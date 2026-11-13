Vēsturiskā sistēma izrādās nepiemērota dalītai atkritumu vākšanai.
Jau gadiem Briseles iedzīvotāji pauž sašutumu par nesavāktiem atkritumiem pilsētas ielās. Tā 2022. gadā veikta aptauja liecina, ka 85% Briseles iedzīvotāju ir neapmierināti ar tīrību pilsētā. Tomēr nevienam nav skaidrs, kā īsti risināt problēmu ar lielo atkritumu daudzumu.
Kad šī gada martā pie varas nāca jaunā Briseles reģiona valdība, Briseles iedzīvotāju apvienība "40 Comités" publicēja tikko amatā iekāpušajam galvaspilsētas ministru prezidentam Borisam Diljē adresētu vēstuli. Līdzās aicinājumiem uzlabot situāciju ar bezpajumtniekiem, kā arī apkarot narkotiku tirdzniecību un novērst apšaudes iedzīvotāji uzstāja arī uz nepieciešamību risināt netīrības problēmu pilsētā. "Brisele nav netīra: Briseli padara netīru. Šī situācija nav nenovēršama, bet tā ir kolektīvas neveiksmes rezultāts. Pilsētas vārti, piemēram, Ziemeļu un Dienvidu stacijas, ir kļuvušas par pagrimuma un nolaidības simboliem," uzsvērts "40 Comités" vēstulē.
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