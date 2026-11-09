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#hamas #vācija

Gazas "piektā kolonna" Berlīnē pie parlamenta norauj Vācijas karogu

Māris Puķītis
Māris Puķītis
/
Latvijas Mediji
2026. gada 09. novembris, 11:11
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2026. gada 09. novembris, 11:11
Pie Vācijas parlamenta ēkas Berlīnē aktīvisti no kustības "Peacefully Against Genocide" nomainījuši Vācijas karogu pret Palestīnas.
Pie Vācijas parlamenta ēkas Berlīnē aktīvisti no kustības "Peacefully Against Genocide" nomainījuši Vācijas karogu pret Palestīnas.
Foto: No sociālajiem tīkliem

Pie Vācijas parlamenta ēkas Berlīnē aktīvisti no kustības "Peacefully Against Genocide" nomainījuši Vācijas karogu pret Palestīnas.

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22 gadus vecs Vācijas pilsonis ar alpīnisma aprīkojumu uzkāpa gandrīz 30 metru augstajā karoga mastā Republikas laukumā pie Bundestāga ēkas, nometa zemē valsts karogu un vietā uzvilka Palestīnas karogu. Viņam no zemes palīdzēja un notikušo filmēja vēl divi vīrieši, arī Vācijas pilsoņi, 20 un 32 gadus veci.

Notikuma vietā drīz ieradās policija un ugunsdzēsēji, kas Palestīnas karogu noņēma. Trijotne aizturēta, sākta izmeklēšana par valsts un tās simbolu zaimošanu, īpašuma bojāšanu, iebrukumu un likumu pārkāpšanu attiecībā uz sapulcēm.

Grupa paziņoja, ka šī bija solidaritātes akcija ar Palestīnu, protestējot pret Vācijas valdības politiku un militāro atbalstu Izraēlai. Pēdējā laika protestos un grautiņos Rietumeiropas ielās bieži redzami Palestīnas karogi.

Rīgā oktobrī kāds jaunietis Vanšu tiltā uzkāra bijušās Afganistānas Islāma Republikas un Saūda Arābijas karogu. Policija drīz vien viņu pēc novērošanas kameru ierakstiem atšifrēja un aizturēja, viņš ir nepilngadīgs.

 

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Pie Vācijas parlamenta ēkas Berlīnē aktīvisti no kustības "Peacefully Against Genocide" nomainījuši Vācijas karogu pret Palestīnas.

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22 gadus vecs Vācijas pilsonis ar alpīnisma aprīkojumu uzkāpa gandrīz 30 metru augstajā karoga mastā Republikas laukumā pie Bundestāga ēkas, nometa zemē valsts karogu un vietā uzvilka Palestīnas karogu. Viņam no zemes palīdzēja un notikušo filmēja vēl divi vīrieši, arī Vācijas pilsoņi, 20 un 32 gadus veci.

Notikuma vietā drīz ieradās policija un ugunsdzēsēji, kas Palestīnas karogu noņēma. Trijotne aizturēta, sākta izmeklēšana par valsts un tās simbolu zaimošanu, īpašuma bojāšanu, iebrukumu un likumu pārkāpšanu attiecībā uz sapulcēm.

Grupa paziņoja, ka šī bija solidaritātes akcija ar Palestīnu, protestējot pret Vācijas valdības politiku un militāro atbalstu Izraēlai. Pēdējā laika protestos un grautiņos Rietumeiropas ielās bieži redzami Palestīnas karogi.

Rīgā oktobrī kāds jaunietis Vanšu tiltā uzkāra bijušās Afganistānas Islāma Republikas un Saūda Arābijas karogu. Policija drīz vien viņu pēc novērošanas kameru ierakstiem atšifrēja un aizturēja, viņš ir nepilngadīgs.

 

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#hamas #vācija
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