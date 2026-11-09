Demokrāti apņēmušies panākt Hegseta impīčmentu

ASV Demokrātu partija, kas nule notikušajās vidustermiņa vēlēšanās nodrošinājusi vairākumu abās Kongresa palātās, plāno uzsākt aizsardzības ministra Pīta Hegseta impīčmenta procedūru, paziņoja Pārstāvju palātas demokrātu līderis Hakims Džefrīss.
Politiķis šobrīd Pārstāvju palātā vada demokrātu mazākumu, bet, sanākot jaunajam apakšnama sastāvam, domājams, kļūs par vairākuma līderi.
Intervijā telekanāla ABC raidījumam "This Week" Džefrīss pauda, ka Hegsets "ir ļaunprātīgi izmantojis varu, apdraudējis mūsu valsts drošību un izraisījis bezatbildīgu un dārgu karu Irānā, ko varēja novērst".
"Attiecībā uz rezolūciju par Hegsetu varu teikt - noteikti "jā"," sacīja Džefrīss. "Pītam Hegsetam amats ir jāpamet."
Atbildot uz britu raidsabiedrības BBC lūgumu komentēt situāciju, Pentagons paziņoja, ka ASV militārā vadība nepārkāpj likumus un Hegsetu neuztrauc "fiktīvas izmeklēšanas".
Svētdien Hegsetu aizstāvēja arī prezidents Donalds Tramps.
"Viņi vēlas ierosināt viņa impīčmentu. Tas ir ļoti netaisnīgi," intervijā telekanāla CBS pārraidei "60 minūtes" sacīja prezidents.
"Mums bija divi kari, abos mēs uzvarējām. Mēs uzvarējām Venecuēlā, un mēs uzvarējām Irānā," apgalvoja Tramps.
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ASV Demokrātu partija, kas nule notikušajās vidustermiņa vēlēšanās nodrošinājusi vairākumu abās Kongresa palātās, plāno uzsākt aizsardzības ministra Pīta Hegseta impīčmenta procedūru, paziņoja Pārstāvju palātas demokrātu līderis Hakims Džefrīss.
Politiķis šobrīd Pārstāvju palātā vada demokrātu mazākumu, bet, sanākot jaunajam apakšnama sastāvam, domājams, kļūs par vairākuma līderi.
Intervijā telekanāla ABC raidījumam "This Week" Džefrīss pauda, ka Hegsets "ir ļaunprātīgi izmantojis varu, apdraudējis mūsu valsts drošību un izraisījis bezatbildīgu un dārgu karu Irānā, ko varēja novērst".
"Attiecībā uz rezolūciju par Hegsetu varu teikt - noteikti "jā"," sacīja Džefrīss. "Pītam Hegsetam amats ir jāpamet."
Atbildot uz britu raidsabiedrības BBC lūgumu komentēt situāciju, Pentagons paziņoja, ka ASV militārā vadība nepārkāpj likumus un Hegsetu neuztrauc "fiktīvas izmeklēšanas".
Svētdien Hegsetu aizstāvēja arī prezidents Donalds Tramps.
"Viņi vēlas ierosināt viņa impīčmentu. Tas ir ļoti netaisnīgi," intervijā telekanāla CBS pārraidei "60 minūtes" sacīja prezidents.
"Mums bija divi kari, abos mēs uzvarējām. Mēs uzvarējām Venecuēlā, un mēs uzvarējām Irānā," apgalvoja Tramps.
Aptauja
Kāds, jūsuprāt, ir ASV stratēģiskais mērķis Irānā?
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