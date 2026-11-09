Ludzas novadā no divām automašīnām nozagti 1800 eiro un personīgās mantas

Valsts policijas amatpersonas šā gada septembrī un oktobrī saņēma iesniegumus par zādzībām no automašīnām Ludzas novadā. Kopumā zaglim izdevās nozagt 1800 eiro, kā arī citas personīgās mantas. Izmeklēšanas gaitā likumsargi noskaidroja iespējamo vainīgo personu — 1986. gadā dzimušu vīrieti. Valsts policijā turpinās izmeklēšana uzsāktajos kriminālprocesos, informē policijā.
Šā gada 23. septembrī Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa amatpersonas saņēma informāciju, ka 2026. gadā laika posmā no 19. līdz 20. septembrim Ludzas novada Pildas pagastā nenoskaidrota persona veikusi zādzību no transportlīdzekļa, kas atradās daudzdzīvokļu mājas pagalmā. No automašīnas "Audi" salona ļaundarim izdevās nozagt mobilo tālruni "Samsung" un skaidru naudu 1 300 eiro apmērā.
Savukārt citā gadījumā šā gada 19. oktobrī Ludzas pilsētā nenoskaidrota persona no automašīnas "VW" cimdu nodalījuma nozaga naudas maku, kurā atradās 500 eiro. Personai izdevās brīvi iekļūt automašīnā, jo tā nebija aizslēgta.
Veicot operatīvās meklēšanas un procesuālās darbības, Ziemeļlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas noskaidroja, ka 1986. gadā dzimušais vīrietis, iespējams, ir saistīts ar iepriekš minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem. Vīrietim piemērots statuss "persona pret kuru uzsākts kriminālprocess".
Saistībā ar šiem noziedzīgajiem nodarījumiem Valsts policijā tika uzsākti divi kriminālprocesi pēc Krimināllikuma 175. panta trešās daļas par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot transportlīdzeklī, dzīvoklī vai citā telpā, vai ja tā izdarīta no glabātavas vai ietaises, kas savieno glabātavas, kā arī par transportlīdzekļa zādzību. Par šādu noziedzīgu nodarījumu paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
Valsts policija atgādina, ka zagļu uzmanību bieži piesaista transportlīdzekļos atstātas mantas, piemēram, somas, iepirkumu maisiņi, maki, darba instrumenti, kā arī dažādas viedierīces — datori, mobilie telefoni un citas vērtīgas lietas. Likumsargi aicina transportlīdzekļu īpašniekus rūpēties par savu automašīnu drošību, neatstāt salonā vērtīgas mantas, izmantot papildu drošības risinājumus un, ja iespējams, novietot transportlīdzekļus apgaismotās un apsargājamās stāvvietās.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
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Valsts policijas amatpersonas šā gada septembrī un oktobrī saņēma iesniegumus par zādzībām no automašīnām Ludzas novadā. Kopumā zaglim izdevās nozagt 1800 eiro, kā arī citas personīgās mantas. Izmeklēšanas gaitā likumsargi noskaidroja iespējamo vainīgo personu — 1986. gadā dzimušu vīrieti. Valsts policijā turpinās izmeklēšana uzsāktajos kriminālprocesos, informē policijā.
Šā gada 23. septembrī Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa amatpersonas saņēma informāciju, ka 2026. gadā laika posmā no 19. līdz 20. septembrim Ludzas novada Pildas pagastā nenoskaidrota persona veikusi zādzību no transportlīdzekļa, kas atradās daudzdzīvokļu mājas pagalmā. No automašīnas "Audi" salona ļaundarim izdevās nozagt mobilo tālruni "Samsung" un skaidru naudu 1 300 eiro apmērā.
Savukārt citā gadījumā šā gada 19. oktobrī Ludzas pilsētā nenoskaidrota persona no automašīnas "VW" cimdu nodalījuma nozaga naudas maku, kurā atradās 500 eiro. Personai izdevās brīvi iekļūt automašīnā, jo tā nebija aizslēgta.
Veicot operatīvās meklēšanas un procesuālās darbības, Ziemeļlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas noskaidroja, ka 1986. gadā dzimušais vīrietis, iespējams, ir saistīts ar iepriekš minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem. Vīrietim piemērots statuss "persona pret kuru uzsākts kriminālprocess".
Saistībā ar šiem noziedzīgajiem nodarījumiem Valsts policijā tika uzsākti divi kriminālprocesi pēc Krimināllikuma 175. panta trešās daļas par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot transportlīdzeklī, dzīvoklī vai citā telpā, vai ja tā izdarīta no glabātavas vai ietaises, kas savieno glabātavas, kā arī par transportlīdzekļa zādzību. Par šādu noziedzīgu nodarījumu paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
Valsts policija atgādina, ka zagļu uzmanību bieži piesaista transportlīdzekļos atstātas mantas, piemēram, somas, iepirkumu maisiņi, maki, darba instrumenti, kā arī dažādas viedierīces — datori, mobilie telefoni un citas vērtīgas lietas. Likumsargi aicina transportlīdzekļu īpašniekus rūpēties par savu automašīnu drošību, neatstāt salonā vērtīgas mantas, izmantot papildu drošības risinājumus un, ja iespējams, novietot transportlīdzekļus apgaismotās un apsargājamās stāvvietās.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
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