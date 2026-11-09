Hegsets sasauc preses konferenci par draudošo impīčmentu

ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets otrdien sasaucis preses konferenci, lai atbildētu uz jautājumiem saistībā ar draudošo impīčmentu.
Tā būs Hegseta pirmā preses konference pēdējo 180 dienu laikā.
Jau vēstīts, ka ASV Demokrātu partija, kas nule notikušajās vidustermiņa vēlēšanās nodrošinājusi vairākumu abās Kongresa palātās, plāno sākt Hegseta impīčmenta procedūru. Par to nesen paziņoja Pārstāvju palātas demokrātu līderis Hakims Džefrīss.
"Ja jūs vēlaties apstrīdēt to, ko mēs izdarījām operācijās "Epic Fury" vai "Rough Rider", vai arī Nikolasa Maduro aizturēšanu, jūs apstrīdat karavīrus un to, ko viņi ir sasnieguši," pirmdien žurnālistiem sacīja Hegsets. Viņš apgalvoja, ka kara sākšana pret Irānu bija drosmīgs solis no ASV prezidenta Donalda Trampa puses, un, citējot Trampu, uzsvēra, ka "nedrīkst ļaut trakiem islāmistiem iegūt kodolbumbu".
"Izvēle bija vai nu neko nedarīt un cerēt, ka problēma pati atrisināsies, vai arī spert drosmīgu soli, ko prezidents izdarīja ar operāciju "Midnight Hammer" un ko mēs esam izdarījuši ar operāciju "Epic Fury"," teica ministrs, izmantojot segvārdus, kas tika doti operācijām pret Irānu.
Saskaņā ar ziņu aģentūras AP veikto aptauju, kurā piedalījās vairāk nekā 100 000 vēlētāju ASV, aptuveni seši no desmit respondentiem pauda uzskatu, ka ASV pieņēma "nepareizu lēmumu", sākot karu pret Irānu, lai gan aptaujas rezultāti liecina, ka karš ar Irānu lielākajai daļai vēlētāju nebija galvenais jautājums. Tikai aptuveni trešdaļa vēlētāju atzina, ka karš ar Irānu bija izšķirošs faktors, izvēloties, par ko balsot vidustermiņa vēlēšanās.
Aptuveni puse vēlētāju aptaujā kā izšķirošos faktorus savā izvēlē minēja dzīves dārdzību vai korupciju valdībā.
Aptauja
Kāds, jūsuprāt, ir ASV stratēģiskais mērķis Irānā?
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ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets otrdien sasaucis preses konferenci, lai atbildētu uz jautājumiem saistībā ar draudošo impīčmentu.
Tā būs Hegseta pirmā preses konference pēdējo 180 dienu laikā.
Jau vēstīts, ka ASV Demokrātu partija, kas nule notikušajās vidustermiņa vēlēšanās nodrošinājusi vairākumu abās Kongresa palātās, plāno sākt Hegseta impīčmenta procedūru. Par to nesen paziņoja Pārstāvju palātas demokrātu līderis Hakims Džefrīss.
"Ja jūs vēlaties apstrīdēt to, ko mēs izdarījām operācijās "Epic Fury" vai "Rough Rider", vai arī Nikolasa Maduro aizturēšanu, jūs apstrīdat karavīrus un to, ko viņi ir sasnieguši," pirmdien žurnālistiem sacīja Hegsets. Viņš apgalvoja, ka kara sākšana pret Irānu bija drosmīgs solis no ASV prezidenta Donalda Trampa puses, un, citējot Trampu, uzsvēra, ka "nedrīkst ļaut trakiem islāmistiem iegūt kodolbumbu".
"Izvēle bija vai nu neko nedarīt un cerēt, ka problēma pati atrisināsies, vai arī spert drosmīgu soli, ko prezidents izdarīja ar operāciju "Midnight Hammer" un ko mēs esam izdarījuši ar operāciju "Epic Fury"," teica ministrs, izmantojot segvārdus, kas tika doti operācijām pret Irānu.
Saskaņā ar ziņu aģentūras AP veikto aptauju, kurā piedalījās vairāk nekā 100 000 vēlētāju ASV, aptuveni seši no desmit respondentiem pauda uzskatu, ka ASV pieņēma "nepareizu lēmumu", sākot karu pret Irānu, lai gan aptaujas rezultāti liecina, ka karš ar Irānu lielākajai daļai vēlētāju nebija galvenais jautājums. Tikai aptuveni trešdaļa vēlētāju atzina, ka karš ar Irānu bija izšķirošs faktors, izvēloties, par ko balsot vidustermiņa vēlēšanās.
Aptuveni puse vēlētāju aptaujā kā izšķirošos faktorus savā izvēlē minēja dzīves dārdzību vai korupciju valdībā.
Aptauja
Kāds, jūsuprāt, ir ASV stratēģiskais mērķis Irānā?
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