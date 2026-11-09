"Bigbank" piešķir 3,92 miljonu eiro aizdevumu Baltijā modernākā tenisa centra būvniecībai Rīgā

Rīgā, Dzelzavas ielā 111, top moderns divstāvu tenisa un ģimenes sporta centrs "Smart Tennis", kura būvniecībai "Bigbank" piešķīruši 3,92 miljonu eiro aizdevumu. Objekts tiks nodots ekspluatācijā šī gada novembrī, piedāvājot tenisa sporta laukumus, treniņu telpas un aktīvas bērnu, jauniešu un ģimeņu izklaides, informē Bigbank.
Kā informē banka, šī gada deviņos mēnešos "Bigbank" izsniegto aizdevumu apjoms juridiskajām personām sasniedzis 820 miljonus eiro.
Jaunajā sporta centrā būs 12 tenisa korti — bērniem līdz astoņu gadu vecumam, bērniem no astoņiem līdz desmit gadiem un pilna izmēra korti. Īpaša uzmanība centra izveidē pievērsta kortu seguma kvalitātei un telpu plānojumam, lai vienuviet nodrošinātu iespējas gan dažādu vecumu sportistu treniņiem, gan ģimeņu aktīvajai atpūtai. Projekta kopējās izmaksas veido aptuveni 5,5 miljonus eiro.
"Ar šo projektu mēs īstenojam ieceri par vienu no modernākajiem tenisa centriem ne tikai Latvijā, bet arī Baltijā.
Centrā būs tenisa korti ar profesionāliem segumiem, sporta zāles un citas aktivitātes. Īpaši svarīgi mums bija radīt kvalitatīvu, augsta līmeņa vidi, lai apmeklētāji justos kā pieczvaigžņu viesnīcā, nevis lielā, sterilā angārā. Tāpēc gaidīsim ikvienu rīdzinieku, kurš vēlas sportot un izbaudīt modernu sporta infrastruktūru ar aktivitātēm un atpūtu visai ģimenei," stāsta attīstītāju SIA "Smart Tennis" pārstāvis Ruslans Pjaternevs.
Sporta centra būvniecība ir viens no vairākiem projektiem, ar kuriem "Bigbank" atbalsta uzņēmumu izaugsmi Latvijā. Banka piedāvā finansējumu nekustamā īpašuma attīstībai, būvniecībai un rekonstrukcijai, kā arī uzņēmumu ilgtermiņa investīcijām.
"Mums ir patiess prieks atbalstīt šāda līmeņa sporta centra būvniecību Rīgā. Bērniem un jauniešiem ir vajadzīga kvalitatīva vide, kur sportot un attīstīt savas prasmes, savukārt ģimenēm — iespēja kopā pavadīto laiku apvienot ar aktīvu dzīvesveidu. Finansējot "Smart Tennis" attīstību, mēs palīdzam īstenot ieceres, kuru vērtība sniedzas tālāk par biznesa rezultātiem un dod ilgtermiņa ieguvumu visai sabiedrībai," norāda "Bigbank" Latvijas filiāles korporatīvo darījumu nodaļas vadītājs Mareks Grodskis.
"Bigbank" grupas juridiskajām personām izsniegto aizdevumu apjoms Baltijas valstīs šī gada deviņos mēnešos jau sasniedza 820 miljonus eiro, apsteidzot visā 2025. gadā izsniegto aizdevumu apjomu.
"Smart Tennis" centrā visiem tenisa kortiem paredzēts profesionāla līmeņa cietais segums, kas veidots pēc "US Open" standartiem un nodrošinās vienmērīgu bumbas atlēcienu. Korti būs aprīkoti ar profesionālu sporta apgaismojumu, kā arī ventilācijas un mikroklimata kontroles sistēmām, nodrošinot komfortablus apstākļus treniņiem un sacensībām visa gada garumā.
Tenisa infrastruktūru papildinās sporta un vingrošanas zāles spēka, izturības, mobilitātes un koordinācijas treniņiem, kā arī fizioterapijas un masāžas pakalpojumi. Apmeklētāju ērtībām paredzētas ģimeņu vajadzībām pielāgotas ģērbtuves, pašapkalpošanās kafejnīca, kā arī spēļu vērošanas un atpūtas telpas. Galvenās sporta un apmeklētāju zonas būs pielāgotas cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās iespējām, radot priekšnoteikumus arī adaptīvā un ratiņkrēslu tenisa attīstībai.
Jaunā sporta centra attīstītājs un pasūtītājs ir SIA "Smart Tennis", kamēr projekta realizācijā iesaistītie partneri ir būvuzņēmējs SIA "Industrial Smart Solution" un būvuzraugs "BLV Advisory Group". Šobrīd būvniecība ir noslēguma posmā, un "Smart Tennis" centru Dzelzavas ielā 111, Rīgā, plānots nodot ekspluatācijai šī gada novembrī.
