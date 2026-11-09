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#raidījumi #slavenības #šovi #tv

Nansija Garkalne meklēs vīrieti sludinājumu portālā? Draugi nāk klajā ar traku ideju

LASI.LV
/
Latvijas Mediji
2026. gada 09. novembris, 19:45
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2026. gada 09. novembris, 19:45
Nansija Garkalne.
Nansija Garkalne.
Foto: 360TV/Slavenības. Bez filtra

360TV šovā "Slavenības. Bez filtra" Nansija Garkalne gatavojas draudzenes kāzām, kurās jāierodas melnā tērpā. Lai atrastu īsto kleitu ar sev raksturīgo sliktās meitenes odziņu, dziedātāja sarīko īstu modes skati — viņas draugiem jānovērtē astoņas kleitas un divi zābaku pāri.

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Nansija atklāj, ka šobrīd vēlas savā stilā ienest vairāk sievišķības un elegances, tomēr nezaudēt arī savu hiphopa un dumpiniecisko pusi. Taču, kamēr draugi spriež par piemērotāko tēlu, atklājas vēl viena problēma — uz kāzām Nansija plāno doties viena, jo viņai nav pavadoņa.

Draugiem gan netrūkst ideju, un saruna aizved līdz visai neparastam risinājumam — varbūt Nansijai vīrietis jāmeklē sludinājumu portālā? Vai dziedātāja būs gatava šādam eksperimentam?

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360TV šovā "Slavenības. Bez filtra" Nansija Garkalne gatavojas draudzenes kāzām, kurās jāierodas melnā tērpā. Lai atrastu īsto kleitu ar sev raksturīgo sliktās meitenes odziņu, dziedātāja sarīko īstu modes skati — viņas draugiem jānovērtē astoņas kleitas un divi zābaku pāri.

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Nansija atklāj, ka šobrīd vēlas savā stilā ienest vairāk sievišķības un elegances, tomēr nezaudēt arī savu hiphopa un dumpiniecisko pusi. Taču, kamēr draugi spriež par piemērotāko tēlu, atklājas vēl viena problēma — uz kāzām Nansija plāno doties viena, jo viņai nav pavadoņa.

Draugiem gan netrūkst ideju, un saruna aizved līdz visai neparastam risinājumam — varbūt Nansijai vīrietis jāmeklē sludinājumu portālā? Vai dziedātāja būs gatava šādam eksperimentam?

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
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Izklaide 360TV Slavenību dzīve
Tēmturi
#raidījumi #slavenības #šovi #tv
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