Britu komiķim Raselam Brendam piespriests desmit gadu un sešu mēnešu cietumsods

Tiesa Lielbritānijā piespriedusi britu aktierim un komiķim Raselam Brendam desmit gadu un sešu mēnešu cietumsodu par izvarošanu un trīs citiem seksuāliem uzbrukumiem.
Brends tika atzīts par vainīgu četros seksuālos noziegumos - vienā izvarošanā un trīs seksuālas vardarbības gadījumos. Šajos noziegumos no 2005. līdz 2009. gadam dažādās vietās, arī radio stacijā, DVD ieraksta filmēšanas laukumā un Brenda dzīvesvietā, cietušas četras sievietes.
Vainu visās apsūdzībās Brends noliedza un apgalvoja, ka sekss vienmēr bijis ar abpusēju piekrišanu.
Tiesnesis Džoels Benatans asi nosodīja Brenda "satriecošo augstprātību", norādot, ka viņš līdz ar slavu kļuvis par "seksuālu plēsēju".
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Tiesa Lielbritānijā piespriedusi britu aktierim un komiķim Raselam Brendam desmit gadu un sešu mēnešu cietumsodu par izvarošanu un trīs citiem seksuāliem uzbrukumiem.
Brends tika atzīts par vainīgu četros seksuālos noziegumos - vienā izvarošanā un trīs seksuālas vardarbības gadījumos. Šajos noziegumos no 2005. līdz 2009. gadam dažādās vietās, arī radio stacijā, DVD ieraksta filmēšanas laukumā un Brenda dzīvesvietā, cietušas četras sievietes.
Vainu visās apsūdzībās Brends noliedza un apgalvoja, ka sekss vienmēr bijis ar abpusēju piekrišanu.
Tiesnesis Džoels Benatans asi nosodīja Brenda "satriecošo augstprātību", norādot, ka viņš līdz ar slavu kļuvis par "seksuālu plēsēju".
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