ASV prezidenta Donalda Trampa sūtņi Stīvs Vitkofs un Džareds Kušners aprīlī neatbrauca uz Kijivu, jo nevēlas pievērst uzmanību tam, ka sarunās nav progresa, vēsta tīmekļa izdevums "Kyiv Independent", atsaucoties uz avotiem.
Vitkofs un Kušners "vairākkārt tika solījuši [apmeklēt Kijivu], bet līdz šim savu solījumu nav pildījuši", pauda augsta Ukrainas amatpersona.
Kijiva ir vīlusies par diplomātisko kontaktu disbalansu, ņemot vērā, ka Vitkofs un Kušners diezgan bieži apmeklējuši Krieviju, lai tiktos ar diktatoru Vladimiru Putinu, norādīja izdevuma sarunbiedrs.
Trampa sūtņu ieplānotās Kijivas vizītes mērķis nebija tikai labas gribas demonstrēšana.
Kā pauda avots, kas ir pazīstams ar šo jautājumu, tā bija domāta kā stimuls, lai atsāktu trīspusējo diplomātiju starp Ukrainu, Krieviju un ASV.
Kā norādīja divi avoti, bija plānots, ka Vitkofs un Kušners vispirms apmeklēs Kijivu, tiksies ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un tad dosies uz Maskavu uz sarunām ar Putinu.
Vizītes norisi tagad apgrūtina vairāki faktori.
"Stratēģiskā līmenī abi sūtņi joprojām ir dziļi iesaistīti ASV un Irānas sarunās, kas joprojām dominē Vašingtonas ārpolitikas dienaskārtībā," pauda avots.
Arī ceļošana kara apstākļos ir apgrūtinoša.
"Viņiem ir savas problēmas ar to, ka nākas ceļot ar vilcienu. Vitkofam tas ir grūti," pauda avots.
Vienlaikus dziļāka problēma ir progresa trūkums sarunās un risks, ka vizīte norādīs uz šo strupceļu.
"Krievi uzstāj, ka vēlas visu Donbasu. Mūsu nostāja ir - atradīsim pienācīgu risinājumu. Tāpēc tagad nav skaidrs, kāpēc [Trampa sūtņiem] būtu jābrauc šurp, lai atkal dzirdētu to pašu," klāstīja Ukrainas amatpersona.
Pēdējā trīspusējo sarunu kārta notika 16. februārī, un nākamā tikšanās, kas bija paredzēta februāra beigās, tika atlikta neilgi pirms ASV un Izraēlas triecieniem Irānai.
