportiste par lēmumu aiziet no profesionāla sporta paziņoja savā sociālā medija"Instagram" kontā.

"Esmu pieņēmusi lēmumu noslēgt savu profesionālo karjeru skriešanā. Skriešana vienmēr paliks manā sirdī. Es turpināšu skriet, bet vairs ne profesionāli — veselībai, priekam un kopā ar draugiem," raksta Caune.

"Citi varbūt teiks, ka mana sportiskā karjera bija īsa, bet es teikšu pietiekami gara, lai piedzīvotu un sasniegtu ļoti daudz. Esmu labojusi vairākus jauniešu, junioru un pieaugušo rekordus dažādās skriešanas distancēs, startējusi augsta līmeņa starptautiskās sacensībās un izcīnījusi medaļas Eiropas U20 čempionātā. Pieredze, ko ieguvu, cilvēki, kurus satiku, un iespējas, ko sports man pavēra, ir neaprakstāmas. Par to visu esmu no sirds pateicīga."

Caune 2023. gadā Eiropas U-20 čempionātā izcīnīja zeltu 3000 un 5000 metru skrējienos, kā arī uzvarēja 5000 metru skrējienā Eiropas spēlēs. Viņas kontā ir vairāki Latvijas rekordi dažādās distancēs U-18, U-20 un U-23 grupās, kā arī nacionālais rekords 3000 metru skrējienā.

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