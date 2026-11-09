VIDEO: Vīrietis dzērumā brauc ar degošu auto

Rihards ar māsu Elitu brauca pa šoseju Saulkrastu novadā, Sējas pagastā, līdz ieraudzīja aizdomīgu automašīnu. Priekšā braucošā "Toyota" turpināja kustību par spīti tam, ka no spēkrata cēlās dūmi. Līdzcilvēki nekavējoties steidza palīgā, vēsta 360TV raidījums "Sadursme 360".
"Mašīna deg! Mašīna deg!" — tā Rihards centās pievērst šofera uzmanību. Kamēr viņš mēģināja apdzēst degošo riepu, Elita devās pie vadītāja un centās panākt, lai vīrietis izkāpj no automašīnas. Taču viņa reakcija lika nojaust, ka kaut kas nav kārtībā. Šoferis neizrādīja īpašu satraukumu par degošo spēkratu un, šķiet, īsti neizprata, kāpēc viņam būtu jāapstājas.
Kad vīrietis beidzot izkāpa no automašīnas, sākās saspringta vārdu apmaiņa. Brālis un māsa saprata, ka vadītājs ir alkohola reibumā, un viņam to arī norādīja. Vīrietis gan savu rīcību īpaši nenožēloja, kamēr aculiecinieki centās likt viņam saprast, cik bīstama bijusi braukšana šādā stāvoklī.
Notikuma vietā ieradās policija, un pārbaude apstiprināja aizdomas — vīrieša izelpā konstatētas vairāk nekā divas promiles alkohola. Tika uzsākts kriminālprocess.
Video ar notikušo nonāca sociālajos medijos, kur izraisīja plašas diskusijas. Daļa komentētāju apšaubīja, vai tiešām bija nepieciešams iesaistīt policiju. Rihards gan šādam viedoklim nepiekrita un asi norādīja, ka cilvēks, kurš pie stūres sēžas vairāk nekā divu promiļu reibumā, apdraud ne tikai sevi, bet arī citus satiksmes dalībniekus.
Elita uzsver, ka šoreiz situācija beigusies netipiski veiksmīgi. Ņemot vērā vadītāja stāvokli un degošo automašīnu, sekas varēja būt daudz smagākas — vīrietis varēja turpināt braukt, izraisīt sadursmi vai apdraudēt citus cilvēkus.
Likumsargi izsaka pateicību Rihardam un Elitai par drosmīgo un atbildīgo rīcību. Viņu savlaicīgā iesaiste, iespējams, palīdzēja novērst nelaimi un izglābt kāda cilvēka dzīvību.
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Rihards ar māsu Elitu brauca pa šoseju Saulkrastu novadā, Sējas pagastā, līdz ieraudzīja aizdomīgu automašīnu. Priekšā braucošā "Toyota" turpināja kustību par spīti tam, ka no spēkrata cēlās dūmi. Līdzcilvēki nekavējoties steidza palīgā, vēsta 360TV raidījums "Sadursme 360".
"Mašīna deg! Mašīna deg!" — tā Rihards centās pievērst šofera uzmanību. Kamēr viņš mēģināja apdzēst degošo riepu, Elita devās pie vadītāja un centās panākt, lai vīrietis izkāpj no automašīnas. Taču viņa reakcija lika nojaust, ka kaut kas nav kārtībā. Šoferis neizrādīja īpašu satraukumu par degošo spēkratu un, šķiet, īsti neizprata, kāpēc viņam būtu jāapstājas.
Kad vīrietis beidzot izkāpa no automašīnas, sākās saspringta vārdu apmaiņa. Brālis un māsa saprata, ka vadītājs ir alkohola reibumā, un viņam to arī norādīja. Vīrietis gan savu rīcību īpaši nenožēloja, kamēr aculiecinieki centās likt viņam saprast, cik bīstama bijusi braukšana šādā stāvoklī.
Notikuma vietā ieradās policija, un pārbaude apstiprināja aizdomas — vīrieša izelpā konstatētas vairāk nekā divas promiles alkohola. Tika uzsākts kriminālprocess.
Video ar notikušo nonāca sociālajos medijos, kur izraisīja plašas diskusijas. Daļa komentētāju apšaubīja, vai tiešām bija nepieciešams iesaistīt policiju. Rihards gan šādam viedoklim nepiekrita un asi norādīja, ka cilvēks, kurš pie stūres sēžas vairāk nekā divu promiļu reibumā, apdraud ne tikai sevi, bet arī citus satiksmes dalībniekus.
Elita uzsver, ka šoreiz situācija beigusies netipiski veiksmīgi. Ņemot vērā vadītāja stāvokli un degošo automašīnu, sekas varēja būt daudz smagākas — vīrietis varēja turpināt braukt, izraisīt sadursmi vai apdraudēt citus cilvēkus.
Likumsargi izsaka pateicību Rihardam un Elitai par drosmīgo un atbildīgo rīcību. Viņu savlaicīgā iesaiste, iespējams, palīdzēja novērst nelaimi un izglābt kāda cilvēka dzīvību.
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