Latvijā ir ļoti senas sēņošanas tradīcijas, sēņu vākšana un izmantošana pat ir iekļauta Nemateriālā kultūras mantojumu sarakstā. Taču tas ir sezonāls vaļasprieks, turklāt ne visiem sēņošana sagādā prieku, tādēļ Vangažu ģimenes uzņēmums piedāvā austersēnes un šitaki sēnes audzēt pašiem un tās novākt, neizejot no mājas.
Dzērvju ģimenes uzņēmuma, kas darbojas ar zīmolu "Svaigassenes.lv", audzētās sēnes nonāk arī teju visu "zvaigžņoto" restorānu ekskluzīvajās maltītēs. Restorāni pieprasa arī maziņās sēnes, jo tās visglītāk izskatās uz šķīvjiem. Kā izrādās, tās nonāk arī desertos.
"Mēs esam entuziastu ģimene, kas ir vienmēr ticējusi, ka varēs darīt svarīgas lietas cilvēcei. Mums arī ļoti garšo sēnes, un lai mirklis, kad varam mieloties ar sēnēm, nebeigtos, radās ideja pamēģināt sēnes izaudzēt pašiem," atceras Nauris Dzērve, kuram austersēņu audzēšana sākotnēji bijis hobijs paralēli dejošanai tautiskajās dejās un dziedāšanai korī. N. Dzērve ar sievu strādā pilna laika darbu, Nauris ir mehatronikas inženieris, bet sieva Agija –