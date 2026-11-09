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#raidījumi #slavenības #šovi #tv

"Es neiedomājos, ka tas būs tik burtiski!" Viesi šokā par Frīža desertu

LASI.LV
/
Latvijas Mediji
2026. gada 09. novembris, 12:45
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2026. gada 09. novembris, 12:45
Frīdis nes desertu.
Frīdis nes desertu.
Foto: Ekrānuzņēmums/360TV/Gandrīz ideālas vakariņas

Rokeris Frīdis 360TV šovā "Gandrīz ideālās vakariņas" nolēma desertā piedāvāt bērnības garšu ar pieaugušo piesitienu — plombīra saldējumu, kas bagātīgi apliets ar rumu. Taču namatēva izvēle viesiem izrādījās visai negaidīta.

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Egita Lauva atzina, ka nebija iedomājusies, ka aprakstā minētais rums desertā būs tik burtiski uztverams. Arī Ineta Rudzīte bija pārsteigta par alkohola daudzumu un pat aizdomājās, vai namatēvam pirms pasniegšanas nevajadzēja noskaidrot, vai visi viesi vispār lieto tik stiprus alkoholiskos dzērienus.

Kamēr viesi mēģināja novērtēt neparasto bērnības un brieduma garšu apvienojumu, kļuva skaidrs, ka Frīdis ar savu saldo pārsteigumu būs izraisījis ne vienu vien jautājumu. Vai plombīrs ar bagātīgu ruma devu ir ģeniāla deserta ideja vai tomēr pārāk drosmīgs eksperiments?

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Rokeris Frīdis 360TV šovā "Gandrīz ideālās vakariņas" nolēma desertā piedāvāt bērnības garšu ar pieaugušo piesitienu — plombīra saldējumu, kas bagātīgi apliets ar rumu. Taču namatēva izvēle viesiem izrādījās visai negaidīta.

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Egita Lauva atzina, ka nebija iedomājusies, ka aprakstā minētais rums desertā būs tik burtiski uztverams. Arī Ineta Rudzīte bija pārsteigta par alkohola daudzumu un pat aizdomājās, vai namatēvam pirms pasniegšanas nevajadzēja noskaidrot, vai visi viesi vispār lieto tik stiprus alkoholiskos dzērienus.

Kamēr viesi mēģināja novērtēt neparasto bērnības un brieduma garšu apvienojumu, kļuva skaidrs, ka Frīdis ar savu saldo pārsteigumu būs izraisījis ne vienu vien jautājumu. Vai plombīrs ar bagātīgu ruma devu ir ģeniāla deserta ideja vai tomēr pārāk drosmīgs eksperiments?

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Tēmturi
#raidījumi #slavenības #šovi #tv
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