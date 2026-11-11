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#avārijas #ceļi #negadījumi #policija

Preiļu novadā kravas automašīna sabraukusi cilvēku

LETA
/
Latvijas Mediji
2026. gada 11. novembris, 08:39
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2026. gada 11. novembris, 08:39
Valsts policija.
Valsts policija.
Foto: Valsts policija

Otrdien Preiļu novadā, Riebiņu pagastā, kravas automašīna nāvējoši traumējusi cilvēku, informē Valsts policijā.

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Informāciju par ceļu satiksmes negadījumu policija saņēma ap plkst. 8.17. Sākotnējā informācija liecina, ka kravas automašīna "MAZ" uzbrauca personai, kura notikuma vietā no gūtajām traumām gāja bojā.

Valsts policijā ir sākts kriminālprocess, notiek izmeklēšana.

Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti kopumā 120 ceļu satiksmes negadījumi. Septiņas personas tajos cietušas.

Ceļu satiksmes jomā pieņemti 362 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 142 par ātruma pārsniegšanu un viens par agresīvu braukšanu.

Savukārt par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākts viens administratīvo pārkāpumu process un pieci kriminālprocesi.

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#avārijas #ceļi #negadījumi #policija
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Otrdien Preiļu novadā, Riebiņu pagastā, kravas automašīna nāvējoši traumējusi cilvēku, informē Valsts policijā.

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Informāciju par ceļu satiksmes negadījumu policija saņēma ap plkst. 8.17. Sākotnējā informācija liecina, ka kravas automašīna "MAZ" uzbrauca personai, kura notikuma vietā no gūtajām traumām gāja bojā.

Valsts policijā ir sākts kriminālprocess, notiek izmeklēšana.

Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti kopumā 120 ceļu satiksmes negadījumi. Septiņas personas tajos cietušas.

Ceļu satiksmes jomā pieņemti 362 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 142 par ātruma pārsniegšanu un viens par agresīvu braukšanu.

Savukārt par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākts viens administratīvo pārkāpumu process un pieci kriminālprocesi.

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

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Tēma
Satiksme Latgalē
Tēmturi
#avārijas #ceļi #negadījumi #policija
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Turpini lasīt
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PAR SVARĪGO
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