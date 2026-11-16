Krievi nepiedalīsies pasaules hokeja junioru čempionātā Kanādā

Krievijas U-20 vīriešu hokeja izlase 2027. gada pasaules junioru čempionātā gadu mijā nespēlēs, svētdien paziņoja Starptautiskā Hokeja federācija (IIHF).
Jau ziņots, ka oktobra beigās Sporta arbitrāžas tiesa (CAS) lēma likt IIHF nekavējoties atjaunot Krievijas hokeja izlases starptautiskajos turnīros, attiecinot lēmumu uz nākamā gada pasaules čempionātiem pieaugušajiem vīriešiem, U-20 un U-18 hokeja izlasēm, kā arī pasaules meistarsacīkstēm sievietēm. Vīriešu čempionātos augstākajā divīzijā spēlē arī Latvijas izlases.
IIHF paziņojumā apstiprināja, ka, "ņemot vērā Kanādas valdības oficiāli pausto nostāju un noteiktos ierobežojumus, Krievijas U-20 izlase nevarēs piedalīties pasaules junioru čempionātā".
"Rūpīgi izvērtējot iespējas organizēt turnīru citādā veidā, IIHF padome ir lēmusi, ka Kanāda saglabās rīkotājvalsts statusu un turnīrs Edmontonā un Reddīrā norisināsies no 2026. gada 26. decembra līdz 2027. gada 5. janvārim," teikts paziņojumā.
Jau ziņots, ka novembra sākumā Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs norādīja, ka, "kamēr Krievija un Baltkrievija atbalsta šo nelikumīgo, nepamatoto un šausmīgo karu Ukrainā, kamēr tas turpināsies, neviens no šiem sportistiem Kanādā nepārstāvēs savas valstis".
Pirms tam tika ziņots, ka Kanāda krievu hokejistiem neizsniegs vīzas, tādējādi liedzot krieviem startēt pasaules junioru čempionātā.
IIHF informē, ka visas iesaistītās nacionālās hokeja federācijas ir informētas un drīzumā tiks publicēts atjaunināts sacensību kalendārs gan pasaules junioru čempionātam, gan pasaules čempionāta U-20 pirmās divīzijas A grupai.
Iepriekš LETA jau ziņoja, ka pastāv iespēja, ka Norvēģijas U-20 vīriešu hokeja izlasi 2027. gada pasaules junioru čempionāta elites grupā aizstās Krievijas valstsvienība.
Gaidāmajās junioru meistarsacīkstēs latviešiem bija paredzēts spēlēt B grupā ar Čehiju, Kanāda, Šveici un Norvēģiju.
LETA jau ziņoja, ka par nostāju nespēlēt ar krieviem ir paziņojušas Latvijas, Somijas, Norvēģijas, Dānijas, Zviedrijas un Čehijas hokeja federācijas.
Krievijas izlases bija diskvalificētas no IIHF sacensībām kopš 2022. gada februāra, kad Krievija sāka atkārtoto iebrukumu Ukrainā. Šajā periodā komandas ir izlaidušas piecus pasaules čempionātus pēc kārtas un 2026. gada olimpiskās spēles Milānā un Kortīnā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
Krievijas U-20 vīriešu hokeja izlase 2027. gada pasaules junioru čempionātā gadu mijā nespēlēs, svētdien paziņoja Starptautiskā Hokeja federācija (IIHF).
Jau ziņots, ka oktobra beigās Sporta arbitrāžas tiesa (CAS) lēma likt IIHF nekavējoties atjaunot Krievijas hokeja izlases starptautiskajos turnīros, attiecinot lēmumu uz nākamā gada pasaules čempionātiem pieaugušajiem vīriešiem, U-20 un U-18 hokeja izlasēm, kā arī pasaules meistarsacīkstēm sievietēm. Vīriešu čempionātos augstākajā divīzijā spēlē arī Latvijas izlases.
IIHF paziņojumā apstiprināja, ka, "ņemot vērā Kanādas valdības oficiāli pausto nostāju un noteiktos ierobežojumus, Krievijas U-20 izlase nevarēs piedalīties pasaules junioru čempionātā".
"Rūpīgi izvērtējot iespējas organizēt turnīru citādā veidā, IIHF padome ir lēmusi, ka Kanāda saglabās rīkotājvalsts statusu un turnīrs Edmontonā un Reddīrā norisināsies no 2026. gada 26. decembra līdz 2027. gada 5. janvārim," teikts paziņojumā.
Jau ziņots, ka novembra sākumā Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs norādīja, ka, "kamēr Krievija un Baltkrievija atbalsta šo nelikumīgo, nepamatoto un šausmīgo karu Ukrainā, kamēr tas turpināsies, neviens no šiem sportistiem Kanādā nepārstāvēs savas valstis".
Pirms tam tika ziņots, ka Kanāda krievu hokejistiem neizsniegs vīzas, tādējādi liedzot krieviem startēt pasaules junioru čempionātā.
IIHF informē, ka visas iesaistītās nacionālās hokeja federācijas ir informētas un drīzumā tiks publicēts atjaunināts sacensību kalendārs gan pasaules junioru čempionātam, gan pasaules čempionāta U-20 pirmās divīzijas A grupai.
Iepriekš LETA jau ziņoja, ka pastāv iespēja, ka Norvēģijas U-20 vīriešu hokeja izlasi 2027. gada pasaules junioru čempionāta elites grupā aizstās Krievijas valstsvienība.
Gaidāmajās junioru meistarsacīkstēs latviešiem bija paredzēts spēlēt B grupā ar Čehiju, Kanāda, Šveici un Norvēģiju.
LETA jau ziņoja, ka par nostāju nespēlēt ar krieviem ir paziņojušas Latvijas, Somijas, Norvēģijas, Dānijas, Zviedrijas un Čehijas hokeja federācijas.
Krievijas izlases bija diskvalificētas no IIHF sacensībām kopš 2022. gada februāra, kad Krievija sāka atkārtoto iebrukumu Ukrainā. Šajā periodā komandas ir izlaidušas piecus pasaules čempionātus pēc kārtas un 2026. gada olimpiskās spēles Milānā un Kortīnā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu