Ungārijas policija aizdomās par līdzdalību cilvēku tirdzniecībā aizturējusi autoritārā ekspremjera Viktora Orbāna jaunāko brāli 49 gadus veco Āronu, vēsta Ungārijas mediji.
Kopumā četras personas, ieskaitot Āronu Orbānu (attēlā) aizturētas plašā policijas operācijā ar mājokļu pārmeklēšanu Budapeštā un Peštas apgabalā ap galvaspilsētu. Policijas paziņojumā pirmdien teikts, ka šie cilvēki pēc izstrādātas shēmas 2024. gadā vairāk nekā 100 Vjetnamas pilsoņiem palīdzēja iegūt Šengenas vīzas. Laikā, kad Viktors Orbāns vēl bija premjers, viņa brāļa firma ar Ungārijas diplomātiskās misijas Vjetnamā starpniecību noformēja fiktīvus dokumentus, ka šie cilvēki dodas apmeklēt universitātes kursus. Pakalpojums bija maksas. Saņemtās summas sadalīja shēmas dalībnieku starpā. Viktors Orbāns paziņojis, ka viņa brāļa "vajāšana" ir politiski motivēta un veids, kā jaunā premjerministrs Petera Maģara valdība "novāc oponentus, lai iedibinātu vienas partijas valsti": "Īstais mērķis esmu es. Mans jaunākais brālis ir tikai instruments, lai vērstos pret mani." Kopš aprīlī vēlēšanu ceļā tika gāzta Orbāna un viņa partijas "Fidesz" ilggadējā vara, ar jaunās valdības ziņu arestēti un korupcijā apsūdzēti jau trīs agrākie ministri un vēl vairākas ar Orbānu saistītas agrākās augsta līmeņa amatpersonas.
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Ungārijas policija aizdomās par līdzdalību cilvēku tirdzniecībā aizturējusi autoritārā ekspremjera Viktora Orbāna jaunāko brāli 49 gadus veco Āronu, vēsta Ungārijas mediji.
Kopumā četras personas, ieskaitot Āronu Orbānu (attēlā) aizturētas plašā policijas operācijā ar mājokļu pārmeklēšanu Budapeštā un Peštas apgabalā ap galvaspilsētu. Policijas paziņojumā pirmdien teikts, ka šie cilvēki pēc izstrādātas shēmas 2024. gadā vairāk nekā 100 Vjetnamas pilsoņiem palīdzēja iegūt Šengenas vīzas. Laikā, kad Viktors Orbāns vēl bija premjers, viņa brāļa firma ar Ungārijas diplomātiskās misijas Vjetnamā starpniecību noformēja fiktīvus dokumentus, ka šie cilvēki dodas apmeklēt universitātes kursus. Pakalpojums bija maksas. Saņemtās summas sadalīja shēmas dalībnieku starpā. Viktors Orbāns paziņojis, ka viņa brāļa "vajāšana" ir politiski motivēta un veids, kā jaunā premjerministrs Petera Maģara valdība "novāc oponentus, lai iedibinātu vienas partijas valsti": "Īstais mērķis esmu es. Mans jaunākais brālis ir tikai instruments, lai vērstos pret mani." Kopš aprīlī vēlēšanu ceļā tika gāzta Orbāna un viņa partijas "Fidesz" ilggadējā vara, ar jaunās valdības ziņu arestēti un korupcijā apsūdzēti jau trīs agrākie ministri un vēl vairākas ar Orbānu saistītas agrākās augsta līmeņa amatpersonas.
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