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Rīgā, Dzelzavas ielā 111, top moderns divstāvu tenisa un ģimenes sporta centrs "Smart Tennis", kura būvniecībai "Bigbank" piešķīruši 3,92 miljonu eiro aizdevumu. Objekts tiks nodots ekspluatācijā šī gada novembrī, piedāvājot tenisa sporta laukumus, treniņu telpas un aktīvas bērnu, jauniešu un ģimeņu izklaides, informē Bigbank.
Kā informē banka, šī gada deviņos mēnešos "Bigbank" izsniegto aizdevumu apjoms juridiskajām personām sasniedzis 820 miljonus eiro.
Jaunajā sporta centrā būs 12 tenisa korti — bērniem līdz astoņu gadu vecumam, bērniem no astoņiem līdz desmit gadiem un pilna izmēra korti. Īpaša uzmanība centra izveidē pievērsta kortu seguma kvalitātei un telpu plānojumam, lai vienuviet nodrošinātu iespējas gan dažādu vecumu sportistu treniņiem, gan ģimeņu aktīvajai atpūtai. Projekta kopējās izmaksas veido aptuveni 5,5 miljonus eiro.
"Ar šo projektu mēs īstenojam ieceri par vienu no modernākajiem tenisa centriem ne tikai Latvijā, bet arī Baltijā.
Centrā būs tenisa korti ar profesionāliem segumiem, sporta zāles un citas aktivitātes. Īpaši svarīgi mums bija radīt kvalitatīvu, augsta līmeņa vidi, lai apmeklētāji justos kā pieczvaigžņu viesnīcā, nevis lielā, sterilā angārā. Tāpēc gaidīsim ikvienu rīdzinieku, kurš vēlas sportot un izbaudīt modernu sporta infrastruktūru ar aktivitātēm un atpūtu visai ģimenei," stāsta attīstītāju SIA "Smart Tennis" pārstāvis Ruslans Pjaternevs.
Sporta centra būvniecība ir viens no vairākiem projektiem, ar kuriem "Bigbank" atbalsta uzņēmumu izaugsmi Latvijā. Banka piedāvā finansējumu nekustamā īpašuma attīstībai, būvniecībai un rekonstrukcijai, kā arī uzņēmumu ilgtermiņa investīcijām.
"Mums ir patiess prieks atbalstīt šāda līmeņa sporta centra būvniecību Rīgā. Bērniem un jauniešiem ir vajadzīga kvalitatīva vide, kur sportot un attīstīt savas prasmes, savukārt ģimenēm — iespēja kopā pavadīto laiku apvienot ar aktīvu dzīvesveidu. Finansējot "Smart Tennis" attīstību, mēs palīdzam īstenot ieceres, kuru vērtība sniedzas tālāk par biznesa rezultātiem un dod ilgtermiņa ieguvumu visai sabiedrībai," norāda "Bigbank" Latvijas filiāles korporatīvo darījumu nodaļas vadītājs Mareks Grodskis.
"Bigbank" grupas juridiskajām personām izsniegto aizdevumu apjoms Baltijas valstīs šī gada deviņos mēnešos jau sasniedza 820 miljonus eiro, apsteidzot visā 2025. gadā izsniegto aizdevumu apjomu.
"Smart Tennis" centrā visiem tenisa kortiem paredzēts profesionāla līmeņa cietais segums, kas veidots pēc "US Open" standartiem un nodrošinās vienmērīgu bumbas atlēcienu. Korti būs aprīkoti ar profesionālu sporta apgaismojumu, kā arī ventilācijas un mikroklimata kontroles sistēmām, nodrošinot komfortablus apstākļus treniņiem un sacensībām visa gada garumā.
Tenisa infrastruktūru papildinās sporta un vingrošanas zāles spēka, izturības, mobilitātes un koordinācijas treniņiem, kā arī fizioterapijas un masāžas pakalpojumi. Apmeklētāju ērtībām paredzētas ģimeņu vajadzībām pielāgotas ģērbtuves, pašapkalpošanās kafejnīca, kā arī spēļu vērošanas un atpūtas telpas. Galvenās sporta un apmeklētāju zonas būs pielāgotas cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās iespējām, radot priekšnoteikumus arī adaptīvā un ratiņkrēslu tenisa attīstībai.
Jaunā sporta centra attīstītājs un pasūtītājs ir SIA "Smart Tennis", kamēr projekta realizācijā iesaistītie partneri ir būvuzņēmējs SIA "Industrial Smart Solution" un būvuzraugs "BLV Advisory Group". Šobrīd būvniecība ir noslēguma posmā, un "Smart Tennis" centru Dzelzavas ielā 111, Rīgā, plānots nodot ekspluatācijai šī gada novembrī.
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