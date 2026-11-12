"Dzintar, tu izskaties pēc prātā jukuša!" Kristīne Lindenblate smejas par mīļotā aizraušanos ar virtuālajām spēlēm

360TV šovā "Slavenības. Bez filtra" Kristīne Lindenblatei radušies plāni, kas saistīti ar mēbeļu restaurēšanu, taču šoreiz viņas ieceres saduras ar Dzintara brīvdienu plāniem. Kamēr sieviete internetā meklē jaunus restaurācijas atradumus, viņas mīļotais ir pilnībā iegrimis virtuālās realitātes spēlē un nesteidzas pārtraukt izklaidi.
Kristīne vairākkārt mēģina pierunāt Dzintaru doties uz Oslo pēc noskatītajiem krēsliem, taču saņem vien lūgumus netraucēt. Vērojot, kā vīrietis vicina rokas un aizrautīgi reaģē uz spēles notikumiem, Kristīne nespēj valdīt smieklus. "Dzintar, tu izskaties pēc prātā jukuša!" viņa smejas, kamēr mīļotais kļūst arvien aizkaitinātāks.
Dzintars gan uzskata, ka Kristīne viņam neļauj mierīgi izbaudīt brīvdienu. Turklāt viņu jau tā neapmierina sievietes aizraušanās ar mēbeļu iegādi, jo mājās un garāžā jau sakrājušies neskaitāmi restaurācijas projekti. Kristīne tomēr neatkāpjas un turpina uzstāt, ka uz Oslo jābrauc tieši šodien.
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360TV šovā "Slavenības. Bez filtra" Kristīne Lindenblatei radušies plāni, kas saistīti ar mēbeļu restaurēšanu, taču šoreiz viņas ieceres saduras ar Dzintara brīvdienu plāniem. Kamēr sieviete internetā meklē jaunus restaurācijas atradumus, viņas mīļotais ir pilnībā iegrimis virtuālās realitātes spēlē un nesteidzas pārtraukt izklaidi.
Kristīne vairākkārt mēģina pierunāt Dzintaru doties uz Oslo pēc noskatītajiem krēsliem, taču saņem vien lūgumus netraucēt. Vērojot, kā vīrietis vicina rokas un aizrautīgi reaģē uz spēles notikumiem, Kristīne nespēj valdīt smieklus. "Dzintar, tu izskaties pēc prātā jukuša!" viņa smejas, kamēr mīļotais kļūst arvien aizkaitinātāks.
Dzintars gan uzskata, ka Kristīne viņam neļauj mierīgi izbaudīt brīvdienu. Turklāt viņu jau tā neapmierina sievietes aizraušanās ar mēbeļu iegādi, jo mājās un garāžā jau sakrājušies neskaitāmi restaurācijas projekti. Kristīne tomēr neatkāpjas un turpina uzstāt, ka uz Oslo jābrauc tieši šodien.
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- Gata Šļūkas karikatūru
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