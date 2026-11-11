"Spēlmaņu nakts" mūža balva — Tirolei un Bartkevičam

Latvijas Teātra darbinieku savienība (LTDS) informē, ka teātra balvas "Spēlmaņu nakts" apbalvošanas ceremonijā šogad balvas "Par mūža ieguldījumu skatuves mākslā" saņems Latvijas Nacionālā teātra aktrise Inta Tirole un Dailes teātra aktieris Juris Bartkevičs.
Inta Tirole Latvijas Nacionālajā teātrī nonākusi pēc Teātra fakultātes beigšanas 1960. gadā. Latvijas Nacionālais teātris raksta: "No Intas Tiroles ikvienam vērts mācīties to, kā tukšākiem brīžiem tikt pāri nevis ar rūgtumu, bet ar rosību un pašiniciatīvu, tāpēc vienai monoizrādei seko citas, un šodien Inta Tirole skatītāju atmiņā visvairāk saistās ar viņas pašas izlolotiem projektiem – Viljama Rasela "Šērlija Velentaina", Ērika Hānberga "Vīrieši man sirdi plosa", Raimonda Auškāpa "Tāda dzīve", Rodžera Hola "Grāmatu draudzeņu klubs", Laimas Muktupāvelas "Šampinjonu derība". Vēl pirms nedēļas Inta Tirole, šobrīd vecākā spēlējošā aktrise Latvijas teātros, spēlēja savu jaunāko lomu uz lielās skatuves Ināras Sluckas teātra pasaulei veltītajā iestudējumā "Viss par Ievu", kur viņas varone ir skatuves dīvas Margo Kreinas tuvākais palīgs. Cilvēks, kurš par teātri zina visu, jo aizkulisēs pavadījis visu apzināto mūžu. Un tas patiešām prasa īstu sirds un dzīves gudrību."
Dailes teātris, runājot par Juri Bartkeviču, uzsver, ka viņš ir viens no nozīmīgākajiem savas paaudzes Latvijas teātra aktieriem, kura vairāk nekā piecdesmit gadus ilgais radošais mūžs saistīts ar Liepājas un Dailes teātriem. "No 1970. līdz 2004. gadam Juris Bartkevičs bija Liepājas teātra aktieris, kļūstot par vienu no spilgtākajiem Oļģerta Krodera aktieriem un viņa mākslinieciskajiem domubiedriem. Krodera režijā viņš radījis virkni nozīmīgu lomu, tostarp Lesteru "Marijā Stjuartē", Razumihinu "Noziegumā un sodā", Hamletu un Klaudiju dažādos "Hamleta" aktieru sastāvos, Trigorinu "Kaijā" un titullomu "Pērā Gintā". No 1996. līdz 2004. gadam Bartkevičs bija Liepājas teātra mākslinieciskais vadītājs, pildījis arī direktora pienākumus. [..] Kopš 2004. gada Juris Bartkevičs ir Dailes teātra aktieris. Viņa nozīmīgāko lomu vidū ir Denī Didro izrādē "Izvirtulis", Rojs M. Kons "Eņģeļos Amerikā", Vectēvs izrādē "Apglabājiet mani zem grīdas", par kuru aktieris tika nominēts "Spēlmaņu nakts" balvai, Zigmunds Freids "Pusnakts šovā ar Jūdu Iskariotu", Militārists, kurš izrādē ir arī ģenerālis Jānis Balodis, dokumentālajā detektīvā "Kur pazuda valsts", un Andrejs Pumpurs "Spīdolas naktī". Īpaša vieta aktiera radošajā biogrāfijā ir Marka Rotko lomai Lukaša Tvarkovska izrādē "Rotkho" [..]. Bartkevičs piedalās arī Tvarkovska starptautiskajā iestudējumā "Orākuls" [..]. Aktiera mākslinieciskais sniegums novērtēts ar vairākām "Spēlmaņu nakts" balvām, Žaņa Katlapa un Harija Liepiņa balvu. 2020. gadā viņš apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. Jura Bartkeviča īpašā vērtība Latvijas teātrī ir spēja savienot Oļģerta Krodera psiholoģiskā teātra tradīciju ar atvērtību jaunai skatuves valodai. Viņš ir ne tikai izcils aktieris, bet arī kolēģis, padomdevējs un radošs domubiedrs vairākām Latvijas teātra mākslinieku paaudzēm," raksta Dailes teātra pārstāvji.
"Spēlmaņu nakts" ceremonija notiks Dailes teātrī 23. novembrī, kad tiks pasniegtas balvas gan par mūža ieguldījumu, gan daudzas citas balvas par sasniegumiem teātra 2025./2026. gada sezonā.
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Latvijas Teātra darbinieku savienība (LTDS) informē, ka teātra balvas "Spēlmaņu nakts" apbalvošanas ceremonijā šogad balvas "Par mūža ieguldījumu skatuves mākslā" saņems Latvijas Nacionālā teātra aktrise Inta Tirole un Dailes teātra aktieris Juris Bartkevičs.
Inta Tirole Latvijas Nacionālajā teātrī nonākusi pēc Teātra fakultātes beigšanas 1960. gadā. Latvijas Nacionālais teātris raksta: "No Intas Tiroles ikvienam vērts mācīties to, kā tukšākiem brīžiem tikt pāri nevis ar rūgtumu, bet ar rosību un pašiniciatīvu, tāpēc vienai monoizrādei seko citas, un šodien Inta Tirole skatītāju atmiņā visvairāk saistās ar viņas pašas izlolotiem projektiem – Viljama Rasela "Šērlija Velentaina", Ērika Hānberga "Vīrieši man sirdi plosa", Raimonda Auškāpa "Tāda dzīve", Rodžera Hola "Grāmatu draudzeņu klubs", Laimas Muktupāvelas "Šampinjonu derība". Vēl pirms nedēļas Inta Tirole, šobrīd vecākā spēlējošā aktrise Latvijas teātros, spēlēja savu jaunāko lomu uz lielās skatuves Ināras Sluckas teātra pasaulei veltītajā iestudējumā "Viss par Ievu", kur viņas varone ir skatuves dīvas Margo Kreinas tuvākais palīgs. Cilvēks, kurš par teātri zina visu, jo aizkulisēs pavadījis visu apzināto mūžu. Un tas patiešām prasa īstu sirds un dzīves gudrību."
Dailes teātris, runājot par Juri Bartkeviču, uzsver, ka viņš ir viens no nozīmīgākajiem savas paaudzes Latvijas teātra aktieriem, kura vairāk nekā piecdesmit gadus ilgais radošais mūžs saistīts ar Liepājas un Dailes teātriem. "No 1970. līdz 2004. gadam Juris Bartkevičs bija Liepājas teātra aktieris, kļūstot par vienu no spilgtākajiem Oļģerta Krodera aktieriem un viņa mākslinieciskajiem domubiedriem. Krodera režijā viņš radījis virkni nozīmīgu lomu, tostarp Lesteru "Marijā Stjuartē", Razumihinu "Noziegumā un sodā", Hamletu un Klaudiju dažādos "Hamleta" aktieru sastāvos, Trigorinu "Kaijā" un titullomu "Pērā Gintā". No 1996. līdz 2004. gadam Bartkevičs bija Liepājas teātra mākslinieciskais vadītājs, pildījis arī direktora pienākumus. [..] Kopš 2004. gada Juris Bartkevičs ir Dailes teātra aktieris. Viņa nozīmīgāko lomu vidū ir Denī Didro izrādē "Izvirtulis", Rojs M. Kons "Eņģeļos Amerikā", Vectēvs izrādē "Apglabājiet mani zem grīdas", par kuru aktieris tika nominēts "Spēlmaņu nakts" balvai, Zigmunds Freids "Pusnakts šovā ar Jūdu Iskariotu", Militārists, kurš izrādē ir arī ģenerālis Jānis Balodis, dokumentālajā detektīvā "Kur pazuda valsts", un Andrejs Pumpurs "Spīdolas naktī". Īpaša vieta aktiera radošajā biogrāfijā ir Marka Rotko lomai Lukaša Tvarkovska izrādē "Rotkho" [..]. Bartkevičs piedalās arī Tvarkovska starptautiskajā iestudējumā "Orākuls" [..]. Aktiera mākslinieciskais sniegums novērtēts ar vairākām "Spēlmaņu nakts" balvām, Žaņa Katlapa un Harija Liepiņa balvu. 2020. gadā viņš apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. Jura Bartkeviča īpašā vērtība Latvijas teātrī ir spēja savienot Oļģerta Krodera psiholoģiskā teātra tradīciju ar atvērtību jaunai skatuves valodai. Viņš ir ne tikai izcils aktieris, bet arī kolēģis, padomdevējs un radošs domubiedrs vairākām Latvijas teātra mākslinieku paaudzēm," raksta Dailes teātra pārstāvji.
"Spēlmaņu nakts" ceremonija notiks Dailes teātrī 23. novembrī, kad tiks pasniegtas balvas gan par mūža ieguldījumu, gan daudzas citas balvas par sasniegumiem teātra 2025./2026. gada sezonā.
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