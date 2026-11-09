Pirms sarunām par Eiropas drošības arhitektūru nepieciešams pamiers Ukrainā, paziņo Leiena

Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena pirmdien uzsvērusi, ka Krievijai jāpārtrauc karadarbība Ukrainā, pirms var notikt jēgpilnas sarunas par plašākiem drošības pasākumiem Eiropā.
"Jebkādas nozīmīgas diskusijas par Eiropas drošības arhitektūru var notikt tikai tad, kad Ukrainā būs panākts pamiers, un tām jānotiek atbilstošā forumā, jo īpaši kopā ar NATO sabiedrotajiem un Eiropas Savienības dalībvalstīm," žurnālistiem Rumānijā teica Leiena.
Jau vēstīts, ka otrdien un trešdien Abū Dabī ar ASV starpniecību notiks Ukrainas un Krievijas sarunas, kuru starplaikā plānotas arī konsultācijas ar ES, NATO un vairāku Eiropas valstu pārstāvjiem.
ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija ir ierosinājusi iekļaut sarunās par kara Ukrainā izbeigšanu diskusijas par plašākiem Eiropas drošības pasākumiem. Šis ierosinājums ir satraucis ASV sabiedrotos Eiropā.
"Galu galā, lai panāktu visaptverošu un ilgtspējīgu risinājumu, būs nepieciešama arī tieša sadarbība starp Krieviju un mūsu Eiropas partneriem par plašākiem drošības pasākumiem, kas tos ietekmē," paziņoja Trampa sūtnis un znots Džareds Kušners.
"Mēs ceram, ka sarunas Abū Dabī radīs apstākļus, lai šī sadarbība sāktos tuvākajā nākotnē kā daļa no plašāka daudzpusēja procesa," viņš piebilda.
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Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena pirmdien uzsvērusi, ka Krievijai jāpārtrauc karadarbība Ukrainā, pirms var notikt jēgpilnas sarunas par plašākiem drošības pasākumiem Eiropā.
"Jebkādas nozīmīgas diskusijas par Eiropas drošības arhitektūru var notikt tikai tad, kad Ukrainā būs panākts pamiers, un tām jānotiek atbilstošā forumā, jo īpaši kopā ar NATO sabiedrotajiem un Eiropas Savienības dalībvalstīm," žurnālistiem Rumānijā teica Leiena.
Jau vēstīts, ka otrdien un trešdien Abū Dabī ar ASV starpniecību notiks Ukrainas un Krievijas sarunas, kuru starplaikā plānotas arī konsultācijas ar ES, NATO un vairāku Eiropas valstu pārstāvjiem.
ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija ir ierosinājusi iekļaut sarunās par kara Ukrainā izbeigšanu diskusijas par plašākiem Eiropas drošības pasākumiem. Šis ierosinājums ir satraucis ASV sabiedrotos Eiropā.
"Galu galā, lai panāktu visaptverošu un ilgtspējīgu risinājumu, būs nepieciešama arī tieša sadarbība starp Krieviju un mūsu Eiropas partneriem par plašākiem drošības pasākumiem, kas tos ietekmē," paziņoja Trampa sūtnis un znots Džareds Kušners.
"Mēs ceram, ka sarunas Abū Dabī radīs apstākļus, lai šī sadarbība sāktos tuvākajā nākotnē kā daļa no plašāka daudzpusēja procesa," viņš piebilda.
Aptauja
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