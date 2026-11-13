Smiltēns uzsver, ka valdības veidošana rit ātrāk nekā pirms četriem gadiem

Saeimas komisiju izveide un valdības veidošana nekavējas, bet virzās ātrāk nekā pirms četriem gadiem Krišjāņa Kariņa (JV) valdības veidošanas laikā, piektdien intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma" pauda Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns (AS).
Atbildot uz jautājumu, vai komisiju neizveidošana un to vadības amatu nesadalīšana nekavē svarīgu lēmumu pieņemšanu, Smiltēns iebilda pret vārda "kavēšanās" lietošanu. Viņš norādīja, ka pēc 14. Saeimas sanākšanas komisiju izveidošanai bijušas nepieciešamas 23 dienas, savukārt pašlaik ritot desmitā diena kopš jaunā parlamenta darba sākuma.
"Mēs skrienam pa priekšu ierastajai kārtībai," sacīja Smiltēns.
Politiķis salīdzināja arī valdības veidošanas tempu, norādot, ka pašlaik ritot devītā valdības veidošanas diena un jau esot iespējams runāt par tās apstiprināšanu nākamnedēļ. Savukārt Kariņa valdība pirms četriem gadiem tika apstiprināta 14. decembrī, atgādināja Smiltēns.
Viņš atsaucās arī uz sarunu ar Valsts prezidentu, kurš, pēc Smiltēna teiktā, apliecinājis, ka process norit atbilstoši labai praksei.
Vienlaikus Saeimas priekšsēdētājs atzina, ka vēlas iespējami drīzu parlamenta darba sākšanu pilnā apjomā un mudina kolēģus rīkoties ātrāk. Jautājumus par kavēšanos viņš raksturoja kā "piparu piemešanu klāt", kas varot motivēt strādāt straujāk.
Smiltēns uzsvēra, ka tikmēr notiek Saeimas Prezidija sēdes un parlamenta darba organizēšana. Deputāti pieņem darbā palīgus, saņem datorus un iekārto darbavietas, bet jaunievēlētie parlamentārieši iepazīstas ar Saeimas darbu.
Arī 14. Saeimas darba sākumā parlamenta priekšsēdētājs bija Smiltēns. Viņu amatā ievēlēja 2022. gada 1. novembrī, un viņš vadīja arī 23. novembra sēdi, kurā Saeima apstiprināja komisiju sastāvu.
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Saeimas komisiju izveide un valdības veidošana nekavējas, bet virzās ātrāk nekā pirms četriem gadiem Krišjāņa Kariņa (JV) valdības veidošanas laikā, piektdien intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma" pauda Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns (AS).
Atbildot uz jautājumu, vai komisiju neizveidošana un to vadības amatu nesadalīšana nekavē svarīgu lēmumu pieņemšanu, Smiltēns iebilda pret vārda "kavēšanās" lietošanu. Viņš norādīja, ka pēc 14. Saeimas sanākšanas komisiju izveidošanai bijušas nepieciešamas 23 dienas, savukārt pašlaik ritot desmitā diena kopš jaunā parlamenta darba sākuma.
"Mēs skrienam pa priekšu ierastajai kārtībai," sacīja Smiltēns.
Politiķis salīdzināja arī valdības veidošanas tempu, norādot, ka pašlaik ritot devītā valdības veidošanas diena un jau esot iespējams runāt par tās apstiprināšanu nākamnedēļ. Savukārt Kariņa valdība pirms četriem gadiem tika apstiprināta 14. decembrī, atgādināja Smiltēns.
Viņš atsaucās arī uz sarunu ar Valsts prezidentu, kurš, pēc Smiltēna teiktā, apliecinājis, ka process norit atbilstoši labai praksei.
Vienlaikus Saeimas priekšsēdētājs atzina, ka vēlas iespējami drīzu parlamenta darba sākšanu pilnā apjomā un mudina kolēģus rīkoties ātrāk. Jautājumus par kavēšanos viņš raksturoja kā "piparu piemešanu klāt", kas varot motivēt strādāt straujāk.
Smiltēns uzsvēra, ka tikmēr notiek Saeimas Prezidija sēdes un parlamenta darba organizēšana. Deputāti pieņem darbā palīgus, saņem datorus un iekārto darbavietas, bet jaunievēlētie parlamentārieši iepazīstas ar Saeimas darbu.
Arī 14. Saeimas darba sākumā parlamenta priekšsēdētājs bija Smiltēns. Viņu amatā ievēlēja 2022. gada 1. novembrī, un viņš vadīja arī 23. novembra sēdi, kurā Saeima apstiprināja komisiju sastāvu.
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