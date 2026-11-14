Otra nedēļu ilgā kopīgā laika pavadīšana, kurā runā tikai latviski, ir 3x3 nometne. Ārzemēs tā nav uztverama kā valodas kursa paveids, bet gan kā latviskas dzīves telpa, kur valoda ir viens no kopīgās identitātes nesējiem.
Šogad augustā nometni Kastlbārā vadīja Lauris Karpovs un Baiba Gaigra. Dienas notikumu atspoguļošanā iesaistījās Laura meita Daniella, kura latviešu valodu apgūst tāpēc, ka "es kādreiz arī gribētu vadīt nometni".
Nākamvasar 3x3 nometni organizēs Inguna un Imants Mieži, kuru dzīvoklis Dublinā pazīstams ar nosaukumu "Miežu māja". Te notiek gan tautiešu sanākšanas, gan teātra un kora mēģinājumi.
Angļu valoda iespiežas
Inguna labi apzinās, ka nometne viena pati nevar uzturēt latvietību, ja ģimenē nav latviskas vides.
"Nebūs nekā, ja mājās visi runās angliski un aizvedīs bērnu svētdienā uz svētdienas skoliņu."
Pat ģimenēs, kur mājās konsekventi runā latviski, bērni savā starpā bieži pāriet uz angļu valodu, jo tā ir vienaudžu, spēļu, skolas un draugu valoda.
Tradicionāli 3x3 pastāv noteikums runāt tikai latviski. Jautāju, vai tas joprojām ir spēkā. Imants Miezis nopūšas: ja dzīvesbiedrs ir cittautietis, ģimene nometnē nepaliek pilnā sastāvā. Diasporas otrajā paaudzē šo principu kļūst arvien grūtāk īstenot. Inguna stāsta, ka pēdējos gados arvien vairāk ir ģimeņu, kur viens no vecākiem ir latvietis, bet otrs – īrs, čehs vai citas tautības pārstāvis. "Mums būs ievirze angliski runājošajiem partneriem," piesaka Inguna. Viņiem iecerētas nodarbības, kurās latviešu valoda būtu elementārā līmenī, bet galvenais mērķis – dot izpratni par latviešu tradīcijām un kultūru. "Mums tūlīt būs jāļauj ar viņiem runāt vienalga, kādā valodā… citādi mēs viņus varam vispār pazaudēt," spriež Inguna. Tas nenozīmē atteikšanos no latviešu valodas, bet gan mēģinājumu noturēt ģimeni latviskajā kultūras vidē, lai vēlāk rastos vēlme apgūt arī valodu.
Latviešu draugi uz mūžu
3x3 galvenā vērtība – bērns atklāj, ka nav vienīgais, kurš runā šajā valodā. Tur veidojas draudzība. Inguna citē bijušā vēstnieka Kārļa Pētera Elferta teikto: "Ja jūsu bērniem būs latviešu draugi, tad viņi saglabās šo latvietību." Par teiktā pareizību viņa pārliecinājusies arī sava dēla ģimenē. Latvietību uztur ne tikai valodas prasme, bet arī sociālā saikne ar citiem latviešiem.
Vai 3x3 nav "etnogrāfisks rezervāts"? Inguna atbild: "Mēs nometnē nedarām tikai to, ko darīja senči." Miežu pāris tradicionālos amatus un daudzināšanu iecerējis papildināt ar mūsdienīgām tehnoloģiju aktivitātēm jauniešiem. "Pasaule attīstās un jauniešiem vajag visu to jauno, kas ienāk." Imants grib atrast dronu speciālistus un izveidot dronu vadīšanas ievirzi. Tajā plānots ne tikai lidot ar dronu, bet arī filmēt, veikt šķēršļu uzdevumus un sacensības. Galvenais nav sertifikāts, bet interese un iesaiste. Plānota arī videodarbnīca, kurā jaunieši ik dienu filmētu īsus fragmentus un samontētu tos nometnes dienas hronikā.
"Īrijā latviešu kultūru vajag turpināt uzturēt, jo mūsu latviešu pasaule ir tik maza, bet tā ir mūsu mazā Latvija," saka sešpadsmitgadīgā Daniella Karpova.
