Ekrānu dzīvi visā Latvijā ir sākusi jauna latviešu spēlfilma "Tumšā robeža", kuras režisors ir Andrejs Ēķis. Ir 1938. gads. Latvijas pretizlūkošanas virsnieks Jānis Baltais, aizsedzoties ar žurnālista profesiju, ierodas pierobežas pilsētā, lai atgūtu valsts drošībai nozīmīgu informāciju un atmaskotu krievu aģentu. Baltais nonāk vietā, kas ir kā šaura josla starp divām pasaulēm un slēpj patiesību par viņa mīļotās sievietes mīklaino slepkavību.
Jums, Andrej, kā kinoproducentam vispirms vēlos pavaicāt, kā vērtējat peripetijas ap tā dēvēto "Netflix" nodokli un ko tas īsti nozīmē?
A. Ēķis: Latvijai iestājoties Eiropas Savienībā, atvērās brīvais tirgus arī straumēšanas platformām. Pasaules kompānijas var ienākt pie mums, un mēs varam iziet pasaulē. Taču salīdzinājumā esam mazi, un tas izsaka visu. Savukārt ASV kompānija "Netflix" ir monstrs, kas nīcina ārā pasaules kino industriju. Šī kompānija nopērk kādu filmu par noteiktu summu un rāda tik daudz, cik grib. Tā kā mēs vēlamies skatīties minēto platformu piedāvātās filmas, maksājam abonēšanas maksu, un šī nauda aizplūst ārpus Latvijas. Latvijas Kino centra direktores Ditas Rietumas plāns ir precīzs: ja "Netflix" no Latvijas kino skatītājiem velk ārā naudu, tad lai iedod ko atpakaļ Latvijas kino industrijai, lai mēs varētu uztaisīt vēl kādu filmu! Bet lielās valstis ārkārtīgi aizstāv savas kompānijas. Un ASV vēstnieks Latvijā saka: neaiztieciet mūsu "Netflix", jo jūs taču esat ASV stratēģiskie partneri! Citas valstis, kam šis ASV monstrs nodokli maksā, kaut vai tā pati Dānija, ir lielākas un stiprākas. Baltijā mēs būtu bijuši pirmie…
Nupat divu mēnešu laikā uz ekrāniem parādās gandrīz divdesmit latviešu filmu. Taču piedzīvots, ka ne viena vien uz montāžas galda atrodas vēl pēdējās dienās pirms pirmizrādes. Vai atkal iegriezies ritms – vairāk, ātrāk un vairāk…?