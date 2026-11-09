Pusdienas par 1 eiro: ko ēd studenti Francijā

Kāds amerikāņu jaunietis, Gerets Girmuss, kurš studē Francijā, sociālajā tīklā “Threads” sācis regulāri publicēt savas pusdienu maltītes foto no universitātes ēdnīcas. Kas tad ir pieejams? Vai tiešām ir iemesls iet ielās un prasīt taisnību?
Gerets gan neprecizē, kuras augstskolas ēstuvēs uzņemti šie foto, ir tikai zināms, ka viņš studē medicīnu kādā valsts universitātē un mēdz būt gan Lillē, gan Parīzē.
Gandrīz katru dienu viņš soctīklā ievieto foto ar savu maltīti, kas maksā tieši vienu eiro. Jā, tik tiešām tikai vienu “eirīti”! Francijas valdība ir paplašinājusi atbalsta programmu, un kopš šā gada maija pusdienas par šādu cenu ir pieejamas pilnīgi visiem studentiem, neatkarīgi no viņu vai vecāku ienākumiem.
Tiesa gan, franču studentiem atkal nav labi. Pēc programmas paplašināšanas ēst gribētāju skaits pieaudzis par aptuveni 48% visā valstī. Tā kā trūkst darbinieku un virtuves jaudas, studenti spiesti stāvēt garās rindās vai pat palikt izsalkuši. Studentu organizācijas pieprasa steidzami palielināt budžetu CROUS – valsts tīklam, kas nodrošina sociālos pakalpojumus un atbalstu studentiem, un pieņemt darbā tūkstošiem jaunu darbinieku.
Te gan vietā mazliet ironijas, daudzi franču studenti ir ļoti kreisi noskaņoti, bet īstā sociālismā rindas iederas. Tikmēr Gerets spēj tikt pie pusdienām, vienīgi 5. novembrī viņš nevarēja dalīties ar bildi, jo ēdnīca streika dēļ bija slēgta.
Foto: Studentu pusdienas Francijā.
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Kāds amerikāņu jaunietis, Gerets Girmuss, kurš studē Francijā, sociālajā tīklā “Threads” sācis regulāri publicēt savas pusdienu maltītes foto no universitātes ēdnīcas. Kas tad ir pieejams? Vai tiešām ir iemesls iet ielās un prasīt taisnību?
Gerets gan neprecizē, kuras augstskolas ēstuvēs uzņemti šie foto, ir tikai zināms, ka viņš studē medicīnu kādā valsts universitātē un mēdz būt gan Lillē, gan Parīzē.
Gandrīz katru dienu viņš soctīklā ievieto foto ar savu maltīti, kas maksā tieši vienu eiro. Jā, tik tiešām tikai vienu “eirīti”! Francijas valdība ir paplašinājusi atbalsta programmu, un kopš šā gada maija pusdienas par šādu cenu ir pieejamas pilnīgi visiem studentiem, neatkarīgi no viņu vai vecāku ienākumiem.
Tiesa gan, franču studentiem atkal nav labi. Pēc programmas paplašināšanas ēst gribētāju skaits pieaudzis par aptuveni 48% visā valstī. Tā kā trūkst darbinieku un virtuves jaudas, studenti spiesti stāvēt garās rindās vai pat palikt izsalkuši. Studentu organizācijas pieprasa steidzami palielināt budžetu CROUS – valsts tīklam, kas nodrošina sociālos pakalpojumus un atbalstu studentiem, un pieņemt darbā tūkstošiem jaunu darbinieku.
Te gan vietā mazliet ironijas, daudzi franču studenti ir ļoti kreisi noskaņoti, bet īstā sociālismā rindas iederas. Tikmēr Gerets spēj tikt pie pusdienām, vienīgi 5. novembrī viņš nevarēja dalīties ar bildi, jo ēdnīca streika dēļ bija slēgta.
Foto: Studentu pusdienas Francijā.
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