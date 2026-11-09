Nansija Garkalne meklēs vīrieti sludinājumu portālā? Draugi nāk klajā ar traku ideju

360TV šovā "Slavenības. Bez filtra" Nansija Garkalne gatavojas draudzenes kāzām, kurās jāierodas melnā tērpā. Lai atrastu īsto kleitu ar sev raksturīgo sliktās meitenes odziņu, dziedātāja sarīko īstu modes skati — viņas draugiem jānovērtē astoņas kleitas un divi zābaku pāri.
Nansija atklāj, ka šobrīd vēlas savā stilā ienest vairāk sievišķības un elegances, tomēr nezaudēt arī savu hiphopa un dumpiniecisko pusi. Taču, kamēr draugi spriež par piemērotāko tēlu, atklājas vēl viena problēma — uz kāzām Nansija plāno doties viena, jo viņai nav pavadoņa.
Draugiem gan netrūkst ideju, un saruna aizved līdz visai neparastam risinājumam — varbūt Nansijai vīrietis jāmeklē sludinājumu portālā? Vai dziedātāja būs gatava šādam eksperimentam?
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360TV šovā "Slavenības. Bez filtra" Nansija Garkalne gatavojas draudzenes kāzām, kurās jāierodas melnā tērpā. Lai atrastu īsto kleitu ar sev raksturīgo sliktās meitenes odziņu, dziedātāja sarīko īstu modes skati — viņas draugiem jānovērtē astoņas kleitas un divi zābaku pāri.
Nansija atklāj, ka šobrīd vēlas savā stilā ienest vairāk sievišķības un elegances, tomēr nezaudēt arī savu hiphopa un dumpiniecisko pusi. Taču, kamēr draugi spriež par piemērotāko tēlu, atklājas vēl viena problēma — uz kāzām Nansija plāno doties viena, jo viņai nav pavadoņa.
Draugiem gan netrūkst ideju, un saruna aizved līdz visai neparastam risinājumam — varbūt Nansijai vīrietis jāmeklē sludinājumu portālā? Vai dziedātāja būs gatava šādam eksperimentam?
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