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Otra nedēļu ilgā kopīgā laika pavadīšana, kurā runā tikai latviski, ir 3x3 nometne. Ārzemēs tā nav uztverama kā valodas kursa paveids, bet gan kā latviskas dzīves telpa, kur valoda ir viens no kopīgās identitātes nesējiem.
Šogad augustā nometni Kastlbārā vadīja Lauris Karpovs un Baiba Gaigra. Dienas notikumu atspoguļošanā iesaistījās Laura meita Daniella, kura latviešu valodu apgūst tāpēc, ka "es kādreiz arī gribētu vadīt nometni".
Nākamvasar 3x3 nometni organizēs Inguna un Imants Mieži, kuru dzīvoklis Dublinā pazīstams ar nosaukumu "Miežu māja". Te notiek gan tautiešu sanākšanas, gan teātra un kora mēģinājumi.
Angļu valoda iespiežas
Inguna labi apzinās, ka nometne viena pati nevar uzturēt latvietību, ja ģimenē nav latviskas vides.
"Nebūs nekā, ja mājās visi runās angliski un aizvedīs bērnu svētdienā uz svētdienas skoliņu."
Pat ģimenēs, kur mājās konsekventi runā latviski, bērni savā starpā bieži pāriet uz angļu valodu, jo tā ir vienaudžu, spēļu, skolas un draugu valoda.
Tradicionāli 3x3 pastāv noteikums runāt tikai latviski. Jautāju, vai tas joprojām ir spēkā. Imants Miezis nopūšas: ja dzīvesbiedrs ir cittautietis, ģimene nometnē nepaliek pilnā sastāvā. Diasporas otrajā paaudzē šo principu kļūst arvien grūtāk īstenot. Inguna stāsta, ka pēdējos gados arvien vairāk ir ģimeņu, kur viens no vecākiem ir latvietis, bet otrs – īrs, čehs vai citas tautības pārstāvis. "Mums būs ievirze angliski runājošajiem partneriem," piesaka Inguna. Viņiem iecerētas nodarbības, kurās latviešu valoda būtu elementārā līmenī, bet galvenais mērķis – dot izpratni par latviešu tradīcijām un kultūru. "Mums tūlīt būs jāļauj ar viņiem runāt vienalga, kādā valodā… citādi mēs viņus varam vispār pazaudēt," spriež Inguna. Tas nenozīmē atteikšanos no latviešu valodas, bet gan mēģinājumu noturēt ģimeni latviskajā kultūras vidē, lai vēlāk rastos vēlme apgūt arī valodu.
Latviešu draugi uz mūžu
3x3 galvenā vērtība – bērns atklāj, ka nav vienīgais, kurš runā šajā valodā. Tur veidojas draudzība. Inguna citē bijušā vēstnieka Kārļa Pētera Elferta teikto: "Ja jūsu bērniem būs latviešu draugi, tad viņi saglabās šo latvietību." Par teiktā pareizību viņa pārliecinājusies arī sava dēla ģimenē. Latvietību uztur ne tikai valodas prasme, bet arī sociālā saikne ar citiem latviešiem.
Vai 3x3 nav "etnogrāfisks rezervāts"? Inguna atbild: "Mēs nometnē nedarām tikai to, ko darīja senči." Miežu pāris tradicionālos amatus un daudzināšanu iecerējis papildināt ar mūsdienīgām tehnoloģiju aktivitātēm jauniešiem. "Pasaule attīstās un jauniešiem vajag visu to jauno, kas ienāk." Imants grib atrast dronu speciālistus un izveidot dronu vadīšanas ievirzi. Tajā plānots ne tikai lidot ar dronu, bet arī filmēt, veikt šķēršļu uzdevumus un sacensības. Galvenais nav sertifikāts, bet interese un iesaiste. Plānota arī videodarbnīca, kurā jaunieši ik dienu filmētu īsus fragmentus un samontētu tos nometnes dienas hronikā.
"Īrijā latviešu kultūru vajag turpināt uzturēt, jo mūsu latviešu pasaule ir tik maza, bet tā ir mūsu mazā Latvija," saka sešpadsmitgadīgā Daniella Karpova.
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild "Latvijas Avīze".