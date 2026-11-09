Aptauja: Vai jūs izvēlētos siltumsūkni?

“Mediju atbalsta fonda” projekta “Sava enerģija” ietvaros žurnāls “Praktiskais Latvietis” veic aptauju par siltumsūkņu izvēli mājokļu apkurei. Aptaujas rezultāti tiks publicēti žurnāla 24. novembra numurā.
Aptauja
Vai jūs apsvērtu siltumsūkni sava mājokļa apkurei?
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild "Latvijas Mediji".
“Mediju atbalsta fonda” projekta “Sava enerģija” ietvaros žurnāls “Praktiskais Latvietis” veic aptauju par siltumsūkņu izvēli mājokļu apkurei. Aptaujas rezultāti tiks publicēti žurnāla 24. novembra numurā.
Aptauja
Vai jūs apsvērtu siltumsūkni sava mājokļa apkurei?
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild "Latvijas Mediji".