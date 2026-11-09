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#mūziķi #slavenības #šovi #tv

Ralfs Eilands iejūtas Mika Džegera ādā — uz skatuves valda īsts rokenrols!

LASI.LV
/
Latvijas Mediji
2026. gada 09. novembris, 22:06
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2026. gada 09. novembris, 22:06
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Foto: Lauris Vīksne

360TV lielšovā "Izklausies redzēts" piektajā raidījumā Ralfs Eilands pārtapa par vienu no visu laiku slavenākajiem rokmūziķiem — grupas "The Rolling Stones" solistu Miku Džegeru. Viņa uzdevums bija izpildīt grupas leģendāro hitu "(I Can’t Get No) Satisfaction" un uz skatuves atdzīvināt Džegera neatkārtojamo stilu.

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Šī pārvērtība prasīja ne tikai muzikālu precizitāti, bet arī īpašu skatuves harizmu. Miks Džegers ir pazīstams ar savu enerģisko uzstāšanās manieri, raksturīgajām kustībām un izteiksmīgo ķermeņa valodu, tāpēc Ralfam bija jācenšas pārņemt ne tikai dziedātāja balsi, bet arī viņa ikonisko uzvedību uz skatuves.

Ralfa pārtapšana bija īpaši veiksmīga — viņa priekšnesums izpelnījās žūrijas un citu šova dalībnieku atzinību, un tieši viņš kļuva par piektā raidījuma uzvarētāju. Ar Mika Džegera enerģiju un rokenrola garu Ralfs pierādīja, ka spēj pārliecinoši iejusties arī tik spilgtās un leģendārās personībās.

+35 foto
Andris Ērglis.
Šova "Izklausies redzēts" piektais raidījums
Muzikālajā lielšovā "Izklausies redzēts" aizvadīta piektā epizode.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Elīna Fūrmane.
Elīna Fūrmane.
Elīna Fūrmane.
Elīna Fūrmane.
Ieva Sutugova.
Ieva Sutugova.
Ieva Sutugova.
Krisy.
Krisy.
Krisy.
Šova "Izklausies redzēts" žūrija.
Šova "Izklausies redzēts" žūrija.
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Šovs "Izklausies redzēts".
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Ralfs Eilands.
Lelde Dreimane.
Lelde Dreimane.
Lelde Dreimane.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Andris Ērglis.
1 / 35
Foto: Lauris Vīksne

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#mūziķi #slavenības #šovi #tv
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360TV lielšovā "Izklausies redzēts" piektajā raidījumā Ralfs Eilands pārtapa par vienu no visu laiku slavenākajiem rokmūziķiem — grupas "The Rolling Stones" solistu Miku Džegeru. Viņa uzdevums bija izpildīt grupas leģendāro hitu "(I Can’t Get No) Satisfaction" un uz skatuves atdzīvināt Džegera neatkārtojamo stilu.

Reklāma

Šī pārvērtība prasīja ne tikai muzikālu precizitāti, bet arī īpašu skatuves harizmu. Miks Džegers ir pazīstams ar savu enerģisko uzstāšanās manieri, raksturīgajām kustībām un izteiksmīgo ķermeņa valodu, tāpēc Ralfam bija jācenšas pārņemt ne tikai dziedātāja balsi, bet arī viņa ikonisko uzvedību uz skatuves.

Ralfa pārtapšana bija īpaši veiksmīga — viņa priekšnesums izpelnījās žūrijas un citu šova dalībnieku atzinību, un tieši viņš kļuva par piektā raidījuma uzvarētāju. Ar Mika Džegera enerģiju un rokenrola garu Ralfs pierādīja, ka spēj pārliecinoši iejusties arī tik spilgtās un leģendārās personībās.

+35 foto
Andris Ērglis.
Šova "Izklausies redzēts" piektais raidījums
Muzikālajā lielšovā "Izklausies redzēts" aizvadīta piektā epizode.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Elīna Fūrmane.
Elīna Fūrmane.
Elīna Fūrmane.
Elīna Fūrmane.
Ieva Sutugova.
Ieva Sutugova.
Ieva Sutugova.
Krisy.
Krisy.
Krisy.
Šova "Izklausies redzēts" žūrija.
Šova "Izklausies redzēts" žūrija.
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Šovs "Izklausies redzēts".
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Ralfs Eilands.
Lelde Dreimane.
Lelde Dreimane.
Lelde Dreimane.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Andris Ērglis.
1 / 35
Foto: Lauris Vīksne

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
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Izklaide 360TV Slavenību dzīve
Tēmturi
#mūziķi #slavenības #šovi #tv
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PAR SVARĪGO
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