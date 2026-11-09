Piespriež 23 gadu cietumsodu par pameitas izvarošanu un bērnu pornogrāfijas veidošanu

Rīgas pilsētas tiesa piespriedusi 23 gadu cietumsodu un četru gadu probācijas uzraudzību vīrietim par seksuālu vardarbību pret pameitu, tostarp izvarošanu, kā arī bērnu pornogrāfiska rakstura materiālu izgatavošanu un glabāšanu, informē prokuratūrā.
Tiesa apstiprināja vienošanos starp apsūdzēto un prokurori par vainas atzīšanu un sodu.
Prokuratūrā informēja, ka no 2023. gada janvāra līdz 2025. gada decembrim vīrietis ilgstoši seksuāli izmantoja savas sievas meitu, lai apmierinātu savu dzimumtieksmi. Kad cietusī vēl nebija sasniegusi 16 gadu vecumu, viņš pret meitenes gribu, pielietojot fizisku spēku, veica seksuālu darbību, kas bija saistīta ar vaginālu iekļūšanu. Izmantojot ilgstoši izveidojušos ietekmi un draudot cietušo nogalināt vai noslīcināt, viņš piespieda pameitu veikt orālus aktus un stāties dzimumattiecībās pret viņas gribu. Seksuālā vardarbība turpinājās arī pēc cietušās pilngadības sasniegšanas.
Vīrietis izmantoja cietušo pornogrāfiska rakstura materiālu izgatavošanā. Materiālos cietusī bija attēlota kaila, viņš to slepus filmēja vannas istabā, pieprasīja, lai viņa uzņem kailfoto, kā arī pats fotografēja un filmēja cietušo. Materiālus vīrietis glabāja portatīvajā datorā.
Šādi rīkojoties, apsūdzētais ilgākā laika posmā un dažādās vietās apdraudēja pameitas dzimumneaizskaramību.
Vīrietis pilnībā atzina savu vainu un piekrita sodam, noslēdzot ar prokurori vienošanos par vainas atzīšanu un sodu. Noslēdzot vienošanos, prokurore ņēma vērā noziedzīgo nodarījumu raksturu, radīto kaitējumu, apsūdzētā personību, kā arī atbildību mīkstinošos un pastiprinošos apstākļus.
Kriminālprocesa laikā vīrieti aizturēja un apcietināja. Vēlāk tiesa viņam piemēroto drošības līdzekli — apcietinājumu — atstāja negrozītu.
Prokuratūra aicina ikvienu, kam ir kaut mazākās aizdomas, ka bērns varētu būt cietis no vardarbības, nekavējoties vērsties Valsts policijā.
No vardarbības var ciest jebkura vecuma un dzimuma cilvēki, un to var veikt arī cietušajam tuva vai labi pazīstama persona.
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Rīgas pilsētas tiesa piespriedusi 23 gadu cietumsodu un četru gadu probācijas uzraudzību vīrietim par seksuālu vardarbību pret pameitu, tostarp izvarošanu, kā arī bērnu pornogrāfiska rakstura materiālu izgatavošanu un glabāšanu, informē prokuratūrā.
Tiesa apstiprināja vienošanos starp apsūdzēto un prokurori par vainas atzīšanu un sodu.
Prokuratūrā informēja, ka no 2023. gada janvāra līdz 2025. gada decembrim vīrietis ilgstoši seksuāli izmantoja savas sievas meitu, lai apmierinātu savu dzimumtieksmi. Kad cietusī vēl nebija sasniegusi 16 gadu vecumu, viņš pret meitenes gribu, pielietojot fizisku spēku, veica seksuālu darbību, kas bija saistīta ar vaginālu iekļūšanu. Izmantojot ilgstoši izveidojušos ietekmi un draudot cietušo nogalināt vai noslīcināt, viņš piespieda pameitu veikt orālus aktus un stāties dzimumattiecībās pret viņas gribu. Seksuālā vardarbība turpinājās arī pēc cietušās pilngadības sasniegšanas.
Vīrietis izmantoja cietušo pornogrāfiska rakstura materiālu izgatavošanā. Materiālos cietusī bija attēlota kaila, viņš to slepus filmēja vannas istabā, pieprasīja, lai viņa uzņem kailfoto, kā arī pats fotografēja un filmēja cietušo. Materiālus vīrietis glabāja portatīvajā datorā.
Šādi rīkojoties, apsūdzētais ilgākā laika posmā un dažādās vietās apdraudēja pameitas dzimumneaizskaramību.
Vīrietis pilnībā atzina savu vainu un piekrita sodam, noslēdzot ar prokurori vienošanos par vainas atzīšanu un sodu. Noslēdzot vienošanos, prokurore ņēma vērā noziedzīgo nodarījumu raksturu, radīto kaitējumu, apsūdzētā personību, kā arī atbildību mīkstinošos un pastiprinošos apstākļus.
Kriminālprocesa laikā vīrieti aizturēja un apcietināja. Vēlāk tiesa viņam piemēroto drošības līdzekli — apcietinājumu — atstāja negrozītu.
Prokuratūra aicina ikvienu, kam ir kaut mazākās aizdomas, ka bērns varētu būt cietis no vardarbības, nekavējoties vērsties Valsts policijā.
No vardarbības var ciest jebkura vecuma un dzimuma cilvēki, un to var veikt arī cietušajam tuva vai labi pazīstama persona.
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