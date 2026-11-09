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#alkohols #auto #avārijas #negadījumi #noziedznieki #policija #raidījumi #tv

VIDEO: Sieviete alkohola reibumā avarē un bēg uz kapiem

LASI.LV
2026. gada 09. novembris, 12:25
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2026. gada 09. novembris, 12:25
Audi, ar ko bēga iereibusī sieviete.
Audi, ar ko bēga iereibusī sieviete.
Foto: Ekrānuzņēmums no "YouTube" profila @Valstspolicija

Reibumā cilvēks reizēm pieņem lēmumus, kas skaidrā prātā šķistu pilnīgi neiedomājami. Talsu novadā kāda sieviete, cenšoties aizbēgt no policijas, attīstīja ātrumu līdz 121 kilometram stundā, līdz viņas brauciens beidzās ar avāriju kokos. Taču pat pēc sadursmes viņa negrasījās padoties, vēsta 360TV raidījums "Sadursme 360".

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Sievietei bija alkohola reibuma pazīmes, un automašīnas salonā policisti pamanīja gan pilnas, gan tukšas alus bundžas. No alkohola pārbaudes vadītāja atteicās.

Kāpēc cilvēks šādā stāvoklī var justies neuzvarams un pat mēģināt sacensties ar policiju? Ārste narkoloģe Ilze Maksima skaidro, ka alkohols var pastiprināt impulsivitāti, dusmas un pārlieku pārliecību par savām spējām. Cilvēkam var rasties sajūta, ka viņš spēj pārvarēt jebkuru šķērsli.

Taču patiesībā alkohols būtiski traucē uztvert apkārtējo vidi, novērtēt attālumu un braukšanas ātrumu. Cilvēks zaudē spēju objektīvi izvērtēt riskus, un tas var novest pie traģiskām sekām.

Narkoloģe arī skaidro, pie kāda alkohola daudzuma domāšana kļūst izteikti nekritiska un kāpēc šī šķietamā drosme patiesībā ir viena no bīstamākajām reibuma izpausmēm.

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#alkohols #auto #avārijas #negadījumi #noziedznieki #policija #raidījumi #tv
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Reibumā cilvēks reizēm pieņem lēmumus, kas skaidrā prātā šķistu pilnīgi neiedomājami. Talsu novadā kāda sieviete, cenšoties aizbēgt no policijas, attīstīja ātrumu līdz 121 kilometram stundā, līdz viņas brauciens beidzās ar avāriju kokos. Taču pat pēc sadursmes viņa negrasījās padoties, vēsta 360TV raidījums "Sadursme 360".

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Sievietei bija alkohola reibuma pazīmes, un automašīnas salonā policisti pamanīja gan pilnas, gan tukšas alus bundžas. No alkohola pārbaudes vadītāja atteicās.

Kāpēc cilvēks šādā stāvoklī var justies neuzvarams un pat mēģināt sacensties ar policiju? Ārste narkoloģe Ilze Maksima skaidro, ka alkohols var pastiprināt impulsivitāti, dusmas un pārlieku pārliecību par savām spējām. Cilvēkam var rasties sajūta, ka viņš spēj pārvarēt jebkuru šķērsli.

Taču patiesībā alkohols būtiski traucē uztvert apkārtējo vidi, novērtēt attālumu un braukšanas ātrumu. Cilvēks zaudē spēju objektīvi izvērtēt riskus, un tas var novest pie traģiskām sekām.

Narkoloģe arī skaidro, pie kāda alkohola daudzuma domāšana kļūst izteikti nekritiska un kāpēc šī šķietamā drosme patiesībā ir viena no bīstamākajām reibuma izpausmēm.

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

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Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 

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Ieteiktie raksti
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Tēma
Satiksme Noziegumi Latvijā 360TV ZIŅneši
Tēmturi
#alkohols #auto #avārijas #negadījumi #noziedznieki #policija #raidījumi #tv
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Turpini lasīt
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