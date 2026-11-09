Lapsa regulāri viesojas pagalmā — kas to piesaista un kā to atbaidīt

Pilsētas vide sniedz lapsām divas būtiskas priekšrocības: drošu patvērumu un bagātīgu barības bāzi. Pilsētas teritorijā lapsām nav dabīgo ienaidnieku — vilku un lūšu, kuri savvaļā ierobežo to skaitu, iznīcinot lapsas kā medību konkurentus.
Savukārt neapmācīti mājas suņi lapsām nerada nopietnu apdraudējumu. Tā kā lapsa ir ļoti vieds un pielāgoties spējīgs dzīvnieks, tā efektīvi izmanto cilvēka radītos resursus. Pilsētā to barību veido gan ierastais medījums (putni, grauzēji, nelieli kaķi), gan viegli pieejami alternatīvie avoti — pārtikas atkritumi un mājdzīvnieku vai putnu barotavu saturs.
Vienlaikus jāņem vērā, ka lapsas ir savvaļas dzīvnieki, kas var pārnēsāt dažādas slimības un parazītus (ērcītes, blusas, zarnu trakta parazītus un kašķi), jo atšķirībā no mājdzīvniekiem tām netiek veikta veterinārā aprūpe. Pozitīvi ir tas, ka, pateicoties ilgstošai perorālai vakcinācijai, trakumsērga Latvijā ir oficiāli izskausta un daudzu gadu laikā nevienam savvaļas dzīvniekam nav konstatēta.
Ieteikumi lapsu klātbūtnes samazināšanai un cilvēku apdzīvoto vietu aizsardzībai:
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Pilsētas vide sniedz lapsām divas būtiskas priekšrocības: drošu patvērumu un bagātīgu barības bāzi. Pilsētas teritorijā lapsām nav dabīgo ienaidnieku — vilku un lūšu, kuri savvaļā ierobežo to skaitu, iznīcinot lapsas kā medību konkurentus.
Savukārt neapmācīti mājas suņi lapsām nerada nopietnu apdraudējumu. Tā kā lapsa ir ļoti vieds un pielāgoties spējīgs dzīvnieks, tā efektīvi izmanto cilvēka radītos resursus. Pilsētā to barību veido gan ierastais medījums (putni, grauzēji, nelieli kaķi), gan viegli pieejami alternatīvie avoti — pārtikas atkritumi un mājdzīvnieku vai putnu barotavu saturs.
Vienlaikus jāņem vērā, ka lapsas ir savvaļas dzīvnieki, kas var pārnēsāt dažādas slimības un parazītus (ērcītes, blusas, zarnu trakta parazītus un kašķi), jo atšķirībā no mājdzīvniekiem tām netiek veikta veterinārā aprūpe. Pozitīvi ir tas, ka, pateicoties ilgstošai perorālai vakcinācijai, trakumsērga Latvijā ir oficiāli izskausta un daudzu gadu laikā nevienam savvaļas dzīvniekam nav konstatēta.
Ieteikumi lapsu klātbūtnes samazināšanai un cilvēku apdzīvoto vietu aizsardzībai:
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