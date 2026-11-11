Dreimane jau iepazīstoties jutusi, ka Bernāts nav viņas īstais cilvēks

Atskatoties uz attiecībām ar bijušo partneri Artūru Bernātu, aktrise Lelde Dreimane žurnālam "Privātā Dzīve" atzinusi, ka sākotnēji intuīcija viņu mudinājusi būt piesardzīgai. Par savstarpējo konfliktu un Bernāta vēršanos policijā viņa uzzināja 2026. gada oktobra beigās, kad kopā ar savu tagadējo mīļoto Artūru Andersonu baudīja romantisku ceļojumu Itālijā.
Dreimane un Bernāts savulaik satikās šovā "Randiņš ar divām". Kā tagad stāsta aktrise, jau iepazīšanās sākumā viņas sajūtas par šo cilvēku neesot bijušas pozitīvas. Leldei bijusi nojauta, ka abi nav piemēroti viens otram, taču vēlme uzticēties un būt laimīgai mudinājusi tomēr pamēģināt veidot attiecības.
Pēc aktrises teiktā, tuvāka iepazīšanās sākotnējās bažas nav kliedējusi — gluži pretēji, tās kļuvušas lielākas. Īpašu neizpratni viņai radījis tas, kā Bernāts izturējies pret savām agrākajām attiecībām. Dreimane apgalvo, ka viņai rādītas privātas sarakstes un nācies klausīties ļoti negatīvos izteikumos par cilvēku, kurš uzņēmējam kādreiz bijis tuvs.
Vēlāk Lelde esot uzzinājusi, ka arī Bernāta iepriekšējās attiecībās strīdi bijuši saistīti ar naudu. Aktrise stāsta, ka viņu centies brīdināt arī kāds no ģimenes loka, vēl vairāk nostiprinot pārliecību par abu nesaderību.
Bijušo partneru domstarpību centrā ir "Apple iPhone 17 Pro Max", kura cena tirdzniecības vietās ir ap 1699 eiro. Bernāts žurnālam "Privātā Dzīve" skaidrojis, ka ierīce pieder viņa uzņēmumam un savulaik nodota Leldes lietošanā, bet tagad viņš vēlas to saņemt atpakaļ. Par uzņēmumam piederošo telefonu viņš ar iesniegumu policijā vērsies 23. jūlijā.
Pēc Bernāta stāstītā, iepazīšanās laikā Dreimanei bijis pašai savs "iPhone 14". Tomēr aktrise esot vēlējusies izmantot uzņēmuma ierīci, jo tās labākā kamera ļautu uzņemt kvalitatīvākus video un veidot pievilcīgākas reklāmas. Vienlaikus sarakstēs Lelde šo telefonu esot raksturojusi kā vārda dienas un Ziemassvētku dāvanu.
Bernāts šādam skaidrojumam nepiekrīt, norādot, ka telefona iepakojums un dokumenti atrodas pie viņa un uzņēmuma īpašums ir jāatdod.
Plašāk uzziniet žurnālā "Privātā Dzīve".
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
Atskatoties uz attiecībām ar bijušo partneri Artūru Bernātu, aktrise Lelde Dreimane žurnālam "Privātā Dzīve" atzinusi, ka sākotnēji intuīcija viņu mudinājusi būt piesardzīgai. Par savstarpējo konfliktu un Bernāta vēršanos policijā viņa uzzināja 2026. gada oktobra beigās, kad kopā ar savu tagadējo mīļoto Artūru Andersonu baudīja romantisku ceļojumu Itālijā.
Dreimane un Bernāts savulaik satikās šovā "Randiņš ar divām". Kā tagad stāsta aktrise, jau iepazīšanās sākumā viņas sajūtas par šo cilvēku neesot bijušas pozitīvas. Leldei bijusi nojauta, ka abi nav piemēroti viens otram, taču vēlme uzticēties un būt laimīgai mudinājusi tomēr pamēģināt veidot attiecības.
Pēc aktrises teiktā, tuvāka iepazīšanās sākotnējās bažas nav kliedējusi — gluži pretēji, tās kļuvušas lielākas. Īpašu neizpratni viņai radījis tas, kā Bernāts izturējies pret savām agrākajām attiecībām. Dreimane apgalvo, ka viņai rādītas privātas sarakstes un nācies klausīties ļoti negatīvos izteikumos par cilvēku, kurš uzņēmējam kādreiz bijis tuvs.
Vēlāk Lelde esot uzzinājusi, ka arī Bernāta iepriekšējās attiecībās strīdi bijuši saistīti ar naudu. Aktrise stāsta, ka viņu centies brīdināt arī kāds no ģimenes loka, vēl vairāk nostiprinot pārliecību par abu nesaderību.
Bijušo partneru domstarpību centrā ir "Apple iPhone 17 Pro Max", kura cena tirdzniecības vietās ir ap 1699 eiro. Bernāts žurnālam "Privātā Dzīve" skaidrojis, ka ierīce pieder viņa uzņēmumam un savulaik nodota Leldes lietošanā, bet tagad viņš vēlas to saņemt atpakaļ. Par uzņēmumam piederošo telefonu viņš ar iesniegumu policijā vērsies 23. jūlijā.
Pēc Bernāta stāstītā, iepazīšanās laikā Dreimanei bijis pašai savs "iPhone 14". Tomēr aktrise esot vēlējusies izmantot uzņēmuma ierīci, jo tās labākā kamera ļautu uzņemt kvalitatīvākus video un veidot pievilcīgākas reklāmas. Vienlaikus sarakstēs Lelde šo telefonu esot raksturojusi kā vārda dienas un Ziemassvētku dāvanu.
Bernāts šādam skaidrojumam nepiekrīt, norādot, ka telefona iepakojums un dokumenti atrodas pie viņa un uzņēmuma īpašums ir jāatdod.
Plašāk uzziniet žurnālā "Privātā Dzīve".
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu