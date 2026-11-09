Gazas "piektā kolonna" Berlīnē pie parlamenta norauj Vācijas karogu

Pie Vācijas parlamenta ēkas Berlīnē aktīvisti no kustības "Peacefully Against Genocide" nomainījuši Vācijas karogu pret Palestīnas.
22 gadus vecs Vācijas pilsonis ar alpīnisma aprīkojumu uzkāpa gandrīz 30 metru augstajā karoga mastā Republikas laukumā pie Bundestāga ēkas, nometa zemē valsts karogu un vietā uzvilka Palestīnas karogu. Viņam no zemes palīdzēja un notikušo filmēja vēl divi vīrieši, arī Vācijas pilsoņi, 20 un 32 gadus veci.
Notikuma vietā drīz ieradās policija un ugunsdzēsēji, kas Palestīnas karogu noņēma. Trijotne aizturēta, sākta izmeklēšana par valsts un tās simbolu zaimošanu, īpašuma bojāšanu, iebrukumu un likumu pārkāpšanu attiecībā uz sapulcēm.
Grupa paziņoja, ka šī bija solidaritātes akcija ar Palestīnu, protestējot pret Vācijas valdības politiku un militāro atbalstu Izraēlai. Pēdējā laika protestos un grautiņos Rietumeiropas ielās bieži redzami Palestīnas karogi.
Rīgā oktobrī kāds jaunietis Vanšu tiltā uzkāra bijušās Afganistānas Islāma Republikas un Saūda Arābijas karogu. Policija drīz vien viņu pēc novērošanas kameru ierakstiem atšifrēja un aizturēja, viņš ir nepilngadīgs.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
Pie Vācijas parlamenta ēkas Berlīnē aktīvisti no kustības "Peacefully Against Genocide" nomainījuši Vācijas karogu pret Palestīnas.
22 gadus vecs Vācijas pilsonis ar alpīnisma aprīkojumu uzkāpa gandrīz 30 metru augstajā karoga mastā Republikas laukumā pie Bundestāga ēkas, nometa zemē valsts karogu un vietā uzvilka Palestīnas karogu. Viņam no zemes palīdzēja un notikušo filmēja vēl divi vīrieši, arī Vācijas pilsoņi, 20 un 32 gadus veci.
Notikuma vietā drīz ieradās policija un ugunsdzēsēji, kas Palestīnas karogu noņēma. Trijotne aizturēta, sākta izmeklēšana par valsts un tās simbolu zaimošanu, īpašuma bojāšanu, iebrukumu un likumu pārkāpšanu attiecībā uz sapulcēm.
Grupa paziņoja, ka šī bija solidaritātes akcija ar Palestīnu, protestējot pret Vācijas valdības politiku un militāro atbalstu Izraēlai. Pēdējā laika protestos un grautiņos Rietumeiropas ielās bieži redzami Palestīnas karogi.
Rīgā oktobrī kāds jaunietis Vanšu tiltā uzkāra bijušās Afganistānas Islāma Republikas un Saūda Arābijas karogu. Policija drīz vien viņu pēc novērošanas kameru ierakstiem atšifrēja un aizturēja, viņš ir nepilngadīgs.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu