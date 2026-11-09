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#aviācija #pašvaldības

Pēc lādiņa atrašanas Mežotnes pagastā gatavojas iespējamai iedzīvotāju evakuācijai

LETA
/
Latvijas Mediji
2026. gada 09. novembris, 15:46
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2026. gada 09. novembris, 15:46
Lādiņš. Ilustratīvs attēls.
Lādiņš. Ilustratīvs attēls.
Foto: Publicitātes

Bauskas novada Mežotnes pagastā būvobjektā Zemgaļu ielā, bijušās pamatskolas vietā, atrasts aviācijas reaktīvais lādiņš, informē Bauskas novada pašvaldībā.

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Par notikušo informēti sapieri, kuri patlaban ir ceļā uz notikuma vietu, lai izvērtētu situāciju.

Sadarbībā ar Bauskas apvienības pārvaldi un Mežotnes pagasta nodaļu notiek sagatavošanās iedzīvotāju evakuācijai no Strēlnieku ciema, ja šāda rīcība būs nepieciešama pēc situācijas izvērtēšanas.

Uz notikuma vietu devies arī AS "Gaso" avārijas dienests.

Pašvaldība aicina sekot operatīvo dienestu, pašvaldības policijas norādēm. Aktuālā informācija būs pieejama pašvaldības tīmekļvietnē un sociālo mediju kontos.

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Bauskas novada Mežotnes pagastā būvobjektā Zemgaļu ielā, bijušās pamatskolas vietā, atrasts aviācijas reaktīvais lādiņš, informē Bauskas novada pašvaldībā.

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Par notikušo informēti sapieri, kuri patlaban ir ceļā uz notikuma vietu, lai izvērtētu situāciju.

Sadarbībā ar Bauskas apvienības pārvaldi un Mežotnes pagasta nodaļu notiek sagatavošanās iedzīvotāju evakuācijai no Strēlnieku ciema, ja šāda rīcība būs nepieciešama pēc situācijas izvērtēšanas.

Uz notikuma vietu devies arī AS "Gaso" avārijas dienests.

Pašvaldība aicina sekot operatīvo dienestu, pašvaldības policijas norādēm. Aktuālā informācija būs pieejama pašvaldības tīmekļvietnē un sociālo mediju kontos.

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

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Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
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Ieteiktie raksti
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Tēma
Zemgalē
Tēmturi
#aviācija #pašvaldības
Reklāma
Turpini lasīt
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PAR SVARĪGO
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