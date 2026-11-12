Light rain 2 °C
P. 13.11
Eižens, Jevgēņija, Jevgēņijs
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
PAR SVARĪGO
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
Reklāma
#dzīvesstils #slavenības #šovi #tv

"Dzintar, tu izskaties pēc prātā jukuša!" Kristīne Lindenblate smejas par mīļotā aizraušanos ar virtuālajām spēlēm

LASI.LV
/
Latvijas Mediji
2026. gada 12. novembris, 19:30
Klausies ziņu audio formātā
2026. gada 12. novembris, 19:30
Kristīnes Lindenblates partneris Dzintars.
Kristīnes Lindenblates partneris Dzintars.
Foto: Ekrānuzņēmums/360TV/Slavenības. Bez filtra

360TV šovā "Slavenības. Bez filtra" Kristīne Lindenblatei radušies plāni, kas saistīti ar mēbeļu restaurēšanu, taču šoreiz viņas ieceres saduras ar Dzintara brīvdienu plāniem. Kamēr sieviete internetā meklē jaunus restaurācijas atradumus, viņas mīļotais ir pilnībā iegrimis virtuālās realitātes spēlē un nesteidzas pārtraukt izklaidi.

Reklāma

Kristīne vairākkārt mēģina pierunāt Dzintaru doties uz Oslo pēc noskatītajiem krēsliem, taču saņem vien lūgumus netraucēt. Vērojot, kā vīrietis vicina rokas un aizrautīgi reaģē uz spēles notikumiem, Kristīne nespēj valdīt smieklus. "Dzintar, tu izskaties pēc prātā jukuša!" viņa smejas, kamēr mīļotais kļūst arvien aizkaitinātāks.

Dzintars gan uzskata, ka Kristīne viņam neļauj mierīgi izbaudīt brīvdienu. Turklāt viņu jau tā neapmierina sievietes aizraušanās ar mēbeļu iegādi, jo mājās un garāžā jau sakrājušies neskaitāmi restaurācijas projekti. Kristīne tomēr neatkāpjas un turpina uzstāt, ka uz Oslo jābrauc tieši šodien.

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 

Reklāma
Ieteiktie raksti
Reklāma
Tēma
Izklaide 360TV Slavenību dzīve
Tēmturi
#dzīvesstils #slavenības #šovi #tv
Reklāma
Turpini lasīt

360TV šovā "Slavenības. Bez filtra" Kristīne Lindenblatei radušies plāni, kas saistīti ar mēbeļu restaurēšanu, taču šoreiz viņas ieceres saduras ar Dzintara brīvdienu plāniem. Kamēr sieviete internetā meklē jaunus restaurācijas atradumus, viņas mīļotais ir pilnībā iegrimis virtuālās realitātes spēlē un nesteidzas pārtraukt izklaidi.

Reklāma

Kristīne vairākkārt mēģina pierunāt Dzintaru doties uz Oslo pēc noskatītajiem krēsliem, taču saņem vien lūgumus netraucēt. Vērojot, kā vīrietis vicina rokas un aizrautīgi reaģē uz spēles notikumiem, Kristīne nespēj valdīt smieklus. "Dzintar, tu izskaties pēc prātā jukuša!" viņa smejas, kamēr mīļotais kļūst arvien aizkaitinātāks.

Dzintars gan uzskata, ka Kristīne viņam neļauj mierīgi izbaudīt brīvdienu. Turklāt viņu jau tā neapmierina sievietes aizraušanās ar mēbeļu iegādi, jo mājās un garāžā jau sakrājušies neskaitāmi restaurācijas projekti. Kristīne tomēr neatkāpjas un turpina uzstāt, ka uz Oslo jābrauc tieši šodien.

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 

Reklāma
Ieteiktie raksti
Reklāma
Tēma
Izklaide 360TV Slavenību dzīve
Tēmturi
#dzīvesstils #slavenības #šovi #tv
Reklāma
Turpini lasīt
Reklāma
Reklāma
PAR SVARĪGO
Reklāma