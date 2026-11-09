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#francija #studenti

Pusdienas par 1 eiro: ko ēd studenti Francijā

Māris Puķītis
Māris Puķītis
/
Latvijas Mediji
2026. gada 09. novembris, 11:30
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2026. gada 09. novembris, 11:30
Pusdienas par 1 eiro. Gurķi vīna etiķa mērcē; tomāts; rīsi; heks Provansas mērcē; aprikožu jogurts.
Pusdienas par 1 eiro. Gurķi vīna etiķa mērcē; tomāts; rīsi; heks Provansas mērcē; aprikožu jogurts.
Foto: Garret Girmus/Threads

Kāds amerikāņu jaunietis, Gerets Girmuss, kurš studē Francijā, sociālajā tīklā “Threads” sācis regulāri publicēt savas pusdienu maltītes foto no universitātes ēdnīcas. Kas tad ir pieejams? Vai tiešām ir iemesls iet ielās un prasīt taisnību?

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Gerets gan neprecizē, kuras augstskolas ēstuvēs uzņemti šie foto, ir tikai zināms, ka viņš studē medicīnu kādā valsts universitātē un mēdz būt gan Lillē, gan Parīzē.

Gandrīz katru dienu viņš soctīklā ievieto foto ar savu maltīti, kas maksā tieši vienu eiro. Jā, tik tiešām tikai vienu “eirīti”! Francijas valdība ir paplašinājusi atbalsta programmu, un kopš šā gada maija pusdienas par šādu cenu ir pieejamas pilnīgi visiem studentiem, neatkarīgi no viņu vai vecāku ienākumiem.

Tiesa gan, franču studentiem atkal nav labi. Pēc programmas paplašināšanas ēst gribētāju skaits pieaudzis par aptuveni 48% visā valstī. Tā kā trūkst darbinieku un virtuves jaudas, studenti spiesti stāvēt garās rindās vai pat palikt izsalkuši. Studentu organizācijas pieprasa steidzami palielināt budžetu CROUS – valsts tīklam, kas nodrošina sociālos pakalpojumus un atbalstu studentiem, un pieņemt darbā tūkstošiem jaunu darbinieku.

Te gan vietā mazliet ironijas, daudzi franču studenti ir ļoti kreisi noskaņoti, bet īstā sociālismā rindas iederas. Tikmēr Gerets spēj tikt pie pusdienām, vienīgi 5. novembrī viņš nevarēja dalīties ar bildi, jo ēdnīca streika dēļ bija slēgta.

Foto: Studentu pusdienas Francijā. 

+13 foto
Pusdienas par 1 eiro. Plāni sagriezti gurķi eļļā; vistas stilbiņi; neliels cepts kartupelis ar jogurta un estragona mērci; uz pusēm sagriezts Kamambēras siera gabaliņš; cukini kabači; maize.
Pusdienas par 1 eiro Francijā
Gerets Girmuss, kurš studē Francijā, sociālajā tīklā “Threads” sācis regulāri publicēt savas pusdienu maltītes foto no universitātes ēdnīcas.
Pusdienas par 1 eiro. Plāni sagriezti gurķi eļļā; vistas stilbiņi; neliels cepts kartupelis ar jogurta un estragona mērci; uz pusēm sagriezts Kamambēras siera gabaliņš; cukini kabači; maize.
Pusdienas par 1 eiro. Gurķu šķēlītes eļļā un etiķī; vītināts šķiņķis; “Rougail” desa; kviešu putra; ziedkāposti siera mērcē; maize.
Pusdienas par 1 eiro. Lauku pastēte ar izteiktu aknu garšu; jūras zivs pollaks citronu mērcē; dārzeņu un lauku labumu maisījums; bulgurs; vīnogas; maize.
Pusdienas par 1 eiro. Zaļās pupiņas lauku gaumē; zivju sviestmaize ar sieru; sautēti dārzeņi; cepti kartupeļi; vīnogas.
Pusdienas par 1 eiro. Zaļās pupiņas lauku gaumē; tītara krūtiņa; puravi krējumā; kartupeļu biezenis; vīnogas; maize.
Pusdienas par 1 eiro. Gurķi vīna etiķa mērcē; tomāts; rīsi; heks Provansas mērcē; aprikožu jogurts.
Pusdienas par 1 eiro. Kuskuss; dārzeņu maisījums; heks; sarkanās vīnogas; olas ar majonēzi; maize.
Pusdienas par 1 eiro. Salāti; Kamambēras siers; cepti kartupeļi un dārzeņi.
Pusdienas par 1 eiro. “Chipolotas” desiņas; kartupeļu biezenis ar zilā siera krējuma mērci; brokoļi; gurķi etiķī; svaigā siera jogurts ar divām saldētām avenēm.
Pusdienas par 1 eiro. Panēta tītara krūtiņa ar sieru; makaroni ar parmezāna mērci un cukini kabačiem; šķiņķis ar marinēta gurķa šķēli un sviestu; pārgatavojusies plūme; šokolādes pudiņš.
Savu foto ar pusdienām kādā Somijas universitātē komentārā pievienojusi “Threads” lietotāja ar segvārdu “lilianthemadness”. Šī maltīte maksā 2,04 eiro.
Pusdienas par 1 eiro. Ola ar majonēzi; “Rougail” desa un mērce; burkāni; makaroni; maize; klementīni.
Pusdienas par 1 eiro. Burgeris ar apceptiem kartupeļiem un pupiņām; salami desa ar gurķīti; burkānu salāti; maize.
Pusdienas par 1 eiro. Plāni sagriezti gurķi eļļā; vistas stilbiņi; neliels cepts kartupelis ar jogurta un estragona mērci; uz pusēm sagriezts Kamambēras siera gabaliņš; cukini kabači; maize.
1 / 13
Foto: Garret Girmus/Threads

 

 

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Kāds amerikāņu jaunietis, Gerets Girmuss, kurš studē Francijā, sociālajā tīklā “Threads” sācis regulāri publicēt savas pusdienu maltītes foto no universitātes ēdnīcas. Kas tad ir pieejams? Vai tiešām ir iemesls iet ielās un prasīt taisnību?

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Gerets gan neprecizē, kuras augstskolas ēstuvēs uzņemti šie foto, ir tikai zināms, ka viņš studē medicīnu kādā valsts universitātē un mēdz būt gan Lillē, gan Parīzē.

Gandrīz katru dienu viņš soctīklā ievieto foto ar savu maltīti, kas maksā tieši vienu eiro. Jā, tik tiešām tikai vienu “eirīti”! Francijas valdība ir paplašinājusi atbalsta programmu, un kopš šā gada maija pusdienas par šādu cenu ir pieejamas pilnīgi visiem studentiem, neatkarīgi no viņu vai vecāku ienākumiem.

Tiesa gan, franču studentiem atkal nav labi. Pēc programmas paplašināšanas ēst gribētāju skaits pieaudzis par aptuveni 48% visā valstī. Tā kā trūkst darbinieku un virtuves jaudas, studenti spiesti stāvēt garās rindās vai pat palikt izsalkuši. Studentu organizācijas pieprasa steidzami palielināt budžetu CROUS – valsts tīklam, kas nodrošina sociālos pakalpojumus un atbalstu studentiem, un pieņemt darbā tūkstošiem jaunu darbinieku.

Te gan vietā mazliet ironijas, daudzi franču studenti ir ļoti kreisi noskaņoti, bet īstā sociālismā rindas iederas. Tikmēr Gerets spēj tikt pie pusdienām, vienīgi 5. novembrī viņš nevarēja dalīties ar bildi, jo ēdnīca streika dēļ bija slēgta.

Foto: Studentu pusdienas Francijā. 

+13 foto
Pusdienas par 1 eiro. Plāni sagriezti gurķi eļļā; vistas stilbiņi; neliels cepts kartupelis ar jogurta un estragona mērci; uz pusēm sagriezts Kamambēras siera gabaliņš; cukini kabači; maize.
Pusdienas par 1 eiro Francijā
Gerets Girmuss, kurš studē Francijā, sociālajā tīklā “Threads” sācis regulāri publicēt savas pusdienu maltītes foto no universitātes ēdnīcas.
Pusdienas par 1 eiro. Plāni sagriezti gurķi eļļā; vistas stilbiņi; neliels cepts kartupelis ar jogurta un estragona mērci; uz pusēm sagriezts Kamambēras siera gabaliņš; cukini kabači; maize.
Pusdienas par 1 eiro. Gurķu šķēlītes eļļā un etiķī; vītināts šķiņķis; “Rougail” desa; kviešu putra; ziedkāposti siera mērcē; maize.
Pusdienas par 1 eiro. Lauku pastēte ar izteiktu aknu garšu; jūras zivs pollaks citronu mērcē; dārzeņu un lauku labumu maisījums; bulgurs; vīnogas; maize.
Pusdienas par 1 eiro. Zaļās pupiņas lauku gaumē; zivju sviestmaize ar sieru; sautēti dārzeņi; cepti kartupeļi; vīnogas.
Pusdienas par 1 eiro. Zaļās pupiņas lauku gaumē; tītara krūtiņa; puravi krējumā; kartupeļu biezenis; vīnogas; maize.
Pusdienas par 1 eiro. Gurķi vīna etiķa mērcē; tomāts; rīsi; heks Provansas mērcē; aprikožu jogurts.
Pusdienas par 1 eiro. Kuskuss; dārzeņu maisījums; heks; sarkanās vīnogas; olas ar majonēzi; maize.
Pusdienas par 1 eiro. Salāti; Kamambēras siers; cepti kartupeļi un dārzeņi.
Pusdienas par 1 eiro. “Chipolotas” desiņas; kartupeļu biezenis ar zilā siera krējuma mērci; brokoļi; gurķi etiķī; svaigā siera jogurts ar divām saldētām avenēm.
Pusdienas par 1 eiro. Panēta tītara krūtiņa ar sieru; makaroni ar parmezāna mērci un cukini kabačiem; šķiņķis ar marinēta gurķa šķēli un sviestu; pārgatavojusies plūme; šokolādes pudiņš.
Savu foto ar pusdienām kādā Somijas universitātē komentārā pievienojusi “Threads” lietotāja ar segvārdu “lilianthemadness”. Šī maltīte maksā 2,04 eiro.
Pusdienas par 1 eiro. Ola ar majonēzi; “Rougail” desa un mērce; burkāni; makaroni; maize; klementīni.
Pusdienas par 1 eiro. Burgeris ar apceptiem kartupeļiem un pupiņām; salami desa ar gurķīti; burkānu salāti; maize.
Pusdienas par 1 eiro. Plāni sagriezti gurķi eļļā; vistas stilbiņi; neliels cepts kartupelis ar jogurta un estragona mērci; uz pusēm sagriezts Kamambēras siera gabaliņš; cukini kabači; maize.
1 / 13
Foto: Garret Girmus/Threads

 

 

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