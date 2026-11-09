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#lapsas #pašvaldības #rīga #vide

Lapsa regulāri viesojas pagalmā — kas to piesaista un kā to atbaidīt

LASI.LV
/
Latvijas Mediji
2026. gada 09. novembris, 18:45
Agrās rīta un vēlās vakara stundās arī Rīgā var novērot klaiņojam lapsas.
Lapsas pilsētās un to apkaimēs ir mitušas jau izsenis, un to parādīšanās apbūvētās teritorijās nav nekas unikāls. Pēdējos gados sabiedrībā vērojamais ziņojumu pieaugums skaidrojams nevis ar krasu populācijas palielināšanos, bet gan ar moderno tehnoloģiju — mobilo tālruņu un novērošanas kameru — plašo pieejamību, kas ļauj iedzīvotājiem dzīvniekus fiksēt daudz biežāk.
Agrās rīta un vēlās vakara stundās arī Rīgā var novērot klaiņojam lapsas.
Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji
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Ierobežo lapsu piekļuvi barībai

Pilsētas vide sniedz lapsām divas būtiskas priekšrocības: drošu patvērumu un bagātīgu barības bāzi. Pilsētas teritorijā lapsām nav dabīgo ienaidnieku — vilku un lūšu, kuri savvaļā ierobežo to skaitu, iznīcinot lapsas kā medību konkurentus.

Savukārt neapmācīti mājas suņi lapsām nerada nopietnu apdraudējumu. Tā kā lapsa ir ļoti vieds un pielāgoties spējīgs dzīvnieks, tā efektīvi izmanto cilvēka radītos resursus. Pilsētā to barību veido gan ierastais medījums (putni, grauzēji, nelieli kaķi), gan viegli pieejami alternatīvie avoti — pārtikas atkritumi un mājdzīvnieku vai putnu barotavu saturs.

Vienlaikus jāņem vērā, ka lapsas ir savvaļas dzīvnieki, kas var pārnēsāt dažādas slimības un parazītus (ērcītes, blusas, zarnu trakta parazītus un kašķi), jo atšķirībā no mājdzīvniekiem tām netiek veikta veterinārā aprūpe. Pozitīvi ir tas, ka, pateicoties ilgstošai perorālai vakcinācijai, trakumsērga Latvijā ir oficiāli izskausta un daudzu gadu laikā nevienam savvaļas dzīvniekam nav konstatēta.

Ieteikumi lapsu klātbūtnes samazināšanai un cilvēku apdzīvoto vietu aizsardzībai:

1/6
Ierobežo lapsu piekļuvi barībai

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Tēma
Dzīvnieku pasaule Pilsētvide Meža zvēri
Tēmturi
#lapsas #pašvaldības #rīga #vide
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1/6
Ierobežo lapsu piekļuvi barībai

Pilsētas vide sniedz lapsām divas būtiskas priekšrocības: drošu patvērumu un bagātīgu barības bāzi. Pilsētas teritorijā lapsām nav dabīgo ienaidnieku — vilku un lūšu, kuri savvaļā ierobežo to skaitu, iznīcinot lapsas kā medību konkurentus.

Savukārt neapmācīti mājas suņi lapsām nerada nopietnu apdraudējumu. Tā kā lapsa ir ļoti vieds un pielāgoties spējīgs dzīvnieks, tā efektīvi izmanto cilvēka radītos resursus. Pilsētā to barību veido gan ierastais medījums (putni, grauzēji, nelieli kaķi), gan viegli pieejami alternatīvie avoti — pārtikas atkritumi un mājdzīvnieku vai putnu barotavu saturs.

Vienlaikus jāņem vērā, ka lapsas ir savvaļas dzīvnieki, kas var pārnēsāt dažādas slimības un parazītus (ērcītes, blusas, zarnu trakta parazītus un kašķi), jo atšķirībā no mājdzīvniekiem tām netiek veikta veterinārā aprūpe. Pozitīvi ir tas, ka, pateicoties ilgstošai perorālai vakcinācijai, trakumsērga Latvijā ir oficiāli izskausta un daudzu gadu laikā nevienam savvaļas dzīvniekam nav konstatēta.

Ieteikumi lapsu klātbūtnes samazināšanai un cilvēku apdzīvoto vietu aizsardzībai:

1/6
Ierobežo lapsu piekļuvi barībai

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

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Ieteiktie raksti
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Tēma
Dzīvnieku pasaule Pilsētvide Meža zvēri
Tēmturi
#lapsas #pašvaldības #rīga #vide
Turpini lasīt
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PAR SVARĪGO
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