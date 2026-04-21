Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pārmetis ASV prezidenta Donalda Trampa īpašajiem sūtņiem Stīvam Vitkofam un Džaredam Kušneram cieņas trūkumu pret Ukrainu.
"Ceļot uz Maskavu un neierasties Kijivā, ir necienīgi," pirmdien intervijā valsts ziņu raidījumam sacīja Zelenskis.
Viņš teica, ka saprot grūtības, kas saistītas ar ceļošanu uz kara plosīto valsti, bet norādīja, ka citi cilvēki ir apmeklējuši Kijivu.
Runājot par iespējamo vizīti, Zelenskis teica: "Tas nav vajadzīgs mums, bet gan viņiem." Viņš arī uzsvēra, ka viņam ir svarīgs sarunu rezultāts, nevis to norises vieta.
Zelenskis vēlreiz noraidīja Krievijas prasību, lai Ukrainas armija atkāpjas no Luhanskas un Doneckas apgabalu teritorijām. "Tas neapšaubāmi būtu mūsu stratēģiska sakāve," viņš norādīja. Bez saviem nocietinājumiem un attīstītas aizsardzības līnijas Ukraina būtu vājāka, skaidroja prezidents, piebilstot, ka šāda atkāpšanās vājinātu arī Ukrainas armijas morāli.
Zelenskis pauda viedokli, ka visātrākais veids, kā izbeigt karu, būtu pamiers gar pašreizējo frontes līniju.
Vašingtona mēnešiem ilgi spiedusi karojošās puses panākt mieru. Tomēr sarunas kopš februāra ir apturētas Irānas kara dēļ. Pirms tam Vitkofs un Kušners vairākas reizes devās uz Maskavu uz sarunām ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu.
Pēc pareizticīgo Lieldienām gaidītā vizīte Kijivā būtu bijis viņu pirmais Ukrainas galvaspilsētas apmeklējums, taču līdz šim tā nav notikusi. Pareizticīgo Lieldienas tika svinētas 12. aprīlī.
