Traģiski negadījumi mudina pie Rīgas kanāla izvietot glābšanas riņķus

Rīgas pašvaldība ir īstenojusi projektu, kura ietvaros piecās vietās pie pilsētas kanāla uzstādīti stendi ar glābšanas riņķiem, informē Rīgas domē.
Projektu īsteno Rīgas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde sadarbībā ar Civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pārvaldi.
Šis ir viens no civilās aizsardzības pasākumiem, kas ieviests, reaģējot uz pēdējos gados pilsētas kanālā notikušajiem traģiskajiem negadījumiem uz ūdens.
Stendi nodrošina, ka glābšanas riņķi ir viegli pieejami, ja nepieciešams sniegt palīdzību ūdenī nonākušam cilvēkam.
Pirms stendu uzstādīšanas tika apsekotas iespējamās izvietošanas vietas un veikti sagatavošanas darbi izvēlētajās teritorijās. Stendu dizainā ievērotas Rīgas pašvaldības vizuālās identitātes un informācijas stendu noformējuma vadlīnijas, lai uz stendiem izvietotā informācija būtu skaidra un viegli uztverama.
Pašvaldība plāno šādus pasākumus turpināt arī nākamgad.
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Rīgas pašvaldība ir īstenojusi projektu, kura ietvaros piecās vietās pie pilsētas kanāla uzstādīti stendi ar glābšanas riņķiem, informē Rīgas domē.
Projektu īsteno Rīgas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde sadarbībā ar Civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pārvaldi.
Šis ir viens no civilās aizsardzības pasākumiem, kas ieviests, reaģējot uz pēdējos gados pilsētas kanālā notikušajiem traģiskajiem negadījumiem uz ūdens.
Stendi nodrošina, ka glābšanas riņķi ir viegli pieejami, ja nepieciešams sniegt palīdzību ūdenī nonākušam cilvēkam.
Pirms stendu uzstādīšanas tika apsekotas iespējamās izvietošanas vietas un veikti sagatavošanas darbi izvēlētajās teritorijās. Stendu dizainā ievērotas Rīgas pašvaldības vizuālās identitātes un informācijas stendu noformējuma vadlīnijas, lai uz stendiem izvietotā informācija būtu skaidra un viegli uztverama.
Pašvaldība plāno šādus pasākumus turpināt arī nākamgad.
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