Vācijas eksportam septembrī septiņos mēnešos straujākais kāpums

Vācijas eksporta apmērs šogad septembrī salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi palielinājies par 2%, tādējādi reģistrēts straujākais kāpums kopš februāra, pirmdien ziņo valsts statistikas birojs.
Augustā eksporta apmērs saruka par 0,4%, un analītiķi bija prognozējuši, ka septembrī tas pieaugs par 0,5%.
Tikmēr valsts importa apmērs šī gada devītajā mēnesī palielinājies par 4,2% pēc 0,6% kāpuma augustā.
Ņemot vērā importa apjoma straujāku pieaugumu attiecībā pret eksporta kāpumu, Vācijas ārējās tirdzniecības pārpalikums septembrī samazinājies līdz 15,6 miljardiem dolāru, salīdzinot ar 17,9 miljardiem dolāru augustā.
Vācijas eksports uz Eiropas Savienības valstīm mēneša salīdzinājumā palielinājās par 3,5%, un imports no bloka valstīm pieauga par 4,9%.
Savukārt Vācijas eksports uz ASV samazinājies par 0,5%, bet uz Ķīnu tas sarucis par 5,2%.
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Vācijas eksporta apmērs šogad septembrī salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi palielinājies par 2%, tādējādi reģistrēts straujākais kāpums kopš februāra, pirmdien ziņo valsts statistikas birojs.
Augustā eksporta apmērs saruka par 0,4%, un analītiķi bija prognozējuši, ka septembrī tas pieaugs par 0,5%.
Tikmēr valsts importa apmērs šī gada devītajā mēnesī palielinājies par 4,2% pēc 0,6% kāpuma augustā.
Ņemot vērā importa apjoma straujāku pieaugumu attiecībā pret eksporta kāpumu, Vācijas ārējās tirdzniecības pārpalikums septembrī samazinājies līdz 15,6 miljardiem dolāru, salīdzinot ar 17,9 miljardiem dolāru augustā.
Vācijas eksports uz Eiropas Savienības valstīm mēneša salīdzinājumā palielinājās par 3,5%, un imports no bloka valstīm pieauga par 4,9%.
Savukārt Vācijas eksports uz ASV samazinājies par 0,5%, bet uz Ķīnu tas sarucis par 5,2%.
Aptauja
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