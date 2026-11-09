Rīga šoziem mainīs pieeju veloceliņu un krustojumu tīrīšanai

Šoziem ielu un ietvju tīrīšanai Rīgas pašvaldība atvelējusi vairāk nekā 30 miljonus eiro. Lielāku uzmanību plāno pievērst veloceliņiem un krustojumiem, vēsta 360TV Ziņas.
Ziemas uzturēšanas darbu daudzums un izmaksas gan vēl var mainīties, un galvenokārt tās būs atkarīgas no laikapstākļiem.
"Ir vispārēja indeksācija ietverta šajos līgumos, bet kopumā mēs neparedzam īpašu sadārdzinājumu. Šobrīd svarīgākais ir jautājums, cik skarbi būs laikapstākļi. Izdevumus diktē pārsvarā tas, vai ziema ir ar daudz sniegu, vai ar daudz atkalām, snigšanu un atkušanu," uzsver Rīgas domes priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs.
Šoziem mazāk apdzīvotu Rīgas ielu tīrīšanā testēs birstes, kā arī autoparkam pievienojies jauns sniega savācējs. Kopumā ziemā paredzēts iesaistīt 174 tehnikas vienības, taču daudzviet, tostarp pieturvietās un krustojumos, joprojām būs nepieciešams roku darbs.
Kā atzīst dienesti, viens no sarežģītākajiem posmiem būs tieši veloinfrastruktūra.
"Sarežģītākais droši vien ir tas, ka tajā laika periodā, kad no rīta jau ir snidzis, līdz pulksten 8.00 mēs notīrām veloceliņus, bet nākas braukt otro reizi — tie tiek vai nu aizputināti, vai no ietvēm un ceļu tīrītājiem kaut kas tiek uzbērts virsū. Ņemot vērā, ka veloceliņiem ir paaugstinātas tīrības kategorija, mums nākas tehniku sūtīt divreiz," skaidro Uzturēšanas pārvaldes priekšnieks Viktors Admidiņš.
Pēc pagājušās ziemas sūdzībām pastiprināta vērība tiks veltīta arī gājēju pārejām un krustojumiem, kur nereti veidojas nepārvarami sniega vaļņi senioriem un vecākiem ar bērnu ratiņiem. Tikmēr pretslīdes materiālu arsenāls paliek nemainīgs — brauktuves kaisīs ar sāli, ietves ar smilts-sāls maisījumu, bet tiltus apstrādās ar šķīdumu.
Kopējais ziemā tīrāmo ielu garums Rīgā sasniedz 1136 kilometrus, bet ietvju — 1056 kilometrus.
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Šoziem ielu un ietvju tīrīšanai Rīgas pašvaldība atvelējusi vairāk nekā 30 miljonus eiro. Lielāku uzmanību plāno pievērst veloceliņiem un krustojumiem, vēsta 360TV Ziņas.
Ziemas uzturēšanas darbu daudzums un izmaksas gan vēl var mainīties, un galvenokārt tās būs atkarīgas no laikapstākļiem.
"Ir vispārēja indeksācija ietverta šajos līgumos, bet kopumā mēs neparedzam īpašu sadārdzinājumu. Šobrīd svarīgākais ir jautājums, cik skarbi būs laikapstākļi. Izdevumus diktē pārsvarā tas, vai ziema ir ar daudz sniegu, vai ar daudz atkalām, snigšanu un atkušanu," uzsver Rīgas domes priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs.
Šoziem mazāk apdzīvotu Rīgas ielu tīrīšanā testēs birstes, kā arī autoparkam pievienojies jauns sniega savācējs. Kopumā ziemā paredzēts iesaistīt 174 tehnikas vienības, taču daudzviet, tostarp pieturvietās un krustojumos, joprojām būs nepieciešams roku darbs.
Kā atzīst dienesti, viens no sarežģītākajiem posmiem būs tieši veloinfrastruktūra.
"Sarežģītākais droši vien ir tas, ka tajā laika periodā, kad no rīta jau ir snidzis, līdz pulksten 8.00 mēs notīrām veloceliņus, bet nākas braukt otro reizi — tie tiek vai nu aizputināti, vai no ietvēm un ceļu tīrītājiem kaut kas tiek uzbērts virsū. Ņemot vērā, ka veloceliņiem ir paaugstinātas tīrības kategorija, mums nākas tehniku sūtīt divreiz," skaidro Uzturēšanas pārvaldes priekšnieks Viktors Admidiņš.
Pēc pagājušās ziemas sūdzībām pastiprināta vērība tiks veltīta arī gājēju pārejām un krustojumiem, kur nereti veidojas nepārvarami sniega vaļņi senioriem un vecākiem ar bērnu ratiņiem. Tikmēr pretslīdes materiālu arsenāls paliek nemainīgs — brauktuves kaisīs ar sāli, ietves ar smilts-sāls maisījumu, bet tiltus apstrādās ar šķīdumu.
Kopējais ziemā tīrāmo ielu garums Rīgā sasniedz 1136 kilometrus, bet ietvju — 1056 kilometrus.
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