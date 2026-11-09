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#apkure #apkure #savaenerģija #sif_maf2026

Aptauja: Vai jūs izvēlētos siltumsūkni?

Praktiskais Latvietis
/
Latvijas Mediji
2026. gada 09. novembris, 15:41
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2026. gada 09. novembris, 15:41
Arī tad, ja pēc paša sajūtām āra gaiss jau ir krietni vēss, siltumsūknis no tā vēl mācēs paņemt pietiekami daudz siltuma mājoklim.
Arī tad, ja pēc paša sajūtām āra gaiss jau ir krietni vēss, siltumsūknis no tā vēl mācēs paņemt pietiekami daudz siltuma mājoklim.
Foto: Shutterstock

“Mediju atbalsta fonda” projekta “Sava enerģija” ietvaros žurnāls “Praktiskais Latvietis” veic aptauju par siltumsūkņu izvēli mājokļu apkurei. Aptaujas rezultāti tiks publicēti žurnāla 24. novembra numurā.

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Aptauja

Vai jūs apsvērtu siltumsūkni sava mājokļa apkurei?


 

Sava enerģija
Sava enerģija
Foto: Latvijas Mediji

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild "Latvijas Mediji".

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Tēma
Sava enerģija
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#apkure #apkure #savaenerģija #sif_maf2026
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“Mediju atbalsta fonda” projekta “Sava enerģija” ietvaros žurnāls “Praktiskais Latvietis” veic aptauju par siltumsūkņu izvēli mājokļu apkurei. Aptaujas rezultāti tiks publicēti žurnāla 24. novembra numurā.

Reklāma

Aptauja

Vai jūs apsvērtu siltumsūkni sava mājokļa apkurei?


 

Sava enerģija
Sava enerģija
Foto: Latvijas Mediji

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild "Latvijas Mediji".

Reklāma
Ieteiktie raksti
Reklāma
Tēma
Sava enerģija
Tēmturi
#apkure #apkure #savaenerģija #sif_maf2026
Reklāma
Turpini lasīt
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PAR SVARĪGO
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