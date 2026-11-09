"Nvidia" sāk izmeklēšanu par uzņēmuma vadītāja attiecībām ar Ķīnas spiedzi

ASV mikroshēmu un programmatūru ražotāja "Nvidia" padome svētdien paziņoja, ka sākta izmeklēšana par uzņēmuma izpilddirektora Džensena Huana attiecībām ar sievieti, kura, pēc ASV amatpersonu teiktā, strādā Ķīnas specdienestu labā.
Laikraksts "The New York Times" pagājušajā mēnesī ziņoja, ka ASV izlūkdienestu amatpersonas konstatējušas, ka kāda ar Singapūrā bāzēta datu centru uzņēmumu "Megaspeed" saistīta sieviete piegādā informāciju Pekinai.
Laikraksts vēstīja, ka šī sieviete, kuras vārds ir Alise Huana, bet kurai nav nekādu radniecīgu attiecību ar Džensenu Huanu, izveidojusi ciešas attiecības ar "Nvidia" izpilddirektoru.
Svētdien paziņojumā uzņēmuma darbiniekiem Huans atzina, ka bijis neuzticīgs sievai, un atvainojās savai ģimenei un darbiniekiem.
Džensens Huans ir nozīmīga persona mākslīgā intelekta revolūcijā un tuvs neformāls padomdevējs ASV prezidentam Donaldam Trampam, kurš ir vairākkārt izteicies pret nozares regulēšanu, lai neļautu Ķīnai gūt pārsvaru mākslīgā intelekta attīstības sacensībā.
"The New York Times" rakstīja, ka Alises Huanas attiecības ar "Nvidia" vadītāju varēja viņai sniegt ieskatu Trampa uzskatos par mākslīgo intelektu. Gaidāms, ka mākslīgais intelekts būs viena no apspriežamajām tēmām, kad Tramps šomēnes tiksies ar Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu Āzijas un Klusā okeāna ekonomiskās sadarbības (APEC) samita laikā Šeņdžeņā.
"Nvidia" norāda, ka ir uzsākusi neatkarīgu izmeklēšanu, "ņemot vērā nesenās ziņas, ka kompānijas dibinātājs un izpilddirektors Džensens Huans ir bijis ārvalstu izlūkdienestu centienu mērķis".
Laikraksts arī ziņo, ka izlūkdienesti Trampu par Huana attiecībām ar šo sievieti bija informējuši aptuveni pirms gada, taču viņš izlēmis nekādi nerīkoties.
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ASV mikroshēmu un programmatūru ražotāja "Nvidia" padome svētdien paziņoja, ka sākta izmeklēšana par uzņēmuma izpilddirektora Džensena Huana attiecībām ar sievieti, kura, pēc ASV amatpersonu teiktā, strādā Ķīnas specdienestu labā.
Laikraksts "The New York Times" pagājušajā mēnesī ziņoja, ka ASV izlūkdienestu amatpersonas konstatējušas, ka kāda ar Singapūrā bāzēta datu centru uzņēmumu "Megaspeed" saistīta sieviete piegādā informāciju Pekinai.
Laikraksts vēstīja, ka šī sieviete, kuras vārds ir Alise Huana, bet kurai nav nekādu radniecīgu attiecību ar Džensenu Huanu, izveidojusi ciešas attiecības ar "Nvidia" izpilddirektoru.
Svētdien paziņojumā uzņēmuma darbiniekiem Huans atzina, ka bijis neuzticīgs sievai, un atvainojās savai ģimenei un darbiniekiem.
Džensens Huans ir nozīmīga persona mākslīgā intelekta revolūcijā un tuvs neformāls padomdevējs ASV prezidentam Donaldam Trampam, kurš ir vairākkārt izteicies pret nozares regulēšanu, lai neļautu Ķīnai gūt pārsvaru mākslīgā intelekta attīstības sacensībā.
"The New York Times" rakstīja, ka Alises Huanas attiecības ar "Nvidia" vadītāju varēja viņai sniegt ieskatu Trampa uzskatos par mākslīgo intelektu. Gaidāms, ka mākslīgais intelekts būs viena no apspriežamajām tēmām, kad Tramps šomēnes tiksies ar Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu Āzijas un Klusā okeāna ekonomiskās sadarbības (APEC) samita laikā Šeņdžeņā.
"Nvidia" norāda, ka ir uzsākusi neatkarīgu izmeklēšanu, "ņemot vērā nesenās ziņas, ka kompānijas dibinātājs un izpilddirektors Džensens Huans ir bijis ārvalstu izlūkdienestu centienu mērķis".
Laikraksts arī ziņo, ka izlūkdienesti Trampu par Huana attiecībām ar šo sievieti bija informējuši aptuveni pirms gada, taču viņš izlēmis nekādi nerīkoties.
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