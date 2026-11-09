Uz Dienvidu tilta estakādēm līdz pavasarim samazinās atļauto braukšanas ātrumu

No 13. novembra, Rīgā, uz Dienvidu tilta estakādēm, ziemas sezonā tiks samazināts atļautais braukšanas ātrums no 70 km/h līdz 50 km/h, informē Rīgas domē.
Šādas satiksmes organizācijas izmaiņas tiek veiktas ik gadu, un ātruma ierobežojums būs spēkā līdz nākamā gada pavasarim.
Atļautais braukšanas ātrums tiks samazināts Dienvidu tilta estakāžu posmā no uzbrauktuves no Latgales ielas līdz Lubānas ielai, kā arī pretējā braukšanas virzienā — no Lubānas ielas līdz uzbrauktuvei no Piedrujas ielas.
Ātruma ierobežojums tiek ieviests, ņemot vērā ziemas sezonai raksturīgos laikapstākļus un iespējamu brauktuves apledojumu, lai uzlabotu satiksmes drošību.
Rīgas pašvaldība aicina autovadītājus ievērot noteiktos ātruma ierobežojumus, sekot līdzi ceļa zīmēm un izvēlēties braukšanas ātrumu atbilstoši laikapstākļiem un ceļa seguma stāvoklim.
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No 13. novembra, Rīgā, uz Dienvidu tilta estakādēm, ziemas sezonā tiks samazināts atļautais braukšanas ātrums no 70 km/h līdz 50 km/h, informē Rīgas domē.
Šādas satiksmes organizācijas izmaiņas tiek veiktas ik gadu, un ātruma ierobežojums būs spēkā līdz nākamā gada pavasarim.
Atļautais braukšanas ātrums tiks samazināts Dienvidu tilta estakāžu posmā no uzbrauktuves no Latgales ielas līdz Lubānas ielai, kā arī pretējā braukšanas virzienā — no Lubānas ielas līdz uzbrauktuvei no Piedrujas ielas.
Ātruma ierobežojums tiek ieviests, ņemot vērā ziemas sezonai raksturīgos laikapstākļus un iespējamu brauktuves apledojumu, lai uzlabotu satiksmes drošību.
Rīgas pašvaldība aicina autovadītājus ievērot noteiktos ātruma ierobežojumus, sekot līdzi ceļa zīmēm un izvēlēties braukšanas ātrumu atbilstoši laikapstākļiem un ceļa seguma stāvoklim.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
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