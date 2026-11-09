VIDEO: Sieviete alkohola reibumā avarē un bēg uz kapiem

Reibumā cilvēks reizēm pieņem lēmumus, kas skaidrā prātā šķistu pilnīgi neiedomājami. Talsu novadā kāda sieviete, cenšoties aizbēgt no policijas, attīstīja ātrumu līdz 121 kilometram stundā, līdz viņas brauciens beidzās ar avāriju kokos. Taču pat pēc sadursmes viņa negrasījās padoties, vēsta 360TV raidījums "Sadursme 360".
Sievietei bija alkohola reibuma pazīmes, un automašīnas salonā policisti pamanīja gan pilnas, gan tukšas alus bundžas. No alkohola pārbaudes vadītāja atteicās.
Kāpēc cilvēks šādā stāvoklī var justies neuzvarams un pat mēģināt sacensties ar policiju? Ārste narkoloģe Ilze Maksima skaidro, ka alkohols var pastiprināt impulsivitāti, dusmas un pārlieku pārliecību par savām spējām. Cilvēkam var rasties sajūta, ka viņš spēj pārvarēt jebkuru šķērsli.
Taču patiesībā alkohols būtiski traucē uztvert apkārtējo vidi, novērtēt attālumu un braukšanas ātrumu. Cilvēks zaudē spēju objektīvi izvērtēt riskus, un tas var novest pie traģiskām sekām.
Narkoloģe arī skaidro, pie kāda alkohola daudzuma domāšana kļūst izteikti nekritiska un kāpēc šī šķietamā drosme patiesībā ir viena no bīstamākajām reibuma izpausmēm.
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Reibumā cilvēks reizēm pieņem lēmumus, kas skaidrā prātā šķistu pilnīgi neiedomājami. Talsu novadā kāda sieviete, cenšoties aizbēgt no policijas, attīstīja ātrumu līdz 121 kilometram stundā, līdz viņas brauciens beidzās ar avāriju kokos. Taču pat pēc sadursmes viņa negrasījās padoties, vēsta 360TV raidījums "Sadursme 360".
Sievietei bija alkohola reibuma pazīmes, un automašīnas salonā policisti pamanīja gan pilnas, gan tukšas alus bundžas. No alkohola pārbaudes vadītāja atteicās.
Kāpēc cilvēks šādā stāvoklī var justies neuzvarams un pat mēģināt sacensties ar policiju? Ārste narkoloģe Ilze Maksima skaidro, ka alkohols var pastiprināt impulsivitāti, dusmas un pārlieku pārliecību par savām spējām. Cilvēkam var rasties sajūta, ka viņš spēj pārvarēt jebkuru šķērsli.
Taču patiesībā alkohols būtiski traucē uztvert apkārtējo vidi, novērtēt attālumu un braukšanas ātrumu. Cilvēks zaudē spēju objektīvi izvērtēt riskus, un tas var novest pie traģiskām sekām.
Narkoloģe arī skaidro, pie kāda alkohola daudzuma domāšana kļūst izteikti nekritiska un kāpēc šī šķietamā drosme patiesībā ir viena no bīstamākajām reibuma izpausmēm.
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