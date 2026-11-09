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#dziesma #dzīvesstils #mūziķi #partnerattiecības #slavenības #sportisti #vardarbība

Aizvadītās nedēļas TOP: nomelnošanas kampaņa pret Zuti, Ceriņš bildina partneri, Fiņķis sasniedz jaunas virsotnes

LETA/LASI.LV
/
Latvijas Mediji
2026. gada 09. novembris, 11:15
Fiņķis, Aivis Ceriņš, Kristaps Zutis.
Pagājusī nedēļa Latvijas šovbiznesā un slavenību privātajā dzīvē iekrāsojusies gan priecīgos, gan ne tik priecīgos toņos. Kamēr vieni gatavojas jaunam dzīves posmam vai svin panākumus, citi atklāti runā par konfliktu vai sāpīgu zaudējumu. Apskati nedēļas spilgtākos notikumus!
Fiņķis, Aivis Ceriņš, Kristaps Zutis.
Foto: Laura Rožkalne-Ozola/Paula Čurkste, LETA/ekrānuzņēmums no "YouTube" profila @kokfights/mākslīgais intelekts
1/7
Zutis apsūdz Briedi nomelnošanas kampaņas organizēšanā

Santai Pīlēnai ģimenes pieaugums

Santa Pīlēna.
Santa Pīlēna.
Foto: Ekrānuzņēmums no "Instagram" profila @gaiapilens

Māksliniece Santa Pīlēna 24. oktobrī pasaulē laidusi meitu. Arī mājupceļš bijis īpašs — mazulīte pārvesta gondolā tēta gādīgajās rokās.

Ģimene jau ar nepacietību gaida Ziemassvētkus, kad visi bērni būs kopā. "Šogad viņi būs pieci! Kāds piedzīvojums! Kāda gan mēs esam komanda!" priekā dalījusies Pīlēna.

1/7
Zutis apsūdz Briedi nomelnošanas kampaņas organizēšanā

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Tēmturi
#dziesma #dzīvesstils #mūziķi #partnerattiecības #slavenības #sportisti #vardarbība
Turpini lasīt
1/7
Zutis apsūdz Briedi nomelnošanas kampaņas organizēšanā

Santai Pīlēnai ģimenes pieaugums

Santa Pīlēna.
Santa Pīlēna.
Foto: Ekrānuzņēmums no "Instagram" profila @gaiapilens

Māksliniece Santa Pīlēna 24. oktobrī pasaulē laidusi meitu. Arī mājupceļš bijis īpašs — mazulīte pārvesta gondolā tēta gādīgajās rokās.

Ģimene jau ar nepacietību gaida Ziemassvētkus, kad visi bērni būs kopā. "Šogad viņi būs pieci! Kāds piedzīvojums! Kāda gan mēs esam komanda!" priekā dalījusies Pīlēna.

1/7
Zutis apsūdz Briedi nomelnošanas kampaņas organizēšanā

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

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  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
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Ieteiktie raksti
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Tēma
Slavenību dzīve Izklaide Mūzika
Tēmturi
#dziesma #dzīvesstils #mūziķi #partnerattiecības #slavenības #sportisti #vardarbība
Turpini lasīt
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