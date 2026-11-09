Premjers slavē ministrus par paveikto, bet jaunās valdības veidošanā pauze

Padarīts vairāk nekā cerēts — tā Ministru prezidents piektdien valdības sēdē atskaitījās par iepriekšējās valdības padarīto. Savukārt par nākamo valdību skaidrības joprojām nav, vēsta 360TV Ziņas.
Sausā statistika par nu jau pilnvaras nolikušās Kulberga valdības darbu rāda, ka no 185 rīcības plānā ierakstītajiem pasākumiem pilnībā izpildīts 81, kas ir nedaudz virs 40 procentiem. Vēl 51 uzdevums ir pabeigts ar turpmāku izpildi, gandrīz tikpat pasākumu īstenošana vēl turpinās, bet trīs ieceres finansējuma trūkuma vai citu apstākļu dēļ tā arī nav sāktas.
"Gribu paslavēt ministrus, ir izdarīti darbi. Tie būs pieejami, varēs redzēt publiski atskaites. Arī tie, kas nav izpildīti, patiesībā ir fināla taisnē," uzsvēra Ministru prezidents Andris Kulbergs.
Tikmēr nākamās valdības veidošanā iestājusies pēkšņa pauze. Lai gan aizvadītajā nedēļā bija paredzēts turpināt sarunas ar potenciālajiem partneriem, tās nenotika, un pēdējās dienās jaunu pavērsienu nav bijis. Saņemot Valsts prezidenta oficiālo aicinājumu veidot nākamo Ministru kabinetu, Kulbergs pauda cerību valdību izveidot vēl pirms valsts svētkiem.
Sarunas plānots atsākt nākamnedēļ ar visiem iepriekš iesaistītajiem spēkiem, izņemot partiju "Latvija pirmajā vietā".
"Pirmdien es aicinu uz tikšanos partiju "Progresīvie", aicinu "Jauno Vienotību" pirmdien tikties. Ar LPV mēs jau izrunājām. Esmu ar cerību, ka jauno valdību var izveidot un informēt sabiedrību pirms valsts svētkiem. Esmu apņēmības pilns," norādīja Kulbergs.
Premjera skopās atbildes joprojām nevieš skaidrību galvenajā jautājumā: vai viņš patiešām spēs izveidot stabilu vairākuma koalīciju ar uzrunātajiem spēkiem, vai arī aizkulisēs tiek gatavots pavisam cits scenārijs — mazākuma valdība ar Šlesera partijas atbalstu.
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Padarīts vairāk nekā cerēts — tā Ministru prezidents piektdien valdības sēdē atskaitījās par iepriekšējās valdības padarīto. Savukārt par nākamo valdību skaidrības joprojām nav, vēsta 360TV Ziņas.
Sausā statistika par nu jau pilnvaras nolikušās Kulberga valdības darbu rāda, ka no 185 rīcības plānā ierakstītajiem pasākumiem pilnībā izpildīts 81, kas ir nedaudz virs 40 procentiem. Vēl 51 uzdevums ir pabeigts ar turpmāku izpildi, gandrīz tikpat pasākumu īstenošana vēl turpinās, bet trīs ieceres finansējuma trūkuma vai citu apstākļu dēļ tā arī nav sāktas.
"Gribu paslavēt ministrus, ir izdarīti darbi. Tie būs pieejami, varēs redzēt publiski atskaites. Arī tie, kas nav izpildīti, patiesībā ir fināla taisnē," uzsvēra Ministru prezidents Andris Kulbergs.
Tikmēr nākamās valdības veidošanā iestājusies pēkšņa pauze. Lai gan aizvadītajā nedēļā bija paredzēts turpināt sarunas ar potenciālajiem partneriem, tās nenotika, un pēdējās dienās jaunu pavērsienu nav bijis. Saņemot Valsts prezidenta oficiālo aicinājumu veidot nākamo Ministru kabinetu, Kulbergs pauda cerību valdību izveidot vēl pirms valsts svētkiem.
Sarunas plānots atsākt nākamnedēļ ar visiem iepriekš iesaistītajiem spēkiem, izņemot partiju "Latvija pirmajā vietā".
"Pirmdien es aicinu uz tikšanos partiju "Progresīvie", aicinu "Jauno Vienotību" pirmdien tikties. Ar LPV mēs jau izrunājām. Esmu ar cerību, ka jauno valdību var izveidot un informēt sabiedrību pirms valsts svētkiem. Esmu apņēmības pilns," norādīja Kulbergs.
Premjera skopās atbildes joprojām nevieš skaidrību galvenajā jautājumā: vai viņš patiešām spēs izveidot stabilu vairākuma koalīciju ar uzrunātajiem spēkiem, vai arī aizkulisēs tiek gatavots pavisam cits scenārijs — mazākuma valdība ar Šlesera partijas atbalstu.
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