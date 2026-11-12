Latvijas futbola izlase šovakar UEFA Nāciju C līgas spēlē Podgoricā tiksies ar Melnkalni, kurai mājās piekāpās gana kvalitatīvā cīņā. Mača sākums plkst. 21.45 un tiešraide kanālā LTV 7.
No līdzšinējām četrām spēlēm Latvijas futbolistiem tieši pret melnkalniešiem izdevās parādīt saturīgāko sniegumu. Viesi uzvarēja ar 2:1, pateicoties 20 gadus vecā uzbrukuma talanta Vasilijes Adžiča diviem gūtajiem vārtiem. Latviešiem veiksme nestāvēja klāt, Roberts Uldriķis divreiz trāpīja pa vārtu konstrukciju. Skaisti savu vārtu kontu izlasē atvēra Markuss Strods. Melnkalne ir grupas līdere un no šī kvarteta arī atrodas visaugstāk pasaules rangā (79. vieta, Latvijai 143.), viņu rindās šobrīd trīs futbolisti spēlē Itālijas A sērijā, Nikola Krstovičs ar septiņiem gūtiem vārtiem ir ceturtais rezultatīvākais spēlētājs, Milutins Osmajičs iespējis četrus.
Latvijas izlase Nāciju līgu noslēgs svētdien ar spēli "Skonto" stadionā pret Armēniju, kurai pirmajā spēlē Erevānā zaudēja ar 0:2.
Zīmīgs aizvadītais mēnesis bijis Denisam Meļņikam, kurš palīdzēja "Falkirk" Skotijas čempionātā ar 2:0 pārspēt titulēto Glāzgovas "Celtic", bet pēdējā mačā pirms došanās uz izlasi dabūja pa degunu. Lauzts neesot, taču visdrīzākais, ka vajadzēs izmantot sejas masku, kas viņam tika pagatavota jau pagājušajā gadā. Meļņikam iepriekšējā spēle izlases kreklā pret Kipru izvērtās neveiksmīga, rupji kļūdoties savā soda laukumā.
Tikai šodien Latvijas izlasei pievienojas treneris Gatis Kalniņš, kura vadītā pirmās līgas vicečempione "Valmiera" pirmajā pārspēlē par tiesībām nākamajā sezonā startēt virslīgā vakar pretinieku laukumā ar 0:1 zaudēja "Tukumam 2000". Vienīgos vārtus otrā puslaika sākumā guva Ruslans Deružinskis. Atbildes cīņa notiks sestdien.
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Latvijas futbola izlase šovakar UEFA Nāciju C līgas spēlē Podgoricā tiksies ar Melnkalni, kurai mājās piekāpās gana kvalitatīvā cīņā. Mača sākums plkst. 21.45 un tiešraide kanālā LTV 7.
No līdzšinējām četrām spēlēm Latvijas futbolistiem tieši pret melnkalniešiem izdevās parādīt saturīgāko sniegumu. Viesi uzvarēja ar 2:1, pateicoties 20 gadus vecā uzbrukuma talanta Vasilijes Adžiča diviem gūtajiem vārtiem. Latviešiem veiksme nestāvēja klāt, Roberts Uldriķis divreiz trāpīja pa vārtu konstrukciju. Skaisti savu vārtu kontu izlasē atvēra Markuss Strods. Melnkalne ir grupas līdere un no šī kvarteta arī atrodas visaugstāk pasaules rangā (79. vieta, Latvijai 143.), viņu rindās šobrīd trīs futbolisti spēlē Itālijas A sērijā, Nikola Krstovičs ar septiņiem gūtiem vārtiem ir ceturtais rezultatīvākais spēlētājs, Milutins Osmajičs iespējis četrus.
Latvijas izlase Nāciju līgu noslēgs svētdien ar spēli "Skonto" stadionā pret Armēniju, kurai pirmajā spēlē Erevānā zaudēja ar 0:2.
Zīmīgs aizvadītais mēnesis bijis Denisam Meļņikam, kurš palīdzēja "Falkirk" Skotijas čempionātā ar 2:0 pārspēt titulēto Glāzgovas "Celtic", bet pēdējā mačā pirms došanās uz izlasi dabūja pa degunu. Lauzts neesot, taču visdrīzākais, ka vajadzēs izmantot sejas masku, kas viņam tika pagatavota jau pagājušajā gadā. Meļņikam iepriekšējā spēle izlases kreklā pret Kipru izvērtās neveiksmīga, rupji kļūdoties savā soda laukumā.
Tikai šodien Latvijas izlasei pievienojas treneris Gatis Kalniņš, kura vadītā pirmās līgas vicečempione "Valmiera" pirmajā pārspēlē par tiesībām nākamajā sezonā startēt virslīgā vakar pretinieku laukumā ar 0:1 zaudēja "Tukumam 2000". Vienīgos vārtus otrā puslaika sākumā guva Ruslans Deružinskis. Atbildes cīņa notiks sestdien.
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