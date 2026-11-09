Jauns vārds popmūzikā: "The Velvet Hive"

Jaunā mūziķu apvienība "The Velvet Hive" - dziedātāja un dziesmu autore Beatrise Heislere, mūziķi Sigvards Dižais un Mikus Ģērmanis, kā arī dziedātājs, dziesmu autors un producents Edvards Grieze - izdod debijas singlu “Lietus lāses dejo”.
Šī gada vasarā tapušais kopdarbs atklāj iekšējos dialogus, kas nereti iesakņojas cilvēka prātā un ietekmē pašvērtējumu, mērķu sasniegšanu un drosmi uzsākt ko jaunu.
"Dziesmu rakstījām diezgan organiski. Sarunājām satikties studijā, kur dalīsimies idejās. Tā no pirmajiem akordiem sāka attīstīties melodija un vārdi," saka grupas soliste Beatrise. "Mēs tik bieži pazūdam savās domās un ilūzijās par to, kāda ir mūsu dzīve, sasniegumi un iespējas, ka aizmirstam - visa pamatā ir mūsu vēlme sev pierādīt pretējo."
Dziesmas teksts vēsta par iekšējām pretrunām, ko cilvēks piedzīvo, kad viņa pārliecību par sevi nospiež sabiedrības gaidas, paškritika un citi apstākļi. Tās galvenais vēstījums ir atpazīt un atlaist savu iekšējo sabotieri, kurš turpina graut ticību sev. Ar šo muzikālo darbu apvienība aicina ikvienu ieklausīties sevī un ļaut sev piedzīvot un baudīt dzīvi tā, kā patiesi vēlamies.
"Kaut arī melodija ir melanholiska, tā piestāv mirkļiem, kad ir visa kā par daudz. Mūsu uzdevums bija izdot kaut ko patiesu, klausītājiem saprotamu, pieturoties synthwave stilistikā, kas ir mūsu apvienības rokraksts."
Mūziķi apvienojās pagājušā gada rudenī. Skatuves pieredzi apvienība guvusi, izpildot gan labi zināmus 80. gadu hitus, gan populāras citu gadu desmitu dziesmu kaverversijas pašu aranžijā. Kā saka paši mūziķi: "Ir laiks atrādīt, ko protam radīt arī paši".
Dziesma oficiāli izdota jau 2026. gada 14. oktobra, vārdu video pieejams no 2. novembra. Dziesma ir pieejama lielākajās mūzikas straumēšanas platformās.
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Jaunā mūziķu apvienība "The Velvet Hive" - dziedātāja un dziesmu autore Beatrise Heislere, mūziķi Sigvards Dižais un Mikus Ģērmanis, kā arī dziedātājs, dziesmu autors un producents Edvards Grieze - izdod debijas singlu “Lietus lāses dejo”.
Šī gada vasarā tapušais kopdarbs atklāj iekšējos dialogus, kas nereti iesakņojas cilvēka prātā un ietekmē pašvērtējumu, mērķu sasniegšanu un drosmi uzsākt ko jaunu.
"Dziesmu rakstījām diezgan organiski. Sarunājām satikties studijā, kur dalīsimies idejās. Tā no pirmajiem akordiem sāka attīstīties melodija un vārdi," saka grupas soliste Beatrise. "Mēs tik bieži pazūdam savās domās un ilūzijās par to, kāda ir mūsu dzīve, sasniegumi un iespējas, ka aizmirstam - visa pamatā ir mūsu vēlme sev pierādīt pretējo."
Dziesmas teksts vēsta par iekšējām pretrunām, ko cilvēks piedzīvo, kad viņa pārliecību par sevi nospiež sabiedrības gaidas, paškritika un citi apstākļi. Tās galvenais vēstījums ir atpazīt un atlaist savu iekšējo sabotieri, kurš turpina graut ticību sev. Ar šo muzikālo darbu apvienība aicina ikvienu ieklausīties sevī un ļaut sev piedzīvot un baudīt dzīvi tā, kā patiesi vēlamies.
"Kaut arī melodija ir melanholiska, tā piestāv mirkļiem, kad ir visa kā par daudz. Mūsu uzdevums bija izdot kaut ko patiesu, klausītājiem saprotamu, pieturoties synthwave stilistikā, kas ir mūsu apvienības rokraksts."
Mūziķi apvienojās pagājušā gada rudenī. Skatuves pieredzi apvienība guvusi, izpildot gan labi zināmus 80. gadu hitus, gan populāras citu gadu desmitu dziesmu kaverversijas pašu aranžijā. Kā saka paši mūziķi: "Ir laiks atrādīt, ko protam radīt arī paši".
Dziesma oficiāli izdota jau 2026. gada 14. oktobra, vārdu video pieejams no 2. novembra. Dziesma ir pieejama lielākajās mūzikas straumēšanas platformās.
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- Gata Šļūkas karikatūru